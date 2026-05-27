Мои заказы

Балтийск, Янтарный, Светлогорск - три облика Балтики

Открыть военный порт, мир янтаря и курортную архитектуру за одну поездку из Калининграда
Балтийское побережье часто воспринимают как набор разрозненных курортных городов.

Я выстрою маршрут так, чтобы за один день вы увидели его целиком: от Балтийска до Янтарного и Светлогорска.

Вы словно услышите три разные истории — военную, промышленную и курортную — и почувствуете, как их объединяет море.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск - три облика Балтики
Балтийск, Янтарный, Светлогорск - три облика Балтики
Балтийск, Янтарный, Светлогорск - три облика Балтики

Описание экскурсии

Балтийск — город флота и ветров

Начнём с самого западного города страны — бывшего Пиллау. Долгое время он оставался закрытым, и потому сохранил особую атмосферу. Здесь вы:

  • прогуляетесь по набережной и увидите Балтийское море во всей его мощи
  • рассмотрите маяк и здание гостиницы «Золотой якорь»
  • подойдёте к памятникам Петру I и императрице Елизавете
  • осмотрите крепость Пиллау
  • понаблюдаете за военными кораблями

Янтарный и «солнечный камень»

Затем мы отправимся в посёлок, чья история неразрывно связана с янтарём. По прибытии вы:

  • посетите частное производство и увидите, как обрабатывают янтарь
  • проследите путь камня от сырья до украшения
  • прогуляетесь по парку имени М. Беккера
  • выйдете к одному из самых широких и чистых пляжей побережья
  • при желании приобретёте авторские украшения и сувениры

Светлогорск — курорт с историей

Завершим день в бывшем Раушене — одном из самых атмосферных балтийских курортов. В этом городе вы:

  • пройдёте по тихим улочкам среди старинных вилл
  • увидите водонапорную башню и театр «Янтарь-холл»
  • заглянете к органному залу
  • прогуляетесь к озеру Тихому
  • узнаете, как зарождалась курортная жизнь на Балтике и какой она была до войны

Во время поездки мы вместе:

  • проследим историю побережья — от древних пруссов до наших дней
  • разберёмся в тонкостях добычи и обработки янтаря
  • поговорим о военном прошлом Балтийска
  • выясним, как формировались и развивались балтийские курорты

Программа путешествия

Калининград — Балтийск — 1 ч
Балтийск — 2 ч
Балтийск — Янтарный — 40 мин
Янтарный — 1 ч 40 мин
Обед — 1 час
Янтарный — Светлогорск — 40 мин
Светлогорск — 1 ч 30 мин
Светлогорск — Калининград — 1 ч

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Avensis
  • Дополнительных расходов, кроме обеда, не предусмотрено

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 400 туристов
Впервые приехав в Калининград более 20 лет назад, я полюбила его с первого взгляда и поняла, что останусь здесь навсегда. Сейчас я дипломированный гид, аттестованный министерством туризма Калининградской области. С большим удовольствием проведу для вас свои авторские экскурсии, открою самобытность Янтарного края, расскажу о самых интересных моментах его многовековой истории и сделаю всё, чтобы вы захотели сюда вернуться!

Входит в следующие категории Калининграда

Похожие экскурсии на «Балтийск, Янтарный, Светлогорск - три облика Балтики»

Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск: в мини-группе из Калининграда
На машине
На микроавтобусе
9 часов
312 отзывов
Мини-группа
до 9 чел.
Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск: в мини-группе из Калининграда
Погрузитесь в атмосферу старой Европы, исследуя янтарные сокровища и балтийские красоты в уникальной экскурсии
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
4000 ₽ за человека
«Янтарное ожерелье»: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
На автобусе
9 часов
18 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
«Янтарное ожерелье»: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Начало: Калининград - гид накануне свяжется с вами и обозн...
Расписание: Экскурсии проводятся ежедневно, время подбирается индивидуально под ваши потребности
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
3750 ₽ за человека
Очарование порта и роскошь курорта: из Калининграда в Балтийск, Янтарный и Светлогорск
На автобусе
9 часов
-
10%
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Очарование порта и роскошь курорта: из Калининграда в Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Открыть три города и три грани Балтийского побережья
Начало: На улице профессора Баранова
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
4500 ₽5000 ₽ за человека
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: такая разная Балтика
На машине
7 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: такая разная Балтика
Погрузитесь в историю Балтийска, узнайте о янтаре в Янтарном и насладитесь курортной атмосферой Светлогорска
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
27 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калининграде
от 16 000 ₽ за экскурсию