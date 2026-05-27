Балтийское побережье часто воспринимают как набор разрозненных курортных городов. Я выстрою маршрут так, чтобы за один день вы увидели его целиком: от Балтийска до Янтарного и Светлогорска. Вы словно услышите три разные истории — военную, промышленную и курортную — и почувствуете, как их объединяет море.

Описание экскурсии

Балтийск — город флота и ветров

Начнём с самого западного города страны — бывшего Пиллау. Долгое время он оставался закрытым, и потому сохранил особую атмосферу. Здесь вы:

прогуляетесь по набережной и увидите Балтийское море во всей его мощи

рассмотрите маяк и здание гостиницы «Золотой якорь»

подойдёте к памятникам Петру I и императрице Елизавете

осмотрите крепость Пиллау

понаблюдаете за военными кораблями

Янтарный и «солнечный камень»

Затем мы отправимся в посёлок, чья история неразрывно связана с янтарём. По прибытии вы:

посетите частное производство и увидите, как обрабатывают янтарь

проследите путь камня от сырья до украшения

прогуляетесь по парку имени М. Беккера

выйдете к одному из самых широких и чистых пляжей побережья

при желании приобретёте авторские украшения и сувениры

Светлогорск — курорт с историей

Завершим день в бывшем Раушене — одном из самых атмосферных балтийских курортов. В этом городе вы:

пройдёте по тихим улочкам среди старинных вилл

увидите водонапорную башню и театр «Янтарь-холл»

заглянете к органному залу

прогуляетесь к озеру Тихому

узнаете, как зарождалась курортная жизнь на Балтике и какой она была до войны

Во время поездки мы вместе:

проследим историю побережья — от древних пруссов до наших дней

разберёмся в тонкостях добычи и обработки янтаря

поговорим о военном прошлом Балтийска

выясним, как формировались и развивались балтийские курорты

Программа путешествия

Калининград — Балтийск — 1 ч

Балтийск — 2 ч

Балтийск — Янтарный — 40 мин

Янтарный — 1 ч 40 мин

Обед — 1 час

Янтарный — Светлогорск — 40 мин

Светлогорск — 1 ч 30 мин

Светлогорск — Калининград — 1 ч

