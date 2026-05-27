Балтийское побережье часто воспринимают как набор разрозненных курортных городов.
Я выстрою маршрут так, чтобы за один день вы увидели его целиком: от Балтийска до Янтарного и Светлогорска.
Вы словно услышите три разные истории — военную, промышленную и курортную — и почувствуете, как их объединяет море.
Описание экскурсии
Балтийск — город флота и ветров
Начнём с самого западного города страны — бывшего Пиллау. Долгое время он оставался закрытым, и потому сохранил особую атмосферу. Здесь вы:
- прогуляетесь по набережной и увидите Балтийское море во всей его мощи
- рассмотрите маяк и здание гостиницы «Золотой якорь»
- подойдёте к памятникам Петру I и императрице Елизавете
- осмотрите крепость Пиллау
- понаблюдаете за военными кораблями
Янтарный и «солнечный камень»
Затем мы отправимся в посёлок, чья история неразрывно связана с янтарём. По прибытии вы:
- посетите частное производство и увидите, как обрабатывают янтарь
- проследите путь камня от сырья до украшения
- прогуляетесь по парку имени М. Беккера
- выйдете к одному из самых широких и чистых пляжей побережья
- при желании приобретёте авторские украшения и сувениры
Светлогорск — курорт с историей
Завершим день в бывшем Раушене — одном из самых атмосферных балтийских курортов. В этом городе вы:
- пройдёте по тихим улочкам среди старинных вилл
- увидите водонапорную башню и театр «Янтарь-холл»
- заглянете к органному залу
- прогуляетесь к озеру Тихому
- узнаете, как зарождалась курортная жизнь на Балтике и какой она была до войны
Во время поездки мы вместе:
- проследим историю побережья — от древних пруссов до наших дней
- разберёмся в тонкостях добычи и обработки янтаря
- поговорим о военном прошлом Балтийска
- выясним, как формировались и развивались балтийские курорты
Программа путешествия
Калининград — Балтийск — 1 ч
Балтийск — 2 ч
Балтийск — Янтарный — 40 мин
Янтарный — 1 ч 40 мин
Обед — 1 час
Янтарный — Светлогорск — 40 мин
Светлогорск — 1 ч 30 мин
Светлогорск — Калининград — 1 ч
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Avensis
- Дополнительных расходов, кроме обеда, не предусмотрено
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 400 туристов
Впервые приехав в Калининград более 20 лет назад, я полюбила его с первого взгляда и поняла, что останусь здесь навсегда. Сейчас я дипломированный гид, аттестованный министерством туризма Калининградской области. С большим удовольствием проведу для вас свои авторские экскурсии, открою самобытность Янтарного края, расскажу о самых интересных моментах его многовековой истории и сделаю всё, чтобы вы захотели сюда вернуться!
