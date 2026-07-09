Кёнигсберг-Калининград: экскурсия по городу на комфортном авто+Форт 11

На комфортабельном авто мы отправимся на обзорную экскурсию по Старому городу Калининграда. Вы увидите главные точки притяжения — от форта Денхофф до Кафедрального собора. Я помогу вам сполна прочувствовать атмосферу Кенигсберга и ощутить его энергетику.
Описание экскурсии
Что вас ждет
Мы отправимся на увлекательную обзорную экскурсию по старому городу. В течение 4часов вы увидите все значимые исторические достопримечательности самого западного города. Знакомство с городом пройдет в компании только близких вам людей, на комфортабельном автомобиле. Я помогу вам прочувствовать атмосферу средневекового города и ощутить его энергетику. Индивидуальная экскурсия позволит вам не спеша сделать фотографии и получить всю необходимую и полезную информацию от профессионального гида Мы посетим с вами исторические места:
Кафедральный собор — историческое сердце города, • Королевские ворота, представляющие особую историческую ценность для города, • остров Ломзе, • жемчужину старого города — район Амалиенау, известный своими роскошными виллами ФОРТ 11. Я расскажу вам историю Восточной Пруссии и её столицы Кенигсберга, интересные факты прошлого и современного города. Важная информация: Дорогие гости, экскурсию по городу мы можем совместить с поездкой на побережье, условия можно обговорить дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кафедральный собор
- Центр города
- Площадь Победы
- Здания бывшей Восточной ярмарки и земельного суда
- Драматический театр
- Кинотеатр «Заря»
- Стадион «Калининград»
- Зоопарк
- Район немецких вилл Амалиенау
- Рыбная деревня
- Башня Дона
- Музей янтаря
- Росгартенские ворота
- Набережная реки Преголя
- Портовые сооружения, постройки XIX - начала XX века
- Форт 11
Что включено
- Транспорт
- Экскурсия
Что не входит в цену
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес в Калининграде
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Дорогие гости
- Экскурсию по городу мы можем совместить с поездкой на побережье
- Условия можно обговорить дополнительно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 36 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Олегу. 03.06.2026 Экскурсия очень понравилась. Видно что Олег обладает профессионализмом, компетентность, умеет четко донести информацию, все по делу, отвечал на все вопросы. Комфортное передвижение, делали остановки в красивых местах для фото и видео. Все было продумано до мелочей: от удобного маршрута до интересных фактов и историй! Рекомендую эту экскурсию!
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Е
Нам повезло с экскурсоводом. Индивидуальное отношение к нам началось за долго до экскурсии. Олег позвонил и уточнил время приезда и наши пожелания. Наш рейс задержали на 18 часов, но экскурсия
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В
Отличная экскурсия. Очень хорошо подготовленный, много знающий и приятный в общении гид Олег. Ответил на все вопросы, узнали много нового. Получили много исключительно положительных эмоций и взрослые и дети.
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В
В Калининград прилетели в первый раз, поэтому желание у нас было максимально посмотреть все в сжатые сроки. Нашли экскурсию у Олега. Нам все безумно понравилось. Олег - профессионал своего дела,
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В
В Калининград прилетели в первый раз, поэтому желание у нас было максимально посмотреть все в сжатые сроки. Нашли экскурсию у Олега. Нам все безумно понравилось. Олег - профессионал своего дела,
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А
Индивидуальная экскурсия - это очень удобно и незабываемо. Олег рассказал историю (не монотонно, интересно) и рекомендовал куда можно и стоит сходить. Маршрут менялся в течении дня под нас, можно где-то задержаться, где-то ускориться. Узнавал и записывал на экскурсионные программы по объектам. Рекомендую, получите много положительных эмоций и впечатлений. Мы побывали там где хотели и сколько хотели! Спасибо Вам огромное!!!
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