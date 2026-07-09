Кёнигсберг-Калининград: экскурсия по городу на комфортном авто+Форт 11

Что вас ждет

Мы отправимся на увлекательную обзорную экскурсию по старому городу. В течение 4часов вы увидите все значимые исторические достопримечательности самого западного города. Знакомство с городом пройдет в компании только близких вам людей, на комфортабельном автомобиле. Я помогу вам прочувствовать атмосферу средневекового города и ощутить его энергетику. Индивидуальная экскурсия позволит вам не спеша сделать фотографии и получить всю необходимую и полезную информацию от профессионального гида Мы посетим с вами исторические места:

Кафедральный собор — историческое сердце города, • Королевские ворота, представляющие особую историческую ценность для города, • остров Ломзе, • жемчужину старого города — район Амалиенау, известный своими роскошными виллами ФОРТ 11. Я расскажу вам историю Восточной Пруссии и её столицы Кенигсберга, интересные факты прошлого и современного города. Важная информация: Дорогие гости, экскурсию по городу мы можем совместить с поездкой на побережье, условия можно обговорить дополнительно.