Об экскурсии

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по необыкновенному Калининграду на легковом автомобиле в компании увлеченного гида. С нами вы увидите самые интересные места и познакомитесь с главными достопримечательностями города.

О маршруте и достопримечательностях

Вы проедете по старинным улочкам Амалиенау – элитного района бывшего Кёнигсберга, известного своими виллами, прогуляетесь по Рыбной деревне, увидите Кафедральный собор – место, где расположен единственный органный комплекс России и где похоронен великий философ Иммануил Кант.

Вы познакомитесь с историей и архитектурой города, увидите главные улицы, набережную, знаменитый Дом Советов и все то, что объединяет Калининград с Кёнигсбергом: оборонительную казарму «Кронпринц», бастион «Грольман», старую пожарную часть, Бранденбургские, Закхаймские, Королевские, Росгартенские ворота, форт номер 3 и не только!

А еще вы познакомитесь с кулинарными традициями и побываете в Музее марципана! По окончании экскурсии мы вышлем вам на память качественные фото достопримечательностей на электронную почту.

Организационные детали