Об экскурсии
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по необыкновенному Калининграду на легковом автомобиле в компании увлеченного гида. С нами вы увидите самые интересные места и познакомитесь с главными достопримечательностями города.
О маршруте и достопримечательностях
Вы проедете по старинным улочкам Амалиенау – элитного района бывшего Кёнигсберга, известного своими виллами, прогуляетесь по Рыбной деревне, увидите Кафедральный собор – место, где расположен единственный органный комплекс России и где похоронен великий философ Иммануил Кант.
Вы познакомитесь с историей и архитектурой города, увидите главные улицы, набережную, знаменитый Дом Советов и все то, что объединяет Калининград с Кёнигсбергом: оборонительную казарму «Кронпринц», бастион «Грольман», старую пожарную часть, Бранденбургские, Закхаймские, Королевские, Росгартенские ворота, форт номер 3 и не только!
А еще вы познакомитесь с кулинарными традициями и побываете в Музее марципана! По окончании экскурсии мы вышлем вам на память качественные фото достопримечательностей на электронную почту.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на легковых автомобилях (Ford Focus, Hyundai Santa Fe и др. ).
- Начало и окончание экскурсии в удобном вам месте в Калининграде (кроме Московского района (южная часть города, от автовокзала)).
- Гид может забрать вас из любого города области и также доставить обратно: Калининград (бесплатно), Зеленоградск, Светлогорск (+1000 руб. ), Янтарный, Балтийск (+1500 руб. ), другие места – по договоренности.