Обзорная экскурсия по Калининграду

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по необыкновенному Калининграду на легковом автомобиле в...

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по необыкновенному Калининграду на легковом автомобиле в компании увлеченного гида.

С нами вы увидите самые интересные места и познакомитесь с главными достопримечательностями города.
Обзорная экскурсия по Калининграду
Обзорная экскурсия по Калининграду
Обзорная экскурсия по Калининграду
Обзорная экскурсия по Калининграду
Обзорная экскурсия по Калининграду
Обзорная экскурсия по Калининграду

Что вы увидите 🤩

  • Район Амалиенау
  • Рыбная деревня
  • Кафедральный собор
  • Главные улицы города
  • Набережная
  • Дом Советов
  • Оборонительная казарма «Кронпринц»
  • Бастион «Грольман»
  • Старая пожарная часть
  • Бранденбургские, Закхаймские, Королевские, Росгартенские ворота
  • Форт номер 3
  • Музей марципана и др.
Об экскурсии
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по необыкновенному Калининграду на легковом автомобиле в компании увлеченного гида. С нами вы увидите самые интересные места и познакомитесь с главными достопримечательностями города.
О маршруте и достопримечательностях
Вы проедете по старинным улочкам Амалиенау – элитного района бывшего Кёнигсберга, известного своими виллами, прогуляетесь по Рыбной деревне, увидите Кафедральный собор – место, где расположен единственный органный комплекс России и где похоронен великий философ Иммануил Кант.
Вы познакомитесь с историей и архитектурой города, увидите главные улицы, набережную, знаменитый Дом Советов и все то, что объединяет Калининград с Кёнигсбергом: оборонительную казарму «Кронпринц», бастион «Грольман», старую пожарную часть, Бранденбургские, Закхаймские, Королевские, Росгартенские ворота, форт номер 3 и не только!
А еще вы познакомитесь с кулинарными традициями и побываете в Музее марципана! По окончании экскурсии мы вышлем вам на память качественные фото достопримечательностей на электронную почту.
Организационные детали
  • Экскурсия проходит на легковых автомобилях (Ford Focus, Hyundai Santa Fe и др. ).
  • Начало и окончание экскурсии в удобном вам месте в Калининграде (кроме Московского района (южная часть города, от автовокзала)).
  • Гид может забрать вас из любого города области и также доставить обратно: Калининград (бесплатно), Зеленоградск, Светлогорск (+1000 руб. ), Янтарный, Балтийск (+1500 руб. ), другие места – по договоренности.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Общий
5 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Сувениры.
Место начала и завершения
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно, по договоренности

Анна Д.
Анна Д.
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