Национальный парк «Куршская коса» — это удивительный уголок живой природы.



Это место, где каждый человек может увидеть красивые пейзажи Куршской косы, реликтовые сосны, песчаные дюны, диких зверей и птиц.



Прогулки по этим местам завораживают, не оставят равнодушными ни кого.



Ну а если повезет увидеть дикого зверя, впечатления от прогулки будут еще ярче.