Куршская коса - удивительный уголок живой природы

Национальный парк «Куршская коса» - это удивительный уголок живой природы

Национальный парк «Куршская коса» — это удивительный уголок живой природы.

Это место, где каждый человек может увидеть красивые пейзажи Куршской косы, реликтовые сосны, песчаные дюны, диких зверей и птиц.

Прогулки по этим местам завораживают, не оставят равнодушными ни кого.

Ну а если повезет увидеть дикого зверя, впечатления от прогулки будут еще ярче.
Куршская коса - удивительный уголок живой природы
Куршская коса - удивительный уголок живой природы
Куршская коса - удивительный уголок живой природы
Куршская коса - удивительный уголок живой природы
Куршская коса - удивительный уголок живой природы

Что вы увидите 🤩

  • Куршская коса
  • Королевский Бор
  • пляж п. Лесное
  • Орнитологическая станция
  • Высота Мюллере
  • Танцующий лес
  • Высота Эфа

Что вас ждет:

  • Национальный парк «Куршская коса» — это удивительный уголок живой природы. Это место, где каждый человек может увидеть красивые пейзажи Куршской косы, реликтовые сосны, песчаные дюны, диких зверей и птиц. Прогулки по этим местам завораживают, не оставят равнодушными ни кого. Ну а если повезет увидеть дикого зверя, впечатления от прогулки будут еще ярче.
Подробности в разделе «Программа»

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Коса
7 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • переезды
Что не входит
  • Экологический сбор 300 рублей с человека
Место начала и завершения
Центральная площадь, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день 9-00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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каждый день 9-00

Игорь Н.
Игорь Н.
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