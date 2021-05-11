Галина проводит ещё 3 экскурсии

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы вы сможете насладиться пляжами и природой в полной мере. В апреле и октябре также приятно, но возможны дожди. Зимой, с ноября по март, погода более суровая, но исторические достопримечательности доступны круглый год.

Путешествие по Балтийскому побережью Калининграда - это уникальная возможность увидеть три города с богатой историей.В Балтийске можно прогуляться по набережной и увидеть военные корабли, а также собрать янтарь на берегу.

Янтарном поселке вас ждёт смотровая площадка карьера и уникальный пляж с международным знаком «Голубой флаг». Светлогорск порадует аристократическим шармом и историческими виллами. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и поможет лучше понять регион

Описание экскурсии

Голубые огни маяков

Балтийск — военная база Балтийского флота России. Пиллау, как его называли раньше, помнит семилетнюю войну и нашествие французских войск XIX столетия. Здесь Вторая мировая война оставила след не менее серьезный, чем в Кёнигсберге. Мы прогуляемся по набережной, где близ военных кораблей живут красавцы-лебеди, подойдем к самому западному маяку и шведской крепости. Поднимемся на постамент памятника императрице Елизавете Петровне, откуда взору предстанет великолепный вид на Балтийскую косу, пролив, побережье и суровую Балтику. Прогуливаясь вдоль берега, можно будет пособирать янтарь — я расскажу, как правильно выбирать, оценивать и хранить камни.

Янтарный берег

Хотите верьте, хотите нет, но в Янтарный поселок назван так неслучайно — здесь таится 90% мировых запасов янтаря! Мы посетим смотровую площадку карьера Янтарного комбината и поговорим о происхождении, добыче, разнообразии янтаря. А после через старинный парк с редкими деревьями выйдем к самому широкому в Калининградской области пляжу — единственному в России, имеющему международный знак «Голубой флаг»! В сувенирных же магазинах вы увидите всё разнообразие солнечного камня и красоту, которую из него изготавливают местные мастера.

Светлогорский променад

Светлогорск — курортный город, сохранивший аристократизм довоенных времен. Узкие извилистые улочки приведут нас к виллам начала прошлого века, театру эстрады, где проходят игры КВН. Вы услышите о появлении и развитии курортов в Восточной Пруссии и Калининградской области, увидите солнечные часы, заглянете в переулок Гофмана, где притаились герои его произведений, а также рассмотрите глиняный макет Кёнигсберга.

Организационные детали