Галина проводит ещё 3 экскурсии

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Балтийское побережье - в поисках сокровищ

Откройте для себя Балтийск, Янтарный и Светлогорск: история, природа и уникальные находки ждут вас
Путешествие по Балтийскому побережью Калининграда - это уникальная возможность увидеть три города с богатой историей.

В Балтийске можно прогуляться по набережной и увидеть военные корабли, а также собрать янтарь на берегу.

В
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Янтарном поселке вас ждёт смотровая площадка карьера и уникальный пляж с международным знаком «Голубой флаг». Светлогорск порадует аристократическим шармом и историческими виллами. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и поможет лучше понять регион

5
52 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальные виды на Балтийское море
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 🧡 Янтарные сокровища
  • 🌿 Природные красоты региона
  • 🏖️ Пляж с «Голубым флагом»

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы вы сможете насладиться пляжами и природой в полной мере. В апреле и октябре также приятно, но возможны дожди. Зимой, с ноября по март, погода более суровая, но исторические достопримечательности доступны круглый год.
Сейчас август — это идеальное время.
Балтийское побережье - в поисках сокровищ
Балтийское побережье - в поисках сокровищ
Балтийское побережье - в поисках сокровищ

Что можно увидеть

  • Балтийская коса
  • Шведская крепость
  • Маяк Балтийска
  • Смотровая площадка карьера Янтарного комбината
  • Солнечные часы в Светлогорске

Описание экскурсии

Голубые огни маяков

Балтийск — военная база Балтийского флота России. Пиллау, как его называли раньше, помнит семилетнюю войну и нашествие французских войск XIX столетия. Здесь Вторая мировая война оставила след не менее серьезный, чем в Кёнигсберге. Мы прогуляемся по набережной, где близ военных кораблей живут красавцы-лебеди, подойдем к самому западному маяку и шведской крепости. Поднимемся на постамент памятника императрице Елизавете Петровне, откуда взору предстанет великолепный вид на Балтийскую косу, пролив, побережье и суровую Балтику. Прогуливаясь вдоль берега, можно будет пособирать янтарь — я расскажу, как правильно выбирать, оценивать и хранить камни.

Янтарный берег

Хотите верьте, хотите нет, но в Янтарный поселок назван так неслучайно — здесь таится 90% мировых запасов янтаря! Мы посетим смотровую площадку карьера Янтарного комбината и поговорим о происхождении, добыче, разнообразии янтаря. А после через старинный парк с редкими деревьями выйдем к самому широкому в Калининградской области пляжу — единственному в России, имеющему международный знак «Голубой флаг»! В сувенирных же магазинах вы увидите всё разнообразие солнечного камня и красоту, которую из него изготавливают местные мастера.

Светлогорский променад

Светлогорск — курортный город, сохранивший аристократизм довоенных времен. Узкие извилистые улочки приведут нас к виллам начала прошлого века, театру эстрады, где проходят игры КВН. Вы услышите о появлении и развитии курортов в Восточной Пруссии и Калининградской области, увидите солнечные часы, заглянете в переулок Гофмана, где притаились герои его произведений, а также рассмотрите глиняный макет Кёнигсберга.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Дополнительные расходы: билеты на смотровую площадку карьера в п. Янтарный — 900 ₽/чел., вход в музей Янтарного комбината — 1300 ₽/чел.
  • Экскурсию можно провести и для группы более 3 человек (уточняйте предварительно у гида)

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Пл. Центральная. Дом Советов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3718 туристов
Меня зовут Галина. Я историк, экскурсовод, аккредитована при Правительстве Калининградской области и НП «Куршская коса». С удовольствием покажу вам наш янтарный край во всём его разнообразии! Познакомлю с историей, природой
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и людьми. Командой профессиональных гидов мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии, автомобильные и пешеходные: как стандартные маршруты, так и с учётом ваших интересов и пожеланий. Вас ждут живое общение, увлекательные истории, масса полезной информации, яркие впечатления! Узнайте о балтийском побережье всё, что хотели знать, и даже больше!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 52 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Галина
Надежда - очень знающий и опытный экскурсовод, что неудивительно, учитывая, ее увлечённость своей профессией с детства и серьезное соответствующее образование, полученное в Университете. Она родилась в Калининграде, очень любит свой
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город и может ответить на любой вопрос, связанный с его историей и с историей всей области. Всегда очень позитивна. Мы провели вместе целый день, и это было очень легко и познавательно. Мы никуда не торопились, спокойно гуляли и беседовали и успели посетить все три города - Светлогорск, Янтарный и Балтийск. При этом нашлось время и на обед в одном из лучших ресторанов Калининградской области, который заблаговременно забронировала для нас Надежда. Эта поездка была лучшей из трёх экскурсий, которые мы заказали в Калининграде с другими экскурсоводами.
Надежда, спасибо Вам большое и успехов в Ваших исторических проектах!

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И
Во время путешествия по Калининградской области мы нашли самое большое ее сокровище - это люди! Очень душевные, добрые, искренне болеющие за свою малую родину и готовые поделиться своею любовью с
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гостями. Эти качества в полной мере присущи и нашему гиду Галине. Нам очень повезло, что наша небольшая компания провела этот теплый солнечный день в ее обществе. Как радушная хозяйка, она щедро и гостеприимно делилась своими знаниями и эмоциями, провезла нас по самым интересным местам побережья, смогла выполнить все наши просьбы и пожелания. Бодро, но без суеты и спешки, мы смогли увидеть и посетить так много интересных мест, что хватило бы на полноценный тур. Позитивный настой и профессионализм Галины смогут сделать данную экскурсию интересной для всех путешественников.

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V
Великолепная экскурсия с не менее великолепным гидом Анастасией. Анастасия не просто блестяще знает историю и культуру российской Прибалтики, она ещё и влюблена в свой край. Мы прошли по всем интересным
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местам Янтарного-Пальмникена и Светлогорска-Раушена, посмотрели не только то, что есть в рекламных проспектах, но и скрытые от постороннего глаза жемчужины архитектуры и просто приятные глазу уголки. Анастасия рассказывает об истории и современной жизни края без академизма - через истории зданий, скульптур, их творцов и просто местных жителей, поэтому слушать её безумно интересно. Это лучшая экскурсия в нашей поездке. Несмотря на огромные пласты полученной нами информации, время пролетело незаметно:)

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Н
Приветствую всех. Нашим гидом была Ксения. Начну с того, что наш тур был не стандартный. Мы за один день проехали все!!! побережье: Балтийск,Янтарный,Светлогорск,Куршская коса и Зеленоградск. Заняло это целый день.
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Но маршрут был построен правильно, из Калининграда мы выехали рано не засев в пробках. И дальше началась наше приключение. Скажу сразу день получился очень насыщенный, но НЕ сумбурный. Ксения все очень интересно нам донесла и показала, сегодня я могу рассказать о каждом из городов много интересного и все благодаря Ксении. Рассказ был составлен очень интересно и грамотно, выбраны самые интересные места, подмечены краски каждого города. Спокойно без суеты мы узнали за один день много интересного о Калининградской области. Мы полюбили этот край благодаря Ксении теперь хочется туда снова и снова возвращаться. Огромное спасибо,Ксении. Буду ли я ее рекомендовать своим друзьям- обязательно!!!!

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В
Замечательная экскурсия! Светлогорск, Янтарный и Балтийск - жемчужины Балтийского побережья. Нам очень повезло, нашим гидом была Надежда, человек, 100 % владеющий информацией и умеющий преподнести ее очень интересно и доступно.
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Мы прогулялись по старинным зелёным аллеям и набережной Светлогорска, увидели современный Янтарь-холл, выпили по чашечке кофе в уютном кафе с потрясающим видом на море, познакомились с процессом добычи и обработки янтаря, поучаствовали в его поисках, посетили Балтийск, прониклись гордостью за весь российский флот, полюбовались стихией, понаблюдали за аистами, проехали по тенистым дорогам аллеям… сложно описать все полученные впечатления и эмоции. Это стоит попробовать! Однозначно!

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Nataliya
Гидом была Надежда - и это было прекрасно. Такие позитивные, доброжелательные, улыбчивые, отзывчивые люди встречаются не часто. А добавьте эрудицию и глубокое знание истории - так вообще редкость. Но мне
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повезло. Спасибо Надежде! Экскурсия прекрасна! Самые красивые и интересные места побережья - вот они, все сегодня осмотрены. По моей просьбе маршрут пошёл в обратном направлении и - о, чудо! - в жизнерадостном Светлогорске светит солнце и радостно поют птицы, а в суровом военном Балтийске - грозовые тучи и завывает ветер. Но дождя не было, так что повезло. Как-то все совпало по местам и настроениям. И очень интересный рассказ гида, помощь в нужный момент, готовность сделать даже чуть больше, чем положено, во благо туриста. Вообщем, Надежде огромное спасибо. А всем остальным рекомендую и гида, и экскурсию.

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