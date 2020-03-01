Галина проводит ещё 3 экскурсии

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  3. Балтийское побережье — в поисках сокровищ

Посетить Балтийск, Светлогорск, Янтарный, познакомиться с их историей и увидеть главные памятники

Галина
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Галина – представитель гидов
Путешествие по Балтийскому берегу заведет нас в самые красивые уголки региона.

Вы узнаете судьбы трех городов, исследуете их колоритные улочки и осмотрите визитные карточки.

Я поделюсь необычными фактами, покажу самые живописные и интересные локации и научу разбираться в янтаре.
7150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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Балтийское побережье — в поисках сокровищ
Балтийское побережье — в поисках сокровищ

Что вас ожидает

Голубые огни маяков
Балтийск — военная база Балтийского флота России. Пиллау, как его называли раньше, помнит семилетнюю войну и нашествие французских войск XIX столетия. Здесь Вторая мировая война оставила след не менее серьезный, чем в Кенигсберге. Мы прогуляемся по набережной, где близ военных кораблей живут красавцы-лебеди, подойдем к самому западному маяку и шведской крепости. Поднимемся на постамент памятника императрице Елизавете Петровне, откуда взору предстанет великолепный вид на Балтийскую косу, пролив, побережье и суровую Балтику. Прогуливаясь вдоль берега, можно будет пособирать янтарь — я расскажу, как правильно выбирать, оценивать и хранить камни.

Янтарный берег
Хотите верьте, хотите нет, но в Янтарный поселок назван так неслучайно — здесь таится 90% мировых запасов янтаря! Мы посетим смотровую площадку карьера Янтарного комбината и поговорим о происхождении, добыче, разнообразии янтаря. А после через старинный парк с редкими деревьями выйдем к самому широкому в Калининградской области пляжу — единственному в России, имеющему международный знак «Голубой флаг»! В сувенирных же магазинах вы увидите всё разнообразие солнечного камня и красоту, которую из него изготавливают местные мастера.

Светлогорский променад
Светлогорск — курортный город, сохранивший аристократизм довоенных времен. Узкие извилистые улочки приведут нас к виллам начала прошлого века, театру эстрады, где проходят игры КВН. Вы услышите о появлении и развитии курортов в Восточной Пруссии и Калининградской области, увидите солнечные часы, заглянете в переулок Гофмана, где притаились герои его произведений, а также рассмотрите глиняный макет Кенигсберга.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Экскурсия проходит на автомобиле Peugeot-308 с панорамной крышей
  • Дополнительные расходы: билеты на смотровую площадку карьера в п. Янтарный — 350 руб.
Балтийское побережье — в поисках сокровищ
Балтийское побережье — в поисках сокровищ
Балтийское побережье — в поисках сокровищ
Балтийское побережье — в поисках сокровищ
Балтийское побережье — в поисках сокровищ
Балтийское побережье — в поисках сокровищ
Балтийское побережье — в поисках сокровищ
Балтийское побережье — в поисках сокровищ
Балтийское побережье — в поисках сокровищ
Балтийское побережье — в поисках сокровищ
Балтийское побережье — в поисках сокровищ
Балтийское побережье — в поисках сокровищ
Балтийское побережье — в поисках сокровищ
Балтийское побережье — в поисках сокровищ
Балтийское побережье — в поисках сокровищ

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Галина
Галина
Меня зовут Галина. Я историк, экскурсовод, аккредитована при Правительстве Калининградской области и НП «Куршская коса». С удовольствием покажу вам наш янтарный край во всём его разнообразии! Познакомлю с историей, природой и людьми. Командой профессиональных гидов мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии, автомобильные и пешеходные: как стандартные маршруты, так и с учётом ваших интересов и пожеланий. Вас ждут живое общение, увлекательные истории, масса полезной информации, яркие впечатления! Узнайте о балтийском побережье всё, что хотели знать, и даже больше!
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Галина проводит ещё 3 экскурсии

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