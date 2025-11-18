Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в увлекательное приключение по острову Канта — самому загадочному месту Калининграда! Вместе с детьми мы пройдём по следам исчезнувшего Кёнигсберга, разгадаем тайны старинного города и выполним задания с игровой карты.



Экскурсия проходит в формате квеста: дети становятся настоящими исследователями, а в финале получают призы за смекалку!

Арина Ваш гид в Калининграде Написать вопрос Индивидуальная квест-экскурсия Длитель­ность 1 час Размер группы 1-4 человека Можно с детьми Да 6000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание квеста Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение по острову Канта с картой, заданиями и призами! Юные исследователи отправятся на поиски следов исчезнувшего Кнайпхофа — города, который когда-то был частью легендарного Кёнигсберга. Начнётся путешествие у входа на остров Канта, где каждый участник получит игровую карту с маршрутом и заданиями. С её помощью ребята будут разгадывать тайны прошлого: почему Кёнигсберг называют городом семи мостов где скрывается знаменитая задача Эйлера кто такой загадочный дедушка Карл, сидящий у Медового моста. Маршрут пройдёт через самые интересные уголки острова: величественный Кафедральный собор, старинные мосты и улочки, где когда-то кипела жизнь Кнайпхофа. Дети не просто услышат истории — они станут их частью, отыскивая подсказки, решая головоломки и складывая воедино фрагменты прошлого. Экскурсия длится 1–1,5 часа, но за это время участники успеют погрузиться в атмосферу старинного города, узнать его легенды и даже получить небольшие призы за свои открытия. Это идеальный способ познакомиться с историей в формате живого квеста! Важная информация: Экскурсия больше подходит для детей, но будет также интересно и взрослым.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату