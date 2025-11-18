Погрузитесь в увлекательное приключение по острову Канта — самому загадочному месту Калининграда! Вместе с детьми мы пройдём по следам исчезнувшего Кёнигсберга, разгадаем тайны старинного города и выполним задания с игровой карты.
Экскурсия проходит в формате квеста: дети становятся настоящими исследователями, а в финале получают призы за смекалку!
Описание квестаВас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение по острову Канта с картой, заданиями и призами! Юные исследователи отправятся на поиски следов исчезнувшего Кнайпхофа — города, который когда-то был частью легендарного Кёнигсберга. Начнётся путешествие у входа на остров Канта, где каждый участник получит игровую карту с маршрутом и заданиями. С её помощью ребята будут разгадывать тайны прошлого: почему Кёнигсберг называют городом семи мостов где скрывается знаменитая задача Эйлера кто такой загадочный дедушка Карл, сидящий у Медового моста. Маршрут пройдёт через самые интересные уголки острова: величественный Кафедральный собор, старинные мосты и улочки, где когда-то кипела жизнь Кнайпхофа. Дети не просто услышат истории — они станут их частью, отыскивая подсказки, решая головоломки и складывая воедино фрагменты прошлого. Экскурсия длится 1–1,5 часа, но за это время участники успеют погрузиться в атмосферу старинного города, узнать его легенды и даже получить небольшие призы за свои открытия. Это идеальный способ познакомиться с историей в формате живого квеста! Важная информация: Экскурсия больше подходит для детей, но будет также интересно и взрослым.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кафедральный собор
- Медовый мост
- Статуи, скульптуры и спрятанные детали, рассказывающие историю
Что включено
- Квест по острову Канта
Где начинаем и завершаем?
Начало: Октябрьская, 2/3, напротив Синагоги
Завершение: Улица Канта, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия больше подходит для детей
- Но будет также интересно и взрослым
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
