Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Захватывающее путешествие во времени
Вы осмотрите величественную Парадеплац, университет Альбертина, Шлосстайхштрассе и Замковый пруд. Отыщете следы старого Кёнигсберга посреди новых шумных улиц и проспектов Калининграда.
Прикоснетесь к старым камням, перенесетесь во времена рыцарей-крестоносцев и узнаете, как покорились неустрашимые пруссы. Побываете у старейшего сооружения Кёнигсберга и узнаете историю возникновения величественного замка на Королевской горе.
Поймете, зачем три старых города Альтштадт, Лёбенихт и Кнайпхоф решили объединиться. Увидите, где на самом деле была знаменитая Рыбная деревня и шумел разноголосьем Фишмаркт.
Пройдете по самому старому мосту Кёнигсберга, которому уже более 600 лет!
В бывшем городе Кнайпхоф оцените готическую архитектуру кафедрального собора. Порассуждаем о вечном у могилы Канта.
Также вы узнаете трагическую историю новой либеральной синагоги и евреев в Кёнигсберге. Решите задачку о семи мостах, услышите легенды прусского кота и сможете загадать желание птице счастья.
Закончится прогулка в Рыбной деревне. По пути я с удовольствием подскажу, где можно пообедать, покататься по Преголи на речном трамвайчике, погулять, послушать орган и посетить лучшие музеи города.
Организационные детали
Никаких дополнительных расходов не предусмотрено
Освободите память своего телефона для новых фотографий и видео, наденьте удобную обувь и захватите дождевик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы Калининград
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Инга — ваш гид в Калининграде
Провела 576 экскурсий для 978 туристов
Как добрые друзья и интересные собеседники, мы пройдём по городу Калининграду и съездим в уникальное природное место — Куршскую косу. Полюбуемся атмосферным городом кошек — Зеленоградском — и выпьем крафтового пива в пивоварне замка Несельбек. В Калининграде я живу давно и знаю его хорошо. С радостью поделюсь с вами захватывающими историями и покажу всё самое-самое!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
–
2
–
1
–
Г
Галина
9 июля 2021
Экскурсия построена по принципу Было - Стало. Очень все интересно, понятно и нескучно! Спасибо Инге))) Профессионал, любит свое дело и свой город. Рекомендуется однозначно!
А
Анна
2 июля 2021
Очень интересная и насыщенная экскурсия. Для себя открыла много интересноо. Инна подаёт информацию очень доступно, исторически грамотно. Рекомендую.
Алла
19 июня 2021
Мы впервые приехали в Калининград и выбрали эту экскурсию для знакомства с городом. И нам очень повезло! Так получилось, что в этот день на экскурсии мы оказались только втроём - только наша семья! И это было здорово! Спасибо Инге, что всё состоялось! Инга замечательный, опытный гид, 2,5 часа пролетели незаметно. Мы прошли пешком весь центр города в непринужденной атмосфере! Узнали много интересных фактов и увидели те места, где мы были на старых фотографиях. Экскурсия абсолютно неутомительная и живая благодаря Инге! Выбирайте именно ее для первого знакомства и вы не пожалеете!
И
Игорь
18 июня 2021
Я в полном восторге! От гида и города. Такого прекрасного экскурсовода ещё ни разу не встречал! Был на других экскурсиях здесь и скажу честно: гид Инга из 3-х калининградских гидов самая лучшая. Пока мы шли по городу, к нам несколько раз подходили люди: местные жители и туристы. Они, стараясь сначала быть незамеченными, слушали рассказ, а потом просили у нашего гида Инги визитку, ошеломлённые ее интересным рассказом о Кенигсберге. Поразило глубокое знание истории, ответы на все вопросы. Инга рассказывает понятным языком о серьезных исторических событиях. Очень артистична, харизматична, любит свое дело и город. И знает его отлично. Показала такие интересные детали, которые сам в городе не найдешь. Рекомендую всем Ингу, будете в восторге! Эта экскурсия реально стОит гораздо больше заявленной цены. А цена меня и удивила, и порадовала. Спасибо огромное!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда