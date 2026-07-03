читать дальше уменьшить нас было достаточно времени и рекомендую всем кто прилетает рано, пользоваться такой опцией. Вас встретят и экскурсия начнеться почти сразу как вы выйдете с трапа самолёта. Мы очень много успели где съездить и посмотреть. Аня, очень интересно рассказывает, видно, что человек любить свой город, свою работу. Благодарю её и Ингу за организацию индивидуальной экскурсии!!!

P.S Девочки всегда на связи были, посоветовали много разных локаций и мест где вкусно поесть!

Наша семья осталась очень довольна!!! Мы заказали экскурсию с трансфером из аэропорта. (за доп плату) (так как у нас заселение после 15, а прилетели мы почти в 11, то у