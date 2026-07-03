Заметить приметы Кёнигсберга в Калининграде, кажется, просто — намного сложнее осознать наследие, которое оставил старый город современному.
Мы вам в этом поможем: в знаковых местах расскажем, что за история стоит за культовыми сооружениями и какими событиями было богато здешнее Средневековье.
Мы вам в этом поможем: в знаковых местах расскажем, что за история стоит за культовыми сооружениями и какими событиями было богато здешнее Средневековье.
Описание фото-прогулки
Захватывающее путешествие во времени
- Вы отыщете следы старого Кёнигсберга посреди новых шумных улиц и проспектов Калининграда*
- Проедете на автомобиле самые знаковые достопримечательности старого центра, увидите виллы Амалиенау, район Хуфен, городские Королевские и Росгартенские ворота*
- Прикоснётесь к старым камням, перенесетесь во времена рыцарей-крестоносцев и узнаете, как покорились неустрашимые пруссы. Побываете у старейшего сооружения Кёнигсберга и узнаете историю возникновения величественного замка на Королевской горе
- Поймёте, зачем три старых города Альтштадт, Лёбенихт и Кнайпхоф решили объединиться. Увидите, где на самом деле была знаменитая Рыбная деревня и шумел разноголосьем Фишмаркт
- Проедете на автомобиле по самому старому мосту Кёнигсберга, которому уже более 600 лет!
- В бывшем городе Кнайпхоф оцените готическую архитектуру кафедрального собора. Порассуждаете о вечном у могилы Канта.
- Также вы узнаете трагическую историю новой либеральной синагоги и евреев в Кёнигсберге. Решите задачку о семи мостах, услышите легенды прусского кота и сможете загадать желание птице счастья
Закончится прогулка в Рыбной деревне или в отеле. По пути с удовольствием подскажем, где можно пообедать, покататься по Преголе на речном трамвайчике, погулять и посетить лучшие музеи города. Также можем помочь забронировать ресторан, сырную дегустацию, речную прогулку, индивидуальный катер, билет на концерт органной музыки.
Организационные детали
- Можем организовать трансфер из другого города. Подробности в переписке
- Дополнительных расходов не предусмотрено
- Скорректируем маршрут по вашим предпочтениям
- Освободите память своего телефона для новых фотографий и видео, наденьте удобную обувь и захватите дождевик
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Калининграде. Можем встретить в аэропорту и сразу начать экскурсию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инга — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 6145 туристов
Профессиональная прогульщица — это если коротко. Если подробнее, то моя работа — это моё хобби и призвание. Обожаю пешие прогулки и заражаю любовью к ним своих гостей — взрослых и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наша семья осталась очень довольна!!! Мы заказали экскурсию с трансфером из аэропорта. (за доп плату) (так как у нас заселение после 15, а прилетели мы почти в 11, то у
+2
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С
Это было восхитительно! Инга огромная молодец! Очень знающий и грамотный специалист, в очень удобной форме погрузила нас в тонкости города, заставив полюбить его всем сердцем. Мы провели замечательный насыщенный день, опомнившись только поздно вечером.))) Инга и Максим, спасибо огромное!
+2
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А
Были на экскурсии с Ингой и Максимом 1 августа. Самые положительные впечатления! Экскурсия интересная, Инга отличный рассказчик, умеет находить язык даже со сложными участниками (привет от нашего подростка!). Ещё очень
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Н
Хочу выразить благодарность нашему гиду Лоре за потрясающую экскурсию по Калининграду.
С первых минут стало очевидно, что Лора профессионал своего дела, очень любящая свой город.
Глубокие знания истории, культуры, умение преподнести сложные факты с тонким юмором!
Благодаря Лоре мы полностью погрузились в атмосферу города…. побывали в очень интересных и необычных местах!
Спасибо Лоре за чудесный день с массой впечатлений!
С первых минут стало очевидно, что Лора профессионал своего дела, очень любящая свой город.
Глубокие знания истории, культуры, умение преподнести сложные факты с тонким юмором!
Благодаря Лоре мы полностью погрузились в атмосферу города…. побывали в очень интересных и необычных местах!
Спасибо Лоре за чудесный день с массой впечатлений!
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М
3 часа пролетели как один миг. Инга очень экспертный гид и подача лёгкая, без занудства.
Был согрет вниманием и заботой.
Буду рекомендовать знакомым.
Был согрет вниманием и заботой.
Буду рекомендовать знакомым.
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А
30.08.2025 провели с мужем незабываемый день в Калининграде. Поездка была спонтанная и экскурсию забронировала наугад, реально садясь в самолет. Выбрала экскурсовода с автомобилем, потому что обещали дождь. За рулем был
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