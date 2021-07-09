Я в полном восторге! От гида и города. Такого прекрасного экскурсовода ещё ни разу не встречал! Был на других экскурсиях здесь и скажу честно: гид Инга из 3-х калининградских гидов самая лучшая. Пока мы шли по городу, к нам несколько раз подходили люди: местные жители и туристы. Они, стараясь сначала быть незамеченными, слушали рассказ, а потом просили у нашего гида Инги визитку, ошеломлённые ее интересным рассказом о Кенигсберге. Поразило глубокое знание истории, ответы на все вопросы. Инга рассказывает понятным языком о серьезных исторических событиях. Очень артистична, харизматична, любит свое дело и город. И знает его отлично. Показала такие интересные детали, которые сам в городе не найдешь. Рекомендую всем Ингу, будете в восторге! Эта экскурсия реально стОит гораздо больше заявленной цены. А цена меня и удивила, и порадовала. Спасибо огромное!