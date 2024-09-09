Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Большое путешествие на северо – восток Калининградской области по следам первых переселенцев. Вы увидите: кирху Нойхаузена (1295 г.), кирху Гросс Легиттена (ок. 1400 г.), Маяк Риндерорта (с посещением), музей «Старая немецкая школа Вальдвинкель» (с посещением), г. Полесск (исторический центр), пивоварню Альберта Бланкенштайна (с посещением). 5 4 отзыва

Туроператор Ваш гид в Калининграде Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 4 отзыва Длитель­ность 9 часов Как проходит Пешком Когда По четвергам в 10:00 2800 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 30 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 10:00

Описание экскурсии Что вас ждёт: Полесск – город к северу от Калининграда, чья история начинается с 1249г. с маленькой рыбацкой деревушки на берегу реки. И называлось это место тогда – Лабагов, что от прусского labs означает «хороший», а позднее закрепляется онемеченное название города – Лабиау (нем. Labiau). По пути сделаем остановку в г. Гурьевск (бывший Нойхаузен), это небольшой и уютный городок, где до нынешних времен сохранился замок Нойхаузен, там же осмотрим кирху Нойхаузена 1292 г. По пути будет еще одна кирха п. Тургенево (бывший Гросс Легиттен). В XIX веке у стен этой кирхи была похоронена незаконнорожденная дочь Жерома Бонапарта и племянница Наполеона – баронесса Дженни фон Гуштадт. Сохранился фундамент от чугунного креста. В Полесске сохранился тевтонский замок Лабиау и здесь бывали знаменитости: посол Великого князя Московского Василия III, русский губернатор Кёнигсберга Василий Суворов и французский император Наполеон I. Посетим историческое здание пивоварни Альберта Бланкенштейна, сейчас здесь музей пивоварения. Познакомитесь с традицией пивоварения в Восточной Пруссии, а началась эта история давным-давно с приходом рыцарей Тевтонского ордена. Узнав все тонкости процесса изготовления пенного напитка, попробуете местное пиво. Яркой частью экскурсии для путешественников станет посещение маяка Риндерорт в п. Заливино. Один из трех сохранившихся маяков, и единственный доступный для осмотра. С высоты 15 метров башни маяка открывается отличный вид на Куршский залив. Осмотрите домик смотрителя маяка – увидите, как жили в 19 веке люди столь важной профессии. Путешествие продолжится посещением музея «Вальдвинкель» в п. Ильичево. Это музей немецкой школы. «Вальдвинкель» – прежнее название посёлка и переводится как «Лесной уголок». В витринах можно увидеть оригинальные тетрадки, портфели учеников и даже аттестаты. На стендах подробнейшая информация о системе образования Восточной Пруссии, воспоминания и фотографии бывших учеников, живые рассказы о прошлом посёлка и о нелегком быте первых советских переселенцев. В музее можно приобрести памятные сувениры – закладки, календарики, буклеты. Отдельная часть музея посвящена лесным и охотничьим богатствам Полесского района. Важная информация: Обед под заказ за доп. плату - 450 р/чел. Обязательно наличие с собой паспорта РФ!

По четвергам в 10:00 Выбрать дату

Стоимость экскурсии Тип билета Стоимость Взрослый 2800 ₽ Пенсионный 2600 ₽ Дети до 6 лет 0 ₽ Школьный 2600 ₽ Студенческий 2600 ₽ Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Домик смотрителя маяка

Маяк Риндерорт в п. Заливино

Замок Лабиау

Музей «Вальдвинкель»

Здание пивоварни Альберта Бланкенштейна

Кирха Нойхаузена

Кирха Гросс Легиттена

Исторический центр города Полесск Что включено Услуги гида

Транспорт (экскурсионный автобус) Что не входит в цену Обед под заказ (за доп. плату - 450 руб/чел)

Маяк за доп. плату 200 р. - вход на территорию у маяка входит в стоимость входного билета. Где начинаем и завершаем? Начало: Ул. Октябрьская, 55 (ост. «Набережная ветеранов») Завершение: Ул. Октябрьская, 55 (автобусная остановка «Набережная ветеранов») Когда и сколько длится? Когда: По четвергам в 10:00 Экскурсия длится около 9 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек. Важная информация Оплата в офисе: г. Калининград, ул. Октябрьская, 57, первый этаж

Расположен в жилом доме на первом этаже. Вход со стороны проезжей части. Перед офисом бесплатная парковка

Общественный транспорт: автобус № 40, трамвай № 5, маршрутное такси № 72. - остановка «Набережная Ветеранов»

Место посадки: ул. Октябрьская, 55 (автобусная остановка «Набережная ветеранов»)

Номер экскурсионного автобуса указывается на списке - вывешивается на входе в офис на окне

Места в автобусе туристы выбирают по желанию (свободная рассадка)

На сайте вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии, а остальные деньги - в офисе туроператора

Важно: При себе нужно иметь паспорт РФ Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.