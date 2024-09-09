«Дорогой первых переселенцев» Лабиау (Полесск) и Вальдвинкель

«Дорогой первых переселенцев» Лабиау
Большое путешествие на северо – восток Калининградской области по следам первых переселенцев. Вы увидите: кирху Нойхаузена (1295 г.), кирху Гросс Легиттена (ок. 1400 г.), Маяк Риндерорта (с посещением), музей «Старая немецкая школа Вальдвинкель» (с посещением), г. Полесск (исторический центр), пивоварню Альберта Бланкенштайна (с посещением).
5
4 отзыва
«Дорогой первых переселенцев» Лабиау (Полесск) и Вальдвинкель
«Дорогой первых переселенцев» Лабиау (Полесск) и Вальдвинкель
«Дорогой первых переселенцев» Лабиау (Полесск) и Вальдвинкель
Ближайшие даты:
12
дек19
дек26
дек2
янв9
янв16
янв23
янв
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Что вас ждёт:

Полесск – город к северу от Калининграда, чья история начинается с 1249г. с маленькой рыбацкой деревушки на берегу реки. И называлось это место тогда – Лабагов, что от прусского labs означает «хороший», а позднее закрепляется онемеченное название города – Лабиау (нем. Labiau). По пути сделаем остановку в г. Гурьевск (бывший Нойхаузен), это небольшой и уютный городок, где до нынешних времен сохранился замок Нойхаузен, там же осмотрим кирху Нойхаузена 1292 г. По пути будет еще одна кирха п. Тургенево (бывший Гросс Легиттен). В XIX веке у стен этой кирхи была похоронена незаконнорожденная дочь Жерома Бонапарта и племянница Наполеона – баронесса Дженни фон Гуштадт. Сохранился фундамент от чугунного креста. В Полесске сохранился тевтонский замок Лабиау и здесь бывали знаменитости: посол Великого князя Московского Василия III, русский губернатор Кёнигсберга Василий Суворов и французский император Наполеон I. Посетим историческое здание пивоварни Альберта Бланкенштейна, сейчас здесь музей пивоварения. Познакомитесь с традицией пивоварения в Восточной Пруссии, а началась эта история давным-давно с приходом рыцарей Тевтонского ордена. Узнав все тонкости процесса изготовления пенного напитка, попробуете местное пиво. Яркой частью экскурсии для путешественников станет посещение маяка Риндерорт в п. Заливино. Один из трех сохранившихся маяков, и единственный доступный для осмотра. С высоты 15 метров башни маяка открывается отличный вид на Куршский залив. Осмотрите домик смотрителя маяка – увидите, как жили в 19 веке люди столь важной профессии. Путешествие продолжится посещением музея «Вальдвинкель» в п. Ильичево. Это музей немецкой школы. «Вальдвинкель» – прежнее название посёлка и переводится как «Лесной уголок». В витринах можно увидеть оригинальные тетрадки, портфели учеников и даже аттестаты. На стендах подробнейшая информация о системе образования Восточной Пруссии, воспоминания и фотографии бывших учеников, живые рассказы о прошлом посёлка и о нелегком быте первых советских переселенцев. В музее можно приобрести памятные сувениры – закладки, календарики, буклеты. Отдельная часть музея посвящена лесным и охотничьим богатствам Полесского района. Важная информация: Обед под заказ за доп. плату - 450 р/чел. Обязательно наличие с собой паспорта РФ!

По четвергам в 10:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый2800 ₽
Пенсионный2600 ₽
Дети до 6 лет0 ₽
Школьный2600 ₽
Студенческий2600 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Домик смотрителя маяка
  • Маяк Риндерорт в п. Заливино
  • Замок Лабиау
  • Музей «Вальдвинкель»
  • Здание пивоварни Альберта Бланкенштейна
  • Кирха Нойхаузена
  • Кирха Гросс Легиттена
  • Исторический центр города Полесск
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт (экскурсионный автобус)
Что не входит в цену
  • Обед под заказ (за доп. плату - 450 руб/чел)
  • Маяк за доп. плату 200 р. - вход на территорию у маяка входит в стоимость входного билета.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Октябрьская, 55 (ост. «Набережная ветеранов»)
Завершение: Ул. Октябрьская, 55 (автобусная остановка «Набережная ветеранов»)
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Важная информация
  • Оплата в офисе: г. Калининград, ул. Октябрьская, 57, первый этаж
  • Расположен в жилом доме на первом этаже. Вход со стороны проезжей части. Перед офисом бесплатная парковка
  • Общественный транспорт: автобус № 40, трамвай № 5, маршрутное такси № 72. - остановка «Набережная Ветеранов»
  • Место посадки: ул. Октябрьская, 55 (автобусная остановка «Набережная ветеранов»)
  • Номер экскурсионного автобуса указывается на списке - вывешивается на входе в офис на окне
  • Места в автобусе туристы выбирают по желанию (свободная рассадка)
  • На сайте вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии, а остальные деньги - в офисе туроператора
  • Важно: При себе нужно иметь паспорт РФ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
А
9 сен 2024
Нам экскурсия очень понравилась, было интересно, познавательно. Гид очень увлечённо повествовала историю бывшего Кёнигсберга. Самое запоминающееся, стало посещение музея "Старая немецкая школа Вальдвинкель". Я восхищаюсь такими людьми, как Инесса Савельевна.
М
8 сен 2024
Старая немецкая школа завораживает своей историей.
О
26 июл 2024
Н
12 июл 2024

Похожие экскурсии из Калининграда

Фотоэкскурсия по атмосферному Амалиенау
Пешая
скидка
20%
324 отзыва
3.5 часа
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фото-прогулка в Калининграде
Путешествие по времени и кадрам: откройте секреты Амалиенау в Калининграде и сохраните воспоминания на ярких фотографиях
Начало: У входа в Центральный парк культуры и отдыха
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
14 дек в 11:00
33332667 за человека
Путешествие в Полесск и Гусев
На машине
Конные прогулки
23 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Полесск и Гусев
Средневековые замки Нойхаузен и Лабиау, конная прогулка и утерянная фреска Отто Хайхерта
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
Завтра в 09:30
13 дек в 09:30
8000 за всё до 4 чел.
Куршская коса - царство моря, дюн и птичьих голосов
На машине
скидка
20%
145 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса: путешествие между морем, дюнами и историей
Погрузитесь в уникальный мир Куршской косы, где каждый шаг открывает страницы истории, тайны природы и древние легенды
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
1334010 672 за всё до 4 чел.