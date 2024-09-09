Большое путешествие на северо – восток Калининградской области по следам первых переселенцев. Вы увидите: кирху Нойхаузена (1295 г.), кирху Гросс Легиттена (ок. 1400 г.), Маяк Риндерорта (с посещением), музей «Старая немецкая школа Вальдвинкель» (с посещением), г. Полесск (исторический центр), пивоварню Альберта Бланкенштайна (с посещением).
Описание экскурсии
Что вас ждёт:Полесск – город к северу от Калининграда, чья история начинается с 1249г. с маленькой рыбацкой деревушки на берегу реки. И называлось это место тогда – Лабагов, что от прусского labs означает «хороший», а позднее закрепляется онемеченное название города – Лабиау (нем. Labiau). По пути сделаем остановку в г. Гурьевск (бывший Нойхаузен), это небольшой и уютный городок, где до нынешних времен сохранился замок Нойхаузен, там же осмотрим кирху Нойхаузена 1292 г. По пути будет еще одна кирха п. Тургенево (бывший Гросс Легиттен). В XIX веке у стен этой кирхи была похоронена незаконнорожденная дочь Жерома Бонапарта и племянница Наполеона – баронесса Дженни фон Гуштадт. Сохранился фундамент от чугунного креста. В Полесске сохранился тевтонский замок Лабиау и здесь бывали знаменитости: посол Великого князя Московского Василия III, русский губернатор Кёнигсберга Василий Суворов и французский император Наполеон I. Посетим историческое здание пивоварни Альберта Бланкенштейна, сейчас здесь музей пивоварения. Познакомитесь с традицией пивоварения в Восточной Пруссии, а началась эта история давным-давно с приходом рыцарей Тевтонского ордена. Узнав все тонкости процесса изготовления пенного напитка, попробуете местное пиво. Яркой частью экскурсии для путешественников станет посещение маяка Риндерорт в п. Заливино. Один из трех сохранившихся маяков, и единственный доступный для осмотра. С высоты 15 метров башни маяка открывается отличный вид на Куршский залив. Осмотрите домик смотрителя маяка – увидите, как жили в 19 веке люди столь важной профессии. Путешествие продолжится посещением музея «Вальдвинкель» в п. Ильичево. Это музей немецкой школы. «Вальдвинкель» – прежнее название посёлка и переводится как «Лесной уголок». В витринах можно увидеть оригинальные тетрадки, портфели учеников и даже аттестаты. На стендах подробнейшая информация о системе образования Восточной Пруссии, воспоминания и фотографии бывших учеников, живые рассказы о прошлом посёлка и о нелегком быте первых советских переселенцев. В музее можно приобрести памятные сувениры – закладки, календарики, буклеты. Отдельная часть музея посвящена лесным и охотничьим богатствам Полесского района. Важная информация: Обед под заказ за доп. плату - 450 р/чел. Обязательно наличие с собой паспорта РФ!
По четвергам в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|2800 ₽
|Пенсионный
|2600 ₽
|Дети до 6 лет
|0 ₽
|Школьный
|2600 ₽
|Студенческий
|2600 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Домик смотрителя маяка
- Маяк Риндерорт в п. Заливино
- Замок Лабиау
- Музей «Вальдвинкель»
- Здание пивоварни Альберта Бланкенштейна
- Кирха Нойхаузена
- Кирха Гросс Легиттена
- Исторический центр города Полесск
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт (экскурсионный автобус)
Что не входит в цену
- Обед под заказ (за доп. плату - 450 руб/чел)
- Маяк за доп. плату 200 р. - вход на территорию у маяка входит в стоимость входного билета.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Октябрьская, 55 (ост. «Набережная ветеранов»)
Завершение: Ул. Октябрьская, 55 (автобусная остановка «Набережная ветеранов»)
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Важная информация
- Оплата в офисе: г. Калининград, ул. Октябрьская, 57, первый этаж
- Расположен в жилом доме на первом этаже. Вход со стороны проезжей части. Перед офисом бесплатная парковка
- Общественный транспорт: автобус № 40, трамвай № 5, маршрутное такси № 72. - остановка «Набережная Ветеранов»
- Место посадки: ул. Октябрьская, 55 (автобусная остановка «Набережная ветеранов»)
- Номер экскурсионного автобуса указывается на списке - вывешивается на входе в офис на окне
- Места в автобусе туристы выбирают по желанию (свободная рассадка)
- На сайте вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии, а остальные деньги - в офисе туроператора
- Важно: При себе нужно иметь паспорт РФ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
9 сен 2024
Нам экскурсия очень понравилась, было интересно, познавательно. Гид очень увлечённо повествовала историю бывшего Кёнигсберга. Самое запоминающееся, стало посещение музея "Старая немецкая школа Вальдвинкель". Я восхищаюсь такими людьми, как Инесса Савельевна.
М
Марина
8 сен 2024
Старая немецкая школа завораживает своей историей.
О
Ольга
26 июл 2024
Н
Наталья
12 июл 2024
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