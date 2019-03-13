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Средневековые замки Нойхаузен и Лабиау, конная прогулка и утерянная фреска Отто Хайхерта

Сергей
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Сергей – ваш гид
Это путешествие познакомит вас с историей Восточной Пруссии, её легендами и архитектурным наследием.

Вы прогуляетесь по средневековым тевтонским замкам Нойхаузен и Лабиау, погружаясь в эпоху рыцарей и прекрасных дам.

Побродите по старинным улочкам и мостам Полесска, совершите верховую прогулку на конезаводе «Георгенбург» и станете свидетелем встречи прусского короля и переселенцев из Зальцбурга.
6500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Путешествие в Полесск и Гусев
Путешествие в Полесск и Гусев

Что вас ожидает

Легенды средневекового Нойхаузена
По пути в Полесск вы увидите окутанную легендами Пирамиду Предсказателей – самый мистический памятник Кенигсберга. Узнаете, кому посвящен мемориал и зачем к нему прикасался фюрер. Затем мы отправимся к старинной кирхе и средневековому замку Нойхаузен, на камнях которого видны отпечатки собачьих лап. Здесь вас ждут легенды о безголовых рыцарях и монашках, которые каждое полнолуние въезжают в призрачные врата.

Полесск – прусская Венеция
Вы посетите уютный Полесск и поймете, почему именно этот городок когда-то назывался Венецией Восточной Пруссии. Мы осмотрим красивый разводной Орлиный мост, живописный вид на реку Дейму и тевтонский замок Лабиау 13 века, помнящий королеву Луизу и Наполеона. Вы узнаете о знаменательных событиях, произошедших в чертогах крестоносцев, и почувствуете дыхание средневековья. А в рыбной лавке недалеко от города вы сможете купить свежую местную рыбу и другие морепродукты.

Конная прогулка в «Георгенбурге»
Затем вам предстоит прикоснуться к миру конкура, жокеев и племенных жеребцов на конезаводе «Георгенбург», который берет начало в 19 веке и до сих пор хранит свои традиции. Вы узнаете историю создания знаменитой тракененской породы лошадей, покормите яблоками голштинцев и ганноверцев, а самые смелые даже смогут совершить верховую прогулку.

Достопримечательности колоритного Гусева
После конезавода вы очутитесь в Гусеве – самом благоустроенным городе Калининградской области с уютными улочками и прекрасно сохранившейся довоенной архитектурой. Мы рассмотрим изящные скульптуры, сверкающие купола храмов и памятники, посвященные Первой мировой войне. А финальным аккордом нашего путешествия станет уникальная фреска Отто Хайхерта, найденная несколько лет назад под слоями советской краски и изображающая короля Фридриха Вильгельма I, который встречает переселенцев из Зальцбурга.

Организационные детали

  • Отдельно оплачиваются входные билеты: к гумбинненской фреске – 750 руб. с группы, конезавод – 200 руб./чел., катание на лошади – 100 руб./чел.
Путешествие в Полесск и Гусев
Путешествие в Полесск и Гусев
Путешествие в Полесск и Гусев
Путешествие в Полесск и Гусев
Путешествие в Полесск и Гусев
Путешествие в Полесск и Гусев
Путешествие в Полесск и Гусев
Путешествие в Полесск и Гусев
Путешествие в Полесск и Гусев

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Экскурсовод, сертифицированный гид по Куршской косе. Коренной калининградец. Образование высшее. Увлекаюсь кино, театром, рок-музыкой, чтением художественной литературы и историей Восточной Пруссии. Обожаю путешествовать по родному краю, как на своем автомобиле Мицубиси Ланцер, так и пешком. Очень хочу показать всем, любящим активный отдых, самые прекрасные и затаенные уголки Калининграда и области.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

13 марта 2019
Благодарна гиду и водителю Сергею за замечательную экскурсию. Более того, маршрут был кардинально скорректирован согласно моим пожеланиям. Экскурсия была интересна и познавательна. Дороги достаточно много и Сергей показал себя очень аккуратным и надежным водителем.
Рекомендую экскурсии с замечательным сопровождением Сергея.

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