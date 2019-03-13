Что вас ожидает

Легенды средневекового Нойхаузена

По пути в Полесск вы увидите окутанную легендами Пирамиду Предсказателей – самый мистический памятник Кенигсберга. Узнаете, кому посвящен мемориал и зачем к нему прикасался фюрер. Затем мы отправимся к старинной кирхе и средневековому замку Нойхаузен, на камнях которого видны отпечатки собачьих лап. Здесь вас ждут легенды о безголовых рыцарях и монашках, которые каждое полнолуние въезжают в призрачные врата.

Полесск – прусская Венеция

Вы посетите уютный Полесск и поймете, почему именно этот городок когда-то назывался Венецией Восточной Пруссии. Мы осмотрим красивый разводной Орлиный мост, живописный вид на реку Дейму и тевтонский замок Лабиау 13 века, помнящий королеву Луизу и Наполеона. Вы узнаете о знаменательных событиях, произошедших в чертогах крестоносцев, и почувствуете дыхание средневековья. А в рыбной лавке недалеко от города вы сможете купить свежую местную рыбу и другие морепродукты.

Конная прогулка в «Георгенбурге»

Затем вам предстоит прикоснуться к миру конкура, жокеев и племенных жеребцов на конезаводе «Георгенбург», который берет начало в 19 веке и до сих пор хранит свои традиции. Вы узнаете историю создания знаменитой тракененской породы лошадей, покормите яблоками голштинцев и ганноверцев, а самые смелые даже смогут совершить верховую прогулку.

Достопримечательности колоритного Гусева

После конезавода вы очутитесь в Гусеве – самом благоустроенным городе Калининградской области с уютными улочками и прекрасно сохранившейся довоенной архитектурой. Мы рассмотрим изящные скульптуры, сверкающие купола храмов и памятники, посвященные Первой мировой войне. А финальным аккордом нашего путешествия станет уникальная фреска Отто Хайхерта, найденная несколько лет назад под слоями советской краски и изображающая короля Фридриха Вильгельма I, который встречает переселенцев из Зальцбурга.