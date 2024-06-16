Место сбора на экскурсию: 10:05 — ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова 34 (слева от главного входа ТЦ «Акрополь»).

Дополнительно оплачиваются: билет Форт № 11 «Дёнхофф» — 400 руб. /200 руб. (дети, пенсионеры); билет Форт № 1 «Штайн» — 400 руб. /200 руб. (дети, пенсионеры).

Что вы увидите: Во время экскурсии вам покажут башню «Дона», башню «Врангель», бастион «Обертайх», бастион «Грольман» и другие редюиты, равелины и казармы. Мы посетим форт 1 «Штайн». Генрих Фридрих Карл фон унд цум Штайн — именно так полностью звучит имя прусского государственного деятеля, в честь которого назван Форт N 1. «Штайн» совсем недавно открыл свои двери для гостей и жителей Янтарного края. Здесь вы узнаете об отмене крепостного права в Пруссии, о том, как этот человек связан с российским императором Александром I и много других интересных фактов. Завершим мы нашу поездку посещением еще одного знаменитого сохранившегося форта бывшего Кенигсберга — форт № 11 «Дёнхофф». Здесь вы узнаете историю его появления, отличительные черты и то, как форт был взят штурмом в апреле 1945 года. Важная информация: