Ни для кого не секрет, что Кенигсберг называют городом-крепостью. Почти с самого своего основания развивал свою фортификационно-оборонительную структуру.
На каждое движение военной мысли в Европе, Кенигсберг реагировал незамедлительно, постоянно совершенствуя и обновляя оборону города.
Многие из этих укреплений неплохо сохранились до наших дней, и у вас будет возможность своими глазами увидеть всю мощь старого города.
На каждое движение военной мысли в Европе, Кенигсберг реагировал незамедлительно, постоянно совершенствуя и обновляя оборону города.
Многие из этих укреплений неплохо сохранились до наших дней, и у вас будет возможность своими глазами увидеть всю мощь старого города.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:15
Что вас ожидает:
- Башня «Дона»
- Башня «Врангель»
- Бастион «Обертайх»
- Бастион «Грольман»
- Форт 1 «Штайн»
- Форт № 11 «Дёнхофф»
Описание экскурсии
Что вы увидите: Во время экскурсии вам покажут башню «Дона», башню «Врангель», бастион «Обертайх», бастион «Грольман» и другие редюиты, равелины и казармы. Мы посетим форт 1 «Штайн». Генрих Фридрих Карл фон унд цум Штайн — именно так полностью звучит имя прусского государственного деятеля, в честь которого назван Форт N 1. «Штайн» совсем недавно открыл свои двери для гостей и жителей Янтарного края. Здесь вы узнаете об отмене крепостного права в Пруссии, о том, как этот человек связан с российским императором Александром I и много других интересных фактов. Завершим мы нашу поездку посещением еще одного знаменитого сохранившегося форта бывшего Кенигсберга — форт № 11 «Дёнхофф». Здесь вы узнаете историю его появления, отличительные черты и то, как форт был взят штурмом в апреле 1945 года. Важная информация:
- Место сбора на экскурсию: 10:05 — ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова 34 (слева от главного входа ТЦ «Акрополь»).
- Дополнительно оплачиваются: билет Форт № 11 «Дёнхофф» — 400 руб. /200 руб. (дети, пенсионеры); билет Форт № 1 «Штайн» — 400 руб. /200 руб. (дети, пенсионеры).
По понедельникам, средам, пятницам, воскресениям в 14:15
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (16+)
|800 ₽
|Пенсионный
|750 ₽
|Детский (до 16)
|750 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Башня «Дона»
- Башня «Врангель»
- Бастион «Обертайх»
- Бастион «Грольман»
- Форт 1 «Штайн»
- Форт № 11 «Дёнхофф»
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Билет Форт № 11 «Дёнхофф» - 400 руб. /200 руб. (дети, пенсионеры)
- Билет Форт № 1 «Штайн» - 400 руб. /200 руб. (дети, пенсионеры)
Место начала и завершения?
ТЦ «Акрополь», улица Проф. Баранова, 34
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам, средам, пятницам, воскресениям в 14:15
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Место сбора на экскурсию: 10:05 - ТЦ «Акрополь»
- Ул. Проф. Баранова 34 (слева от главного входа ТЦ «Акрополь»)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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