Ни для кого не секрет, что Кёнигсберг называют городом-крепостью. Почти с самого основания он развивал фортификационно-оборонительную структуру.
Многие укрепления сохранились до наших дней, и у вас будет возможность увидеть всю мощь Старого города.
Башни «Дона» и «Врангель», бастионы «Обертайх» и «Грольман» редюиты, равелины и казармы — всё это ждёт вас в программе.
Описание экскурсии
Форт № 1 «Штайн»
Генрих Фридрих Карл фон унд цум Штайн — именно так полностью звучит имя прусского государственного деятеля, в честь которого назван форт № 1. «Штайн» совсем недавно открыл свои двери для гостей и жителей Янтарного края. Вы узнаете об отмене крепостного права в Пруссии, о том, как Генрих Фридрих связан с российским императором Александром I и много других интересных фактов.
Форт № 11 «Дёнхофф»
Ещё один сохранившийся форт бывшего Кёнигсберга — № 11. Вы послушаете об истории его появления, отличительных чертах. И перенесётесь во времена, когда форт был взят штурмом.
Организационные детали
- Поедем на микроавтобусе Volkswagen Crafter
- Экскурсия подходит для взрослых и детей старше двух лет
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Форт № 11 «Дёнхофф» — 500 ₽ для взрослых, 300 ₽ для детей и пенсионеров
- Форт № 1 «Штайн» — 500 ₽ для взрослых, 300 ₽ для детей и пенсионеров
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Профессора Баранова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:15 и 14:15
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анна — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 63075 туристов
Мы — ваши проводники в мир историй и впечатлений Калининградской области. Проводим экскурсии с 2016 года. Не пересказываем факты, а оживляем историю, помогая почувствовать дух времени. Наши гиды — увлечённые рассказчики
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
9 фев 2026
Экскурсия потрясающая, много нового узнали. Экскурсовод Сергей вёл очень интересно, отвечая на все дополнительные вопросы. Всем советуем!
