Могучие сооружения, когда-то охранявшие Кёнигсберг, создавали неприступное кольцо обороны.
Набеги на средневековые укрепления давно ушли в небытие, но могучие стены фортов до сих пор будоражат воображение любителей истории.
Готовы прикоснуться к отблеску ушедших эпох? Тогда отправляемся рассматривать казармы, казематы и артиллерийские укрытия.
Описание экскурсии
Форт №1 «Штайн» — здесь будем перемещаться длинными коридорами в глубину форта, местами в кромешной тьме. Свет фонарей, которые мы вам выдадим, поможет ориентироваться в лабиринтах.
Форт №5 «Король Фридрих Вильгельм III» — стал не только местом, но и символом массового героизма советских войск.
В обоих фортах вы исследуете внутренние пространства: казармы, казематы, артиллерийские позиции и укрытия, а также увидите интересные экспонаты. Узнаете о роли фортов в системе укреплений Кёнигсберга и посетите различные военно-исторические экспозиции.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на туристическом автобусе, входные билеты
- С вами будет один из гидов нашей команды
в понедельник в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2000 ₽
|Пенсионеры, студенты, школьники
|1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Октябрьская
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 1419 туристов
Наше агентство предлагает лучшие экскурсии по Калининграду и Калининградской области — максимально насыщенные и информативные с гидами высокого класса.
