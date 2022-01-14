Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Маршрут путешествия
Начнётся поездка с острова Иммануила Канта: здесь находится могила великого философа и Кафедральный собор с крупнейшим в Европе органным залом. Гид расскажет вам историю основания Кёнигсберга и покажет место расположения трёх городов, ставших ключевыми районами Калининграда. Также удастся посмотреть собор с алтарем из самого дорогого белого янтаря, открыточный домик смотрителя Высокого моста и кирху Святого Семейства с необычными сводами.
Далее отправимся к Бранденбургским воротам — единственным в городе, которые до сих пор используются по прямому назначению. На их примере гид объяснит механизм самоуничтожения большинства немецких объектов.
Аусфальские ворота — следующая остановка. К ним вы проедете через двухъярусный мост, сделанный без единого шва в начале 20 века.
Рядом с воротами стоит Мемориал 1200 гвардейцам — один из первых памятников героям в Советском Союзе.
Знакомство продолжается, но уже с жилыми старинными районами Кёнигсберга. Вы побываете в «бедняцком» и элитном — Амалиенау, известном роскошными виллами, и ощутите контраст жизни людей разных классов. Здесь же посмотрите Кирху памяти королевы Луизы, зоопарк 1896 года, здания Земельного суда и бывшего Гестапо.
В завершение вы посетите Форт №3 и узнаете, по какому принципу он создавался.
По пути также будут Росгартенские, Королевские и Закхаймские ворота, оборонительная казарма «Кронпринц», бастион «Грольман» и другие примечательные места.
Организационные детали
Экскурсия проходит на легковых автомобилях (Ford Focus, Hyundai Santa Fe, Toyota RAV4)
Гид может приехать за вами в другой город области или в аэропорт (трансфер оплачивается дополнительно)
Экскурсию проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Андрей
Здравствуйте, уважаемые гости нашего города и края! Мы рады приветствовать вас! Наша компания молодая, но очень перспективная. Мы работаем с 2016 года. У нас опытные гиды-экскурсоводы, прошедшие аттестацию в Министерстве туризма, и курсы, организованные национальным парком «Куршская коса», по итогам которых были выданы сертификаты. Мы очень любим наших гостей, стараемся вложить в свои экскурсионные маршруты самое лучшее и интересное. С нами день пройдет увлекательно и весело в любую погоду. Детям будет интересно, а взрослым не скучно. Мы всегда найдем, что предложить, учитывая ваши пожелания и интересы, так как заботимся о качестве вашего отдыха. Ждем вас в гости!