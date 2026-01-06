Это авто-пешеходная экскурсия не только по центру, но и за его пределами — где точно не меньше интересного.
Вы побываете на острове Канта, обойдёте доминанты Амалиенау, увидите ворота, бастионы, башни и форты города.
Концентрированная программа и ёмкие рассказы гида наиболее полно и объёмно познакомят вас с Калининградом.
Вы побываете на острове Канта, обойдёте доминанты Амалиенау, увидите ворота, бастионы, башни и форты города.
Концентрированная программа и ёмкие рассказы гида наиболее полно и объёмно познакомят вас с Калининградом.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Маршрут путешествия
Начнётся поездка с острова Иммануила Канта: здесь находится могила великого философа и Кафедральный собор с крупнейшим в Европе органным залом. Гид расскажет вам историю основания Кёнигсберга и покажет место расположения трёх городов, ставших ключевыми районами Калининграда. Также удастся посмотреть собор с алтарем из самого дорогого белого янтаря, открыточный домик смотрителя Высокого моста и кирху Святого Семейства с необычными сводами.
Далее отправимся к Бранденбургским воротам — единственным в городе, которые до сих пор используются по прямому назначению. На их примере гид объяснит механизм самоуничтожения большинства немецких объектов.
Аусфальские ворота — следующая остановка. К ним вы проедете через двухъярусный мост, сделанный без единого шва в начале 20 века.
Рядом с воротами стоит Мемориал 1200 гвардейцам — один из первых памятников героям в Советском Союзе.
Знакомство продолжается, но уже с жилыми старинными районами Кёнигсберга. Вы побываете в «бедняцком» и элитном — Амалиенау, известном роскошными виллами, и ощутите контраст жизни людей разных классов. Здесь же посмотрите Кирху памяти королевы Луизы, зоопарк 1896 года, здания Земельного суда и бывшего Гестапо.
По пути также будут Росгартенские, Королевские и Закхаймские ворота, оборонительная казарма «Кронпринц», бастион «Грольман» и другие примечательные места.
Организационные детали
- Поедем на KIA Sportage, BMW, Renault Arkana, Volkswagen Teramont, Mercedes Vito, Skoda Rapid и других автомобилях этого класса.
- Гид может приехать за вами в другой город области или в аэропорт (трансфер оплачивается дополнительно).
- С вами буду я или другой гид из нашей профессиональной команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В г. Калининграде, приезжаем по вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 13367 туристов
Здравствуйте, гости нашего города и края! Мы рады приветствовать вас! Наша команда опытных гидов-экскурсоводов работает с 2016 года. Все прошли аттестацию в Министерстве туризма, а также курсы от национального парка
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 151 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Экскурсию для нашей компании друзей провел гид Александр, спасибо ему огромное! Отличное знание мест, исторического материала достаточно, без лишних тонкостей, которые на первый раз бывают избыточными. Рекомендую его друзьям и знакомым.
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О
Первый день в Калининграде решили начать с обзорной экскурсии и ни чуть не пожалели выбрав данную. Все прошло отлично,познавательно и с юмором. Машина была комфортная,экскурсовод очень вежливый. С терпением и энтузиазмом отвечал на наши бесконечные вопросы😅Нам очень понравилось. Спасибо за Вашу работу)
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Мы были в первый раз в Калининграде и заказали экскурсию «Всё о Калининграде за 3,5 часа на автомобиле « с профессиональным гидом- экскурсоводом Андреем!
Мы остались очень довольны.
Андрей использовал каждую минуту
Мы остались очень довольны.
Андрей использовал каждую минуту
+1
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Добрый день! Были на экскурсии с мужем 14 сентября. Наш гид Андрей очень интересно и доступно преподнес нам информацию о городе, его истории и о современных аспектах. Подача материала была
+2
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Н
все четко и удобно, учли наши пожелания. скорректировали время, т к наш рейс задержали
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А
Благодарим Андрея за проведёную обзорную экскурсию по Калининграду! Все очень понравилось как и местным жителям так и приезжим! Местные узнали много нового! Хороший маршрут! Узнали много интересного! От души рекомендую! Наша семья предпочитает Индивидуальные экскурсии!
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