Что вас ожидает

Маршрут путешествия

Начнётся поездка с острова Иммануила Канта: здесь находится могила великого философа и Кафедральный собор с крупнейшим в Европе органным залом. Гид расскажет вам историю основания Кёнигсберга и покажет место расположения трёх городов, ставших ключевыми районами Калининграда. Также удастся посмотреть собор с алтарем из самого дорогого белого янтаря, открыточный домик смотрителя Высокого моста и кирху Святого Семейства с необычными сводами.

Далее отправимся к Бранденбургским воротам — единственным в городе, которые до сих пор используются по прямому назначению. На их примере гид объяснит механизм самоуничтожения большинства немецких объектов.

Аусфальские ворота — следующая остановка. К ним вы проедете через двухъярусный мост, сделанный без единого шва в начале 20 века.

Рядом с воротами стоит Мемориал 1200 гвардейцам — один из первых памятников героям в Советском Союзе.

Знакомство продолжается, но уже с жилыми старинными районами Кёнигсберга. Вы побываете в «бедняцком» и элитном — Амалиенау, известном роскошными виллами, и ощутите контраст жизни людей разных классов. Здесь же посмотрите Кирху памяти королевы Луизы, зоопарк 1896 года, здания Земельного суда и бывшего Гестапо.

По пути также будут Росгартенские, Королевские и Закхаймские ворота, оборонительная казарма «Кронпринц», бастион «Грольман» и другие примечательные места.

Организационные детали