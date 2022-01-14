Всё о Калининграде за 3,5 часа — на автомобиле!

Километр за километром объехать Кёнигсберг и познакомиться с его прошлым и настоящим

Индивидуально
для 6 чел.
Это авто-пешеходная экскурсия не только по центру, но и за его пределами — где точно не меньше интересного.

Вы побываете на острове Канта, обойдёте доминанты Амалиенау, увидите ворота, бастионы, башни и форты города.

Концентрированная программа и ёмкие рассказы гида наиболее полно и объёмно познакомят вас с Калининградом.
Всё о Калининграде за 3,5 часа — на автомобиле!
Всё о Калининграде за 3,5 часа — на автомобиле!
Всё о Калининграде за 3,5 часа — на автомобиле!
Всё о Калининграде за 3,5 часа — на автомобиле!
Всё о Калининграде за 3,5 часа — на автомобиле!
Всё о Калининграде за 3,5 часа — на автомобиле!
Всё о Калининграде за 3,5 часа — на автомобиле!
Всё о Калининграде за 3,5 часа — на автомобиле!
Всё о Калининграде за 3,5 часа — на автомобиле!
Всё о Калининграде за 3,5 часа — на автомобиле!
Всё о Калининграде за 3,5 часа — на автомобиле!
Всё о Калининграде за 3,5 часа — на автомобиле!
Всё о Калининграде за 3,5 часа — на автомобиле!
Всё о Калининграде за 3,5 часа — на автомобиле!
Всё о Калининграде за 3,5 часа — на автомобиле!
Всё о Калининграде за 3,5 часа — на автомобиле!
Всё о Калининграде за 3,5 часа — на автомобиле!
Всё о Калининграде за 3,5 часа — на автомобиле!
Всё о Калининграде за 3,5 часа — на автомобиле!
Всё о Калининграде за 3,5 часа — на автомобиле!
Всё о Калининграде за 3,5 часа — на автомобиле!
Всё о Калининграде за 3,5 часа — на автомобиле!
Всё о Калининграде за 3,5 часа — на автомобиле!
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Маршрут путешествия

  • Начнётся поездка с острова Иммануила Канта: здесь находится могила великого философа и Кафедральный собор с крупнейшим в Европе органным залом. Гид расскажет вам историю основания Кёнигсберга и покажет место расположения трёх городов, ставших ключевыми районами Калининграда. Также удастся посмотреть собор с алтарем из самого дорогого белого янтаря, открыточный домик смотрителя Высокого моста и кирху Святого Семейства с необычными сводами.
  • Далее отправимся к Бранденбургским воротам — единственным в городе, которые до сих пор используются по прямому назначению. На их примере гид объяснит механизм самоуничтожения большинства немецких объектов.
  • Аусфальские ворота — следующая остановка. К ним вы проедете через двухъярусный мост, сделанный без единого шва в начале 20 века.
  • Рядом с воротами стоит Мемориал 1200 гвардейцам — один из первых памятников героям в Советском Союзе.
  • Знакомство продолжается, но уже с жилыми старинными районами Кёнигсберга. Вы побываете в «бедняцком» и элитном — Амалиенау, известном роскошными виллами, и ощутите контраст жизни людей разных классов. Здесь же посмотрите Кирху памяти королевы Луизы, зоопарк 1896 года, здания Земельного суда и бывшего Гестапо.
  • В завершение вы посетите Форт №3 и узнаете, по какому принципу он создавался.

По пути также будут Росгартенские, Королевские и Закхаймские ворота, оборонительная казарма «Кронпринц», бастион «Грольман» и другие примечательные места.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на легковых автомобилях (Ford Focus, Hyundai Santa Fe, Toyota RAV4)
  • Гид может приехать за вами в другой город области или в аэропорт (трансфер оплачивается дополнительно)
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей профессиональной команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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