Старинные здания и вековые деревья 🌳

На этой прогулке 👣 мы увидим Кирхи, яркие виллы с башенками, террасами, вальмовыми крышами, загадочными маскаронами, барельефами и лепниной. Старые здания — хранители истории 📖. Пройдемся дорожками, покрытыми «золотом» и старой брусчаткой. Посчитаем пожарные гидранты, полюбуемся вековыми деревьями!

Экскурсия ⛳ и фотосессия 📷 для каждого

В добавок, я буду фотографировать на протяжении всей прогулки (конечно же этот пункт по личному желанию), постараясь оставить каждому участнику 50-70 или даже больше памятных снимков в авторской естественной обработке.

В самые ближайшие дни после встречи я пришлю «фотопривет» ссылкой на яндекс диск.