Фото-экскурсия по атмосферному Амалиенау

Анастасия М.
Анастасия М. – Гид из Калининграда
Привет! Меня зовут Анастасия и я познакомлю вас с прошлым удивительного города на примере самого исторического района Амалиенау.

Мы прогуляемся по красивым брущатым улицам старого района и заглянем в их скрытые уголки, поищем знаки бывшего города К, попьем кофе в уютной кофейне (напиток и десерт 🍪 со спец скидкой) и конечно же, все это будет сопровождаться моими историями.

Не только общедоступными, но и уникальными, личными, собранными мной, например, от первых переселенцев, в числе которых была и моя бабушка.
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Экскурсия

1 650 ₽ за человека

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Фото-экскурсия по атмосферному Амалиенау
Фото-экскурсия по атмосферному Амалиенау

Что вы увидите

  • Мы побываем на четырех основных «магистралях» старого района Амалиенау — Лавскер Аллее
  • Каштаниен Аллее
  • Керте Аллее и Хуфен Алее. А так же свернем в парочку «закоулков»
  • дворов и быть может даже побываем в одной из старых вилл.
Старинные здания и вековые деревья 🌳
На этой прогулке 👣 мы увидим Кирхи, яркие виллы с башенками, террасами, вальмовыми крышами, загадочными маскаронами, барельефами и лепниной. Старые здания — хранители истории 📖. Пройдемся дорожками, покрытыми «золотом» и старой брусчаткой. Посчитаем пожарные гидранты, полюбуемся вековыми деревьями!
Экскурсия ⛳ и фотосессия 📷 для каждого
В добавок, я буду фотографировать на протяжении всей прогулки (конечно же этот пункт по личному желанию), постараясь оставить каждому участнику 50-70 или даже больше памятных снимков в авторской естественной обработке.
В самые ближайшие дни после встречи я пришлю «фотопривет» ссылкой на яндекс диск.
+Что входит
  • Экскурсия
  • фотосессия
  • хорошее настроение :)
Что не входит
  • напитки и перекус в кофейне
Начало и место завершения
🚩 Проспект Победы, 1
Фото-экскурсия по атмосферному Амалиенау
Фото-экскурсия по атмосферному Амалиенау
Фото-экскурсия по атмосферному Амалиенау
Фото-экскурсия по атмосферному Амалиенау
Фото-экскурсия по атмосферному Амалиенау
Фото-экскурсия по атмосферному Амалиенау

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анастасия М.
Анастасия М.
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