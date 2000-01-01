Фотопрогулка по Калининграду

Предлагаю совершить прогулку по самой фотогеничной части города - рыбной деревне

Предлагаю совершить прогулку по самой фотогеничной части города — рыбной деревне.

Пройдемся по набережной, посетим биржевых сквер и поющий фонтан, дойдем до самой главной достопримечательности — Кафедрального собора.

Я расскажу Вам небольшую историю города, покажу старые снимки Кёнигсберга и расскажу как живет современный город и при этом, у вас останутся профессиональные фотографии на фоне этих красивых мест, которые позволят через время снова и снова возвращаться в это маленькое путешествие.
Фотопрогулка по Калининграду
Фотопрогулка по Калининграду
Фотопрогулка по Калининграду
Фотопрогулка по Калининграду
Фотопрогулка по Калининграду
Фотопрогулка по Калининграду

Что вы увидите 🤩

  • Рыбная Деревня
  • Биржевых сквер
  • Кафедральный собор
  • Набережная Адмирала Трибуца
Об экскурсии
Предлагаю совершить прогулку по самой фотогеничной части города — рыбной деревне. Пройдемся по набережной, посетим биржевых сквер и поющий фонтан, дойдем до самой главной достопримечательности — Кафедрального собора.
Я расскажу Вам небольшую историю города, покажу старые снимки Кёнигсберга и расскажу как живет современный город и при этом, у вас останутся профессиональные фотографии на фоне этих красивых мест, которые позволят через время снова и снова возвращаться в это маленькое путешествие.
Организационные моменты
  • На выходе Вы получите около 30-50 фотографий в авторской цветокоррекции.
  • Через 7-10 дней я отправлю Вам ссылку на скачивание фотографий, которой можете поделиться с близкими.
  • Фотографии в хранилище будут храниться 1 месяц.

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человек
Фотоэкскурсия
4 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Фотографии
Что не входит
  • Детальная ретушь фотографий (200р/шт)
  • Услуги визажиста (от 2000р/чел)
  • Подъем на маяк, посещение музеев (примерно 100-300р/чел)
Место начала и завершения
Калининград, ул. Октябрьская 6а
Когда и сколько длится?
Когда: Со среды по воскресенье с 10 до 19
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Со среды по воскресенье с 10 до 19

Евгения Г.
Евгения Г.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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