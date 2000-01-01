Об экскурсии
Предлагаю совершить прогулку по самой фотогеничной части города — рыбной деревне. Пройдемся по набережной, посетим биржевых сквер и поющий фонтан, дойдем до самой главной достопримечательности — Кафедрального собора.
Я расскажу Вам небольшую историю города, покажу старые снимки Кёнигсберга и расскажу как живет современный город и при этом, у вас останутся профессиональные фотографии на фоне этих красивых мест, которые позволят через время снова и снова возвращаться в это маленькое путешествие.
Организационные моменты
- На выходе Вы получите около 30-50 фотографий в авторской цветокоррекции.
- Через 7-10 дней я отправлю Вам ссылку на скачивание фотографий, которой можете поделиться с близкими.
- Фотографии в хранилище будут храниться 1 месяц.