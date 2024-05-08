На нашей гастрономической экскурсии вы попробуете свежие местные продукты – кëнигсбергский марципан в Бранденбургских воротах, копчëную рыбу и уху на Куршской косе, а также сыр в сыроварне «Шаакен Дорф». Услышите о дне селёдки и клопсах, увидите достопримечательности Калининграда и Зеленоградска, а также прогуляетесь по Куршской косе.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Музей марципана

Вы посетите калининградский музей, расположенный прямо в Бранденбургских воротах 19 века. Услышите историю появления и производства марципана в Кёнигсберге и современной Калининградской области. Сможете приобрести не только сам марципан, но и марципановый кофе или чай.

История и гастротрадиции

По дороге к Балтийскому побережью я расскажу о том, как прусская деревня Твангсте стала городом Калининградом. Вы узнаете о местных гастрономических традициях — празднике длинной колбасы и дне селëдки, кëнигсбергих клопсах и флеке, пиве «Понарт» и медовой настойке «Беренфанг».

Зеленоградск

Мы проедем через курортный Зеленоградск — город кошек. Увидим водонапорную башню, городской парк и немецкие виллы.

Куршская коса

С древних пор местные рыбаки ловили здесь на лодках — куренасах — рыбу и коптили её на сосновых шишках. Эти кулинарные традиции живы до сих пор. Рыбу по такому рецепту вы сможете оценить и сейчас. А после мы прогуляемся по Танцующему лесу или заберёмся на высоту Эфа — как пожелаете.

Сыроварня «Шаакен Дорф»

По дороге к сыроварне я объясню, кто такие краебитеры и как на Куршской косе ловили и готовили ворон. В посëлке Некрасово вы посетите сыроварню, открывшуюся в здании бывшей немецкой конюшни. Попробуете шесть видов сыра разного возраста и четыре вида шоколада. А ещё увидите руины замка 14 века.

Организационные детали