Познакомиться с кулинарными традициями и узнать, какой вкус придают рыбе сосновые шишки
На нашей гастрономической экскурсии вы попробуете свежие местные продукты – кëнигсбергский марципан в Бранденбургских воротах, копчëную рыбу и уху на Куршской косе, а также сыр в сыроварне «Шаакен Дорф».
Услышите о дне селёдки и клопсах, увидите достопримечательности Калининграда и Зеленоградска, а также прогуляетесь по Куршской косе.
Вы посетите калининградский музей, расположенный прямо в Бранденбургских воротах 19 века. Услышите историю появления и производства марципана в Кёнигсберге и современной Калининградской области. Сможете приобрести не только сам марципан, но и марципановый кофе или чай.
История и гастротрадиции
По дороге к Балтийскому побережью я расскажу о том, как прусская деревня Твангсте стала городом Калининградом. Вы узнаете о местных гастрономических традициях — празднике длинной колбасы и дне селëдки, кëнигсбергих клопсах и флеке, пиве «Понарт» и медовой настойке «Беренфанг».
Зеленоградск
Мы проедем через курортный Зеленоградск — город кошек. Увидим водонапорную башню, городской парк и немецкие виллы.
Куршская коса
С древних пор местные рыбаки ловили здесь на лодках — куренасах — рыбу и коптили её на сосновых шишках. Эти кулинарные традиции живы до сих пор. Рыбу по такому рецепту вы сможете оценить и сейчас. А после мы прогуляемся по Танцующему лесу или заберёмся на высоту Эфа — как пожелаете.
Сыроварня «Шаакен Дорф»
По дороге к сыроварне я объясню, кто такие краебитеры и как на Куршской косе ловили и готовили ворон. В посëлке Некрасово вы посетите сыроварню, открывшуюся в здании бывшей немецкой конюшни. Попробуете шесть видов сыра разного возраста и четыре вида шоколада. А ещё увидите руины замка 14 века.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены услуги гида, билеты в музей марципана и трансфер на автомобиле Škoda Rapid, Renault Logan или Hyundai Tucson
Дополнительно оплачиваются экосбор в парк «Куршская коса» — 300 руб. /чел., включая гида, 150 руб. /проезд автомобиля, дегустация на сыроварне — 350 руб. /взрослый и 250 руб. /ребёнок, обед в кафе на Куршской косе — по желанию
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 34 туристов
Бодрого дня, дорогие гости! Разрешите представиться: меня зовут Александр, я руководитель группы гидов-экскурсоводов по Калининградской области. Мы живём в Калининграде и любим природу, историю и культуру родного края. У нас читать дальше
отличная квалификация в сфере туризма, мы ответственно относимся к любимому делу и постоянно повышаем своë мастерство. С удовольствием, позитивом и комфортом проведём вас по лучшим местам Янтарного края. Вы ощутите дыхание Балтики и вкус истории. Ждём вас!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Евгений
8 мая 2024
Всё понравилось. Интересные локации. Особенно понравилась дегустация на сыроварне. Очень подкованный в своей теме гид. Комфортный, ухоженный и очень чистый автомобиль. Экскурсию рекомендую!
Наталья
5 мая 2024
Очень увлекательная и познавательная экскурсия. Рекомендую! Я готовилась к информации только о гастрономии, но получила рассказы об истории и географии и многом другом интересном. Видно, что у Александра глубокие знания читать дальше
о крае. С ним было очень приятно общаться. Он забрал нас с нужного нам места - это, кстати, так удобно. И в конце тоже довез туда, куда нам было нужно. Машина чистая и комфортная. На косе узнал наши предпочтения по локациям. В общем ставлю 10 из 10. Александр, спасибо большое))
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