Присоединяйтесь к нашему увлекательному фотоприключению, которое подарит вам не только яркие эмоции, но и живые, качественные снимки. Прежде всего, наша прогулка — это фотосессия. Но по ходу съёмки вы узнаете о ганзейском союзе и бакштайн-готике. Выясните, почему портовые краны в Калининграде называются «гансами» и каким был остров Кнайпхоф.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
- Начнём фотопрогулку с кварталов «Рыбной деревни» и дойдём до Новой синагоги.
- Обогнём остров Канта и готический Кафедральный собор.
- Покажем вам, где в Калининграде до сих пор можно увидеть ганзейский город Кёнигсберг.
- А потом отправимся на машине в сторону порта, где пройдёт вторая часть нашего путешествия. Портовые краны, хорошо сохранившиеся краснокирпичные склады мелькомбината и судоходная река Прегель станут отличным фоном для нашей фотосессии!
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Ford Focus и услуги гидов-фотографов.
- В течение 10-14 дней вы получите не менее 60 фото в двух размерах — максимальном и оптимизированном для соцсетей. Мы загрузим их на облачный диск и вышлем вам ссылку.
- Обязательно продумайте свой гардероб – в каком образе вам будет комфортно и интересно фотографироваться в городе и на реке.
- Шарфы и шляпы, перчатки и украшения приветствуются.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Калининград, Рыбная деревня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия и Юрий — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 65 туристов
Мы — профессиональные фотографы Юрий и Юлия. К тому же мы — семейная пара. В съёмках нашей главной задачей остается живое восприятие, радость и ясный профессиональный взгляд. Мы любим этотЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Антонина
19 мая 2024
Мы приехали в Зеленоградск на девичник всего на несколько дней и конечно не могли не посетить Калининград, искали экскурсию по городу и наткнулись на фотопрогулку от Юлии и Юрия и
Ольга
8 апр 2024
Удивительное фотоприключение!!! Всего полтора часа, а приятных впечатлений хватит надолго! Редкие факты из истории Калининграда будут интересны любознательным путешественникам. Прекрасная альтернатива Европе. Юлия и Юрий -прекрасные люди, создадут комфортную атмосферу доверия. Особая благодарность за чудесные фотографии, останутся яркие впечатления! Еще раз огромное спасибо!
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