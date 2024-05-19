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это стало прекрасной альтернативой обычной экскурсии) Ребята нас забрали на вокзале и наше фотоприключение началось) Все было отлично, мы гуляли по красивым местам, слушали рассказ Юрия, пока Юлия нас фотографировала и наоборот, это оказывается очень удобно и приятно когда ты гуляешь по новым местам и не тратишь время на фотографирование друг друга, как это часто бывает когда собираются 3 девочки😜 Юлия и Юрий прекрасные позитивные люди и замечательные фотографы с разным видением, что тоже помогает делать разноплановые фотографии. В общем, получили много хороших впечатлений, отличную познавательную прогулку и много шикарных фото👍