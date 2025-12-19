Новогодний Калининград прекрасен, и я предлагаю вам фотопрогулку по его самым живописным местам: Рыбная деревня, остров Канта и Музей Мирового океана.
Вы насладитесь архитектурой и уютом города, а я поймаю в кадр ваши искренние эмоции, помогу с позированием и найду красоту в естественных моментах.
Вы насладитесь архитектурой и уютом города, а я поймаю в кадр ваши искренние эмоции, помогу с позированием и найду красоту в естественных моментах.
Описание фото-прогулкиКалининград — город удивительной красоты, откуда обязательно нужно привезти домой атмосферные кадры. Предлагаю вам отправиться на фотопрогулку по самым живописным локациям: Рыбная деревня, остров Канта, Музей мирового океана. Вы будете наслаждаться собой, друг другом, невероятной архитектурой и уютными скверами, а я поймаю ваши искренние эмоции в объектив. Мы исследуем город и откровенно поговорим на языке фотографии. Погуляем по уютным улочкам, насладимся видами набережных, возможно, поднимемся на безопасную террасу башни маяка. Во время фотопрогулки я буду ловить искренние моменты и помогу с позированием, если потребуется. Я умею находить красоту в естественных проявлениях человека, показывать их через своё видение.
В любой день и время по согласованию
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Рыбная деревня
- Остров Канта
- Кафедральный собор
- Музей мирового океана
Что включено
- Прогулка с фотосессией и экскурсией
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Октябрьская улица, 6А
Завершение: Музей мирового океана
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день и время по согласованию
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка в сердце Калининграда
Захватывающая фотопрогулка по живописным уголкам Калининграда, где каждый кадр рассказывает свою историю
Начало: Ул. Октябрьская, 6а
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
6670 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастротур на авто по Калининграду: пиво, сыр, марципан и локальная кухня
Погрузитесь в гастрономическое путешествие по Калининграду: пиво, сыр, марципан и многое другое ждут вас на этом уникальном туре
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
8667 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
«Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
Прокатитесь по Калининграду на велосипеде или самокате, узнайте историю города и насладитесь видами старинной архитектуры. Идеально для активных туристов
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5333 ₽ за человека