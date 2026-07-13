Старинный район Амалиенау в Калининграде - это место, где история оживает на каждом шагу.Уникальные немецкие дома с изящными балконами и рельефами, скрытые в зелени готические башенки и величественная кирха королевы

Луизы расскажут о прошлом и настоящем. Узнайте, как жили здесь первые советские переселенцы и что привнесли в Россию дети королевы Луизы. Погрузитесь в атмосферу, где прошлое и настоящее переплетаются, и почувствуйте дух времени

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Летние месяцы идеально подходят для прогулок по Амалиенау. В это время года можно насладиться красотой архитектуры и зелеными насаждениями в полной мере. Теплая погода позволяет провести больше времени на свежем воздухе, исследуя каждый уголок района. Весной и осенью Амалиенау также интересен. В апреле и мае природа оживает, а в сентябре и октябре район приобретает особое очарование благодаря золотым оттенкам листвы. Эти месяцы подходят для тех, кто предпочитает более спокойную атмосферу.

Сейчас август — это идеальное время.