«Кто по Амалиенау не гулял, тот в Калининграде не бывал», — пишут в путеводителях. Это сказочный старинный район, где словно остановилось время. Я покажу вам открыточные немецкие дома с изящными балконами и рельефами. Раскрою, кем были их хозяева и кто в них живет сейчас.

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Описание

Что вас ожидает

Амалиенау: история, люди и архитектура

Амалиенау словно сошел с обложек журналов архитектурной моды. Я покажу вам образцы ар-нуво, модерна, югенд-штиля и эклектики. Раскрою, что скрывают спрятанные в кустах готические башенки, что искали здесь немцы в 90-е и откуда в Калининграде экзотические деревья. Поговорим мы и о первых советских переселенцах, приехавших на новую родину: как они уживались с оставшимся местным населением, налаживали быт и коротали вечера.

Пруд Поплавок и кирха королевы Луизы

Мы внимательно осмотрим одну из главных достопримечательностей Амалиенау — кирху памяти королевы Луизы. Я расскажу, как эта хрупкая женщина заступилась за страну перед Наполеоном, за что еще ее боготворили подданные и что привнесли в Россию ее дети, кроме мандаринов и марципана. В завершение мы отдохнем у пруда Поплавок: вспомним прошлое и представим, как вдоль воды расхаживали фрау с зонтиками и собачками.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.