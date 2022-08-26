Главное об Амалиенау за 1 час

Побывать в районе элитных немецких вилл начала 20 века и узнать о нем самое интересное

«Кто по Амалиенау не гулял, тот в Калининграде не бывал», — пишут в путеводителях. Это сказочный старинный район, где словно остановилось время. Я покажу вам открыточные немецкие дома с изящными балконами и рельефами. Раскрою, кем были их хозяева и кто в них живет сейчас.
Главное об Амалиенау за 1 час
Главное об Амалиенау за 1 час
Главное об Амалиенау за 1 час
Главное об Амалиенау за 1 час
Главное об Амалиенау за 1 час
Главное об Амалиенау за 1 час
Главное об Амалиенау за 1 час
Главное об Амалиенау за 1 час
Главное об Амалиенау за 1 час
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Описание

Что вас ожидает

Амалиенау: история, люди и архитектура

Амалиенау словно сошел с обложек журналов архитектурной моды. Я покажу вам образцы ар-нуво, модерна, югенд-штиля и эклектики. Раскрою, что скрывают спрятанные в кустах готические башенки, что искали здесь немцы в 90-е и откуда в Калининграде экзотические деревья. Поговорим мы и о первых советских переселенцах, приехавших на новую родину: как они уживались с оставшимся местным населением, налаживали быт и коротали вечера.

Пруд Поплавок и кирха королевы Луизы

Мы внимательно осмотрим одну из главных достопримечательностей Амалиенау — кирху памяти королевы Луизы. Я расскажу, как эта хрупкая женщина заступилась за страну перед Наполеоном, за что еще ее боготворили подданные и что привнесли в Россию ее дети, кроме мандаринов и марципана. В завершение мы отдохнем у пруда Поплавок: вспомним прошлое и представим, как вдоль воды расхаживали фрау с зонтиками и собачками.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у главного входа в Центральный парк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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