«Кто по Амалиенау не гулял, тот в Калининграде не бывал». Прогуляйтесь по старинному району, где время словно остановилось, и узнайте его секреты
Старинный район Амалиенау в Калининграде - это место, где история оживает на каждом шагу.
Уникальные немецкие дома с изящными балконами и рельефами, скрытые в зелени готические башенки и величественная кирха королевы читать дальшеуменьшить
Луизы расскажут о прошлом и настоящем. Узнайте, как жили здесь первые советские переселенцы и что привнесли в Россию дети королевы Луизы. Погрузитесь в атмосферу, где прошлое и настоящее переплетаются, и почувствуйте дух времени
Летние месяцы идеально подходят для прогулок по Амалиенау. В это время года можно насладиться красотой архитектуры и зелеными насаждениями в полной мере. Теплая погода позволяет провести больше времени на свежем воздухе, исследуя каждый уголок района. Весной и осенью Амалиенау также интересен. В апреле и мае природа оживает, а в сентябре и октябре район приобретает особое очарование благодаря золотым оттенкам листвы. Эти месяцы подходят для тех, кто предпочитает более спокойную атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Кирха королевы Луизы
Пруд Поплавок
Описание экскурсии
Амалиенау: история, люди и архитектура
Амалиенау словно сошел с обложек журналов архитектурной моды. Я покажу вам образцы ар-нуво, модерна, югенд-штиля и эклектики. Раскрою, что скрывают спрятанные в кустах готические башенки, что искали здесь немцы в 90-е и откуда в Калининграде экзотические деревья. Поговорим мы и о первых советских переселенцах, приехавших на новую родину: как они уживались с оставшимся местным населением, налаживали быт и коротали вечера.
Пруд Поплавок и кирха королевы Луизы
Мы внимательно осмотрим одну из главных достопримечательностей Амалиенау — кирху памяти королевы Луизы. Я расскажу, как эта хрупкая женщина заступилась за страну перед Наполеоном, за что еще ее боготворили подданные и что привнесли в Россию ее дети, кроме мандаринов и марципана. В завершение мы отдохнем у пруда Поплавок: вспомним прошлое и представим, как вдоль воды расхаживали фрау с зонтиками и собачками.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главного входа в Центральный парк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 2429 туристов
Я живу в лучшем городе на свете — Калининграде. Провожу душевные прогулки и поездки с лучшими видами и историями, помогаю гостям увидеть и полюбить наши края.
Имею большой опыт в логистике, поэтому не только провожу экскурсии, но и строю уникальные маршруты.
Рада познакомить вас с самым необычным и интересным!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Экскурсия по Амалиенау — отличный способ увидеть «другой» Калининград: не парадные площади, а настоящий жилой район с историей. Понравилось, что Анастасия делала акцент на архитектурных деталях, планировке района, особенностях вилл. Маршрут удобный, не слишком длинный, есть паузы для фото. Однозначно рекомендую тем, кто любит архитектуру, историю и неспешные прогулки.
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М
Мария
Спасибо Анастасие за увлекательную прогулку! Было интересно и познавательно!
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Елена
Мы выбрали экскурсию Палины, потому что были с детьми, которые так себе «ходоки», да и погода в феврале не располагает к длительным прогулкам. Формат оказался идеальным для нас.
В ходе экскурсии читать дальшеуменьшить
узнали много интересного о богатой истории района Амалиенау, полюбовались чудесными немецкими виллами, послушали легенды, связанные с этими местами.
И нам, взрослым, и детям рассказ очень понравился. Гида было легко и приятно слушать. Рекомендуем!
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И
Ирина
Отличная экскурсия, проходит в спокойном темпе. Анастасия преподносит материал, сочетая в своем рассказе историю и современность. Приятная прогулка по историческим местам, открывает другой взгляд на Калининград, где все неспешно и атмосферно.
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Е
Евгения
Замечательная ознакомительная прогулка
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Евгений
Получилась уютная неспешная прогулка. Мы разобрались в архитектурном стиле «модерн», увидели разные его воплощения, а ещё необычные растения Калининграда.
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