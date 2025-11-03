В Валерия Хорошая экскурсия, удобный автобус. Виды открываются красивые. Плюс во время поездки можно отметить для себя места, которые потом стоит посетить. Цена за такое приключение, конечно, удивила и порадовала больше всего:) Спасибо.

О Ольга Сразу из аэропорта попала на эту экскурсию. Комфортный, теплый автобус, очень гостеприимные организаторы, шикарное аудио сопровождение и очень демократичная цена. Спасибо большое!

М Морозова Очень интересная и увлекательная экскурсия, автобус супер комфортабельный. Час пролетел не заметно.

О Ольга Ездили с ребенком 10 лет. Опасения, что будет скучно, развеялись в первые же минуты! Аудиоформат удерживает внимание лучше, чем обычный рассказ гида — как будто слушаешь интересный подкаст. Никакой усталости, только положительные эмоции. Рекомендуем всем семьям с детьми школьного возраста!

П Полина читать дальше мест. Вот ты въезжаешь в район Амалиенау, и тебе рассказывают о его довоенных виллах. Музей янтаря и Музей Мирового океана предстают не просто зданиями, а хранителями истории. Очень мощно.



Мне очень понравилось! Советую) 10/10 Эта экскурсия — прекрасный способ понять сложную, длинную историю Калининграда-Кёнигсберга. Рассказ соединяет прошлое и настоящее. Вот ты проезжаешь мимо старинной брусчатки в центре, а в рассказе — история этих

В Вадим Как человек, ценящий качественный контент, оценил высокий уровень аудиоматериала. Диктор приятный, текст написан грамотно, без «воды», но с яркими деталями и историями. Информация подается в идеальном ритме, успеваешь и посмотреть, и послушать. Узнали массу интересного не только о зданиях, но и о людях, которые здесь жили. Браво создателям!

К Катюша Очень понравился формат «Голоса города», не лекция, а живой рассказ с музыкой и фактами. Удобно, что гид звучит через динамики, без наушников. Увидели все главные виды Калининграда: от Музея Мирового океана до Музея янтаря. Отличный способ познакомиться с городом современно и свободно.

Ф Фаина Если вы в городе впервые — начинайте именно с этой экскурсии! Она дает прекрасный обзор города. После поездки в голове складывается карта города, и ты понимаешь, где что находится. Мы сразу решили для себя, что Рыбная деревня и Верхнее озеро — отличные места для последующих пеших прогулок. Спасибо за такое качественное

С Светлана Экскурсия супер! Всё организовано отлично — ничего искать не пришлось, сразу всё понятно. Автобус чистый и удобный, кондиционер работал, ехать комфортно. Аудиогид с приятным голосом, звук хороший, слушать интересно. Маршрут классный: проехали по разным районам, особенно понравились тихие улочки Амалиенау — очень атмосферно! В целом всё понравилось, узнала много нового. Спасибо за отличную поездку!

Е Елена Это настоящий аудиоспектакль, который ведет тебя по городу. Пока автобус ехал по Московскому проспекту, нам рассказывали историю его создания, а когда свернули в район Амалиенау, рассказ перенес в прошлое, в довоенный Кёнигсберг. Особенно поразил контраст между широкими проспектами и уютными узкими улочками центра с брусчаткой. Очень атмосферно и информативно!

А Алексей Посетил сегодня экскурсию по городу «Голос города», попал случайно, но не пожалел ни разу. Будучи коренным жителем Калининградской области - открыл для себя много нового и интересного. Увлекательная аудиоэкскурсия, удобный автобус, рекомендую!