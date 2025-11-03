Забудьте о скучных экскурсиях с монотонным рассказом.
Калининград и сам умеет говорить! В этой аудиоэкскурсии город поделится историями о своём прошлом и настоящем, о местах, которые делают его таким особенным. По дороге вы увидите Рыбную деревню, виллы Амалиенау, Верхнее озеро и другие знаковые уголки.
Описание аудиогида
«Голос города» — это формат, который включает главные достопримечательности Калининграда. Мы предлагаем краткую, информативную и доступную аудиоэкскурсию.
Из окна автобуса вы увидите:
- Рыбную деревню
- Музей Мирового океана
- Московский проспект
- Музей янтаря
- Верхнее озеро
- Центр города с узкими улочками и старинной брусчаткой
- Район Амалиенау
- И ещё множество важных локаций
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе туристического класса
- Это аудиоэкскурсия без сопровождения гида
- Программа подойдёт взрослым и детям от 7 лет
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|490 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Медового моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Владислава — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 655 туристов
Мы — ваши проводники в старый и новый Кёнигсберг, к морским берегам и местам, хранящим удивительную историю самого западного региона нашей огромной страны! Наша компания работает с 2014 года, мы знаем лучшие места нашей родной Калининградской области и хотим поделиться ими с вами!
Отзывы и рейтинг
5
В
Валерия
3 ноя 2025
Хорошая экскурсия, удобный автобус. Виды открываются красивые. Плюс во время поездки можно отметить для себя места, которые потом стоит посетить. Цена за такое приключение, конечно, удивила и порадовала больше всего:) Спасибо.
О
Ольга
3 ноя 2025
Сразу из аэропорта попала на эту экскурсию. Комфортный, теплый автобус, очень гостеприимные организаторы, шикарное аудио сопровождение и очень демократичная цена. Спасибо большое!
М
Морозова
1 ноя 2025
Очень интересная и увлекательная экскурсия, автобус супер комфортабельный. Час пролетел не заметно.
О
Ольга
1 ноя 2025
Ездили с ребенком 10 лет. Опасения, что будет скучно, развеялись в первые же минуты! Аудиоформат удерживает внимание лучше, чем обычный рассказ гида — как будто слушаешь интересный подкаст. Никакой усталости, только положительные эмоции. Рекомендуем всем семьям с детьми школьного возраста!
П
Полина
31 окт 2025
10/10 Эта экскурсия — прекрасный способ понять сложную, длинную историю Калининграда-Кёнигсберга. Рассказ соединяет прошлое и настоящее. Вот ты проезжаешь мимо старинной брусчатки в центре, а в рассказе — история этих
В
Вадим
31 окт 2025
Как человек, ценящий качественный контент, оценил высокий уровень аудиоматериала. Диктор приятный, текст написан грамотно, без «воды», но с яркими деталями и историями. Информация подается в идеальном ритме, успеваешь и посмотреть, и послушать. Узнали массу интересного не только о зданиях, но и о людях, которые здесь жили. Браво создателям!
К
Катюша
31 окт 2025
Очень понравился формат «Голоса города», не лекция, а живой рассказ с музыкой и фактами. Удобно, что гид звучит через динамики, без наушников. Увидели все главные виды Калининграда: от Музея Мирового океана до Музея янтаря. Отличный способ познакомиться с городом современно и свободно.
Ф
Фаина
31 окт 2025
Если вы в городе впервые — начинайте именно с этой экскурсии! Она дает прекрасный обзор города. После поездки в голове складывается карта города, и ты понимаешь, где что находится. Мы сразу решили для себя, что Рыбная деревня и Верхнее озеро — отличные места для последующих пеших прогулок. Спасибо за такое качественное
С
Светлана
31 окт 2025
Экскурсия супер! Всё организовано отлично — ничего искать не пришлось, сразу всё понятно. Автобус чистый и удобный, кондиционер работал, ехать комфортно. Аудиогид с приятным голосом, звук хороший, слушать интересно. Маршрут классный: проехали по разным районам, особенно понравились тихие улочки Амалиенау — очень атмосферно! В целом всё понравилось, узнала много нового. Спасибо за отличную поездку!
Е
Елена
31 окт 2025
Это настоящий аудиоспектакль, который ведет тебя по городу. Пока автобус ехал по Московскому проспекту, нам рассказывали историю его создания, а когда свернули в район Амалиенау, рассказ перенес в прошлое, в довоенный Кёнигсберг. Особенно поразил контраст между широкими проспектами и уютными узкими улочками центра с брусчаткой. Очень атмосферно и информативно!
А
Алексей
31 окт 2025
Посетил сегодня экскурсию по городу «Голос города», попал случайно, но не пожалел ни разу. Будучи коренным жителем Калининградской области - открыл для себя много нового и интересного. Увлекательная аудиоэкскурсия, удобный автобус, рекомендую!
Е
Елена
31 окт 2025
Отличная Аудиэкскурсия. Буду рекомендовать своим друзьям и знакомым
