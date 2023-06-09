«Грёза Хутор» — это интересная история, удивительная коллекция артефактов разных времён и старинных предметов быта, есть абсолютно уникальные, а гостеприимство волшебников-хранителей оставит след в Вашем сердце.
Приготовьтесь наряжаться в волшебные костюмы и шляпы для фотосессии, проявлять ловкость и смекалку в необычных играх, изучать свойства зелий и амулетов магической лавки.
Приготовьтесь наряжаться в волшебные костюмы и шляпы для фотосессии, проявлять ловкость и смекалку в необычных играх, изучать свойства зелий и амулетов магической лавки.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Здание старинной бывшей конюшни 19 века имения фон Заукен
- Кирху Св. Якоба в Знаменске
- Черняховск - исторический центр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Туристический комплекс «Греза Хутор»
Приглашаем вас в Озерский район, земли старинной Надровии во времена прусов и в бывший Татаррен, где располагалось имение фон Заукен, а сегодня открылся туристический комплекс «Греза Хутор».
По дороге на восток Калининградской области к нам в гости вас порадуют живописные пасторальные картинки: цветущие луга, зелёные холмы, тучные стада чёрных коров породы ангус.
Здесь вы ощутите энергетику сохранившихся руин средневековых кирх и полюбуетесь видами на аутентичные сельские домики прошлого столетия.
Проехав по старой извилистой дороге, поразитесь, как по волшебству, возникшим вдруг словно ниоткуда, колоссальным строением старой конюшни 19 века, похожей на замок.
Вкусно, живописно и умиротворяюще
Вас ждет и гастрономическое удовольствие — обед из локальных продуктов! Ароматная зелень, супчик дня по-домашнему, мясные колбаски пожаренные на огне и ароматный чай с травами и домашним пирогом, и все это в живописной беседке с полевыми цветами.
А после сытного обеда Вы сможете выбрать место для релаксации или медитации вдали от городского шума, под шелест листвы, пение птиц, стрёкот цикад или лягушачьи серенады.
Возвращаться в город вам и не захочется, но в Калининградской области еще очень много интересных мест, а в Греза Хуторе вас всегда будут ждать снова!
ежедневно, один раз в день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Обед
- Что не входит
- Возьмите деньги на сувениры - 200-1000 руб
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: заберем вас из удобного места в КалининградеЗавершение: привезем туда, откуда забрали
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно, один раз в деньЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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