Туристический комплекс «Греза Хутор»

Приглашаем вас в Озерский район, земли старинной Надровии во времена прусов и в бывший Татаррен, где располагалось имение фон Заукен, а сегодня открылся туристический комплекс «Греза Хутор».

По дороге на восток Калининградской области к нам в гости вас порадуют живописные пасторальные картинки: цветущие луга, зелёные холмы, тучные стада чёрных коров породы ангус.

Здесь вы ощутите энергетику сохранившихся руин средневековых кирх и полюбуетесь видами на аутентичные сельские домики прошлого столетия.

Проехав по старой извилистой дороге, поразитесь, как по волшебству, возникшим вдруг словно ниоткуда, колоссальным строением старой конюшни 19 века, похожей на замок.

Вкусно, живописно и умиротворяюще

Вас ждет и гастрономическое удовольствие — обед из локальных продуктов! Ароматная зелень, супчик дня по-домашнему, мясные колбаски пожаренные на огне и ароматный чай с травами и домашним пирогом, и все это в живописной беседке с полевыми цветами.

А после сытного обеда Вы сможете выбрать место для релаксации или медитации вдали от городского шума, под шелест листвы, пение птиц, стрёкот цикад или лягушачьи серенады.

Возвращаться в город вам и не захочется, но в Калининградской области еще очень много интересных мест, а в Греза Хуторе вас всегда будут ждать снова!