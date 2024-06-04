Экскурсии с обедом

Найдено 3 экскурсии в категории «С обедом» в Калининграде, цены от 2 590 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Калининград от трапа самолёта
🚗 На машине
🛫 Полеты на самолетах
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Индивидуальный трансфер в Калининграде: от аэропорта до отеля
Начните своё путешествие по Калининграду с комфортного трансфера и экскурсии по ключевым достопримечательностям
«В зависимости от времени встречи мы заедем в один из ресторанов на лёгкий завтрак или плотный обед»
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
1400012 600 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия на «Европейский Байкал»: Роминтенская пуща и городки по соседству
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
12 часов
20 отзывов
Автобусная экскурсия на «Европейский Байкал»: Роминтенская пуща и городки по соседству
Побывать на ледниковом озере, насладиться архитектурой и пообедать на ферме
Начало: В районе Рыбной Деревни
«Мы проедем по маршруту: Калининград — Гусев — Эколого-исторический музей в Краснолесье — Арочный мост в посёлке Токаревка — обед — Роминтская пуща — озеро Виштынец»
Расписание: в четверг в 08:45
13 июня в 08:45
20 июня в 08:45
28772 590 за человека
Едем на Восток! Знакомство с историей малых городов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Едем на Восток! Знакомство с историей малых городов
Посетить древние замки и кирхи, отыскать «кошачий дворик» и пообедать на ферме
Начало: По вашему адресу
«Следующий пункт программы — вкусный обед на ферме Тюниных в месте слияния двух рек Преголи и Лавы»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Автобусная экскурсия на «Европейский Байкал»: Роминтенская пуща и городки по соседству
    Большая благодарность нашему гиду Виктории за интересный рассказ и экскурсии.
    Большая благодарность нашему гиду Виктории за интересный рассказ и экскурсииБольшая благодарность нашему гиду Виктории за интересный рассказ и экскурсииБольшая благодарность нашему гиду Виктории за интересный рассказ и экскурсииБольшая благодарность нашему гиду Виктории за интересный рассказ и экскурсииБольшая благодарность нашему гиду Виктории за интересный рассказ и экскурсииБольшая благодарность нашему гиду Виктории за интересный рассказ и экскурсии
  • Н
    Наталия
    27 мая 2024
    Едем на Восток! Знакомство с историей малых городов
    Добрый день! У меня была индивидуальная экскурсия 21 мая по предложенному маршруту. Большое спасибо экскурсоводу Ирине за увлекательный и подробный
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    рассказ. Я получила массу впечатлений и узнала много нового. Ирина прекрасно владеет материалом, приводила много интересных фактов, доброжелательна. Видно, что Ирина любит свою работу, потому что говорила очень увлечённо и с воодушевлением. С удовольствием посещу другие её экскурсии!

  • А
    Александра
    14 мая 2024
    Калининград от трапа самолёта
    Огромное спасибо за организацию! Грамотно спланированный маршрут от встречи в аэропорту до места проживания. Экскурсия охватила почти все основные и
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    знаковые места Калининграда. Алла Геннадьевна с глубоким знанием своего дела провела экскурсию. Не смотря на дождь общение было очень уютным и комфортным, и время пролетело незаметно.

  • Г
    Галина
    4 мая 2024
    Автобусная экскурсия на «Европейский Байкал»: Роминтенская пуща и городки по соседству
    Отомчео
  • С
    Светлана
    2 мая 2024
    Калининград от трапа самолёта
    Мария встретила нас в аэропорту и буквально через пару минут после знакомства начала рассказывать про город. Материал был подан легко
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    и доступно. Экскурсия проходила на автомобиле с остановками у самых значимых достопримечательностях. Видно что Мария профессионал своего дела, прекрасный рассказчик, очень позитивный человек. После отвезла нас до наших апарРекомендую!

  • Г
    Григорий
    30 апреля 2024
    Едем на Восток! Знакомство с историей малых городов
    Отличная экскурсия. Ирина прекрасный гид. Раскрыла нам те стороны Калининградской области на которые мы бы не обратили внимания. Всё очень понравилось. Всем рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    30 декабря 2023
    Калининград от трапа самолёта
    Хочу сказать огромное, огромное СПАСИБО Марии! Мария смогла за 4+ часа влюбить меня в свой город. Впервые в Калининграде, но Мария
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    смогла доступно, интересно и главное с большой любовью к своему делу познакомить меня с городом, моментами его истории. Посоветовала что посетить. А главное, показала невыставочные уголки города! Даже погода не помеха была нашей экскурсии! Теперь знаю, к кому буду обращаться по приезду в Калининград и обязательно мои рекомендации об экскурсия Марии получат все мои друзья и знакомые. Маша, спасибо Вам! Пусть новый год принесёт только приятные хлопоты и незабываемые интересные события!

  • Н
    Наталья
    29 сентября 2023
    Автобусная экскурсия на «Европейский Байкал»: Роминтенская пуща и городки по соседству
    Экскурсия была очень интересной. Благодарю водителя Алексея и гида Викторию за их труд и любовь к своей работе. Впечатление от
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    путешествия осталось такое, как будто побывали не только в удивительных местах области, но и в разных исторических эпохах. И всё это благодаря рассказам Виктории.

    Экскурсия была очень интересной. Благодарю водителя Алексея и гида Викторию за их труд и любовь кЭкскурсия была очень интересной. Благодарю водителя Алексея и гида Викторию за их труд и любовь кЭкскурсия была очень интересной. Благодарю водителя Алексея и гида Викторию за их труд и любовь к
  • М
    Мария
    14 сентября 2023
    Сплав на байдарках, средневековый город и отдых на ферме с обедом
    Все прошло замечательно,кроме пчел на обеде,но и с ними в целом справились) совет: уберите из обеда сладкий компот, на который летят пчелы.
  • А
    Анна
    10 сентября 2023
    Сплав на байдарках, средневековый город и отдых на ферме с обедом
    Мне понравилась экскурсия, а моему супругу ещё больше понравилась экскурсия. Программа сбалансирована: тихая, спокойная речка, грести одно удовольствие))), обед и обзорная
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    экскурсия по городу. Я придерживаюсь вегетарианской диеты, мне предложили специальное питание. Спасибо экскурсоводу Дмитрию и хозяивам фермы. Экскурсия по городу небольшая, познавательная, Дмитрий рассказал и показал много интересного

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «С обедом»

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Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "С обедом" можно забронировать 3 экскурсии от 2 590 до 14 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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