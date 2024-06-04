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смогла доступно, интересно и главное с большой любовью к своему делу познакомить меня с городом, моментами его истории. Посоветовала что посетить. А главное, показала невыставочные уголки города! Даже погода не помеха была нашей экскурсии! Теперь знаю, к кому буду обращаться по приезду в Калининград и обязательно мои рекомендации об экскурсия Марии получат все мои друзья и знакомые. Маша, спасибо Вам! Пусть новый год принесёт только приятные хлопоты и незабываемые интересные события!