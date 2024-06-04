1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальный трансфер в Калининграде: от аэропорта до отеля
Начните своё путешествие по Калининграду с комфортного трансфера и экскурсии по ключевым достопримечательностям
«В зависимости от времени встречи мы заедем в один из ресторанов на лёгкий завтрак или плотный обед»
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
1400012 600₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
12 часов
Автобусная экскурсия на «Европейский Байкал»: Роминтенская пуща и городки по соседству
Побывать на ледниковом озере, насладиться архитектурой и пообедать на ферме
Начало: В районе Рыбной Деревни
«Мы проедем по маршруту: Калининград — Гусев — Эколого-исторический музей в Краснолесье — Арочный мост в посёлке Токаревка — обед — Роминтская пуща — озеро Виштынец»
Расписание: в четверг в 08:45
13 июня в 08:45
20 июня в 08:45
28772 590₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Едем на Восток! Знакомство с историей малых городов
Посетить древние замки и кирхи, отыскать «кошачий дворик» и пообедать на ферме
Начало: По вашему адресу
«Следующий пункт программы — вкусный обед на ферме Тюниных в месте слияния двух рек Преголи и Лавы»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна4 июня 2024Большая благодарность нашему гиду Виктории за интересный рассказ и экскурсии.
- ННаталия27 мая 2024Добрый день! У меня была индивидуальная экскурсия 21 мая по предложенному маршруту. Большое спасибо экскурсоводу Ирине за увлекательный и подробный
- ААлександра14 мая 2024Огромное спасибо за организацию! Грамотно спланированный маршрут от встречи в аэропорту до места проживания. Экскурсия охватила почти все основные и
- ГГалина4 мая 2024Отомчео
- ССветлана2 мая 2024Мария встретила нас в аэропорту и буквально через пару минут после знакомства начала рассказывать про город. Материал был подан легко
- ГГригорий30 апреля 2024Отличная экскурсия. Ирина прекрасный гид. Раскрыла нам те стороны Калининградской области на которые мы бы не обратили внимания. Всё очень понравилось. Всем рекомендую!
- ЮЮлия30 декабря 2023Хочу сказать огромное, огромное СПАСИБО Марии! Мария смогла за 4+ часа влюбить меня в свой город. Впервые в Калининграде, но Мария
- ННаталья29 сентября 2023Экскурсия была очень интересной. Благодарю водителя Алексея и гида Викторию за их труд и любовь к своей работе. Впечатление от
- ММария14 сентября 2023Сплав на байдарках, средневековый город и отдых на ферме с обедомВсе прошло замечательно,кроме пчел на обеде,но и с ними в целом справились) совет: уберите из обеда сладкий компот, на который летят пчелы.
- ААнна10 сентября 2023Сплав на байдарках, средневековый город и отдых на ферме с обедомМне понравилась экскурсия, а моему супругу ещё больше понравилась экскурсия. Программа сбалансирована: тихая, спокойная речка, грести одно удовольствие))), обед и обзорная
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «С обедом»
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