Перезагрузиться, наполниться силами и заглянуть в себя. Подумать о жизни и сделать необычные фотографии в горячих купелях на берегу моря — всё это здесь, в спа на побережье. Вы побываете в сауне с панорамным видом, постоите под тропическим душем, увидите, как просыпается Балтика. И поймаете ощущение свободы и полного единения с природой и собой.

Описание экскурсии

Панорамные сауны с видом на море

Вы побываете в жаркой скандинавской сауне (85-95°C). И погрузитесь в умиротворённое наблюдение за природой — ведь из панорамных окон открывается вид на море и песчаные дюны.

Видовые купели

Вы погреетесь в купели на пляже под открытым небом. Насладитесь видом свинцовой Балтики, полюбуетесь солнцем, которое прячется в море. На контрасте со штормовой погодой ощущения от отдыха в горячем спа становятся ярче!

А ещё

Чтобы ваш отдых был ещё более вдохновляющим, мы создали тропический душ под открытым небом и установили умиротворяющий камин. Вам понравится!

Организационные детали