Арт-пространство в бывших конюшнях и частные музеи - из Калининграда

Побывать в необычных местах и познакомиться с энтузиастами и коллекционерами
Приглашаю в затерянный уголок Калининградской области — туда, где старая прусская усадьба обрела вторую жизнь.

Мы зайдём в уютный музей с волшебным шкафом, заглянем под черепичную крышу 19 века, поговорим с хранителями места, выпьем кофе в кирхе и увидим самый высокий шлюз Мазурского канала. Поездка сложится как мозаика необычных мест и встреч с удивительными людьми.
Описание экскурсии

«Грёза Хутор» (1–2 часа)
Когда-то здесь располагалась усадьба прусского художника фон Заукена, а сегодня в здании бывших конюшен стараниями энтузиастов появилось арт-пространство и музей. Вы познакомитесь с хозяевами этого необычного места, подниметесь на чердак под черепичной крышей, осмотрите музей старинных вещей и узнаете о быте прежних жителей этих мест. А ещё заглянете в волшебный шкаф, исследуете окрестности и отыщете остатки старой мельницы.

Шлюз Георгенфельде (30–60 минут)
Мы побываем у самого высокого шлюза Мазурского канала. Почти 16 метров искусственного перепада создают впечатляющий водопад. Прогуляемся и сделаем эффектные фотографии. При желании зайдём в частный музей «Домик смотрителя».

Частный музей в посёлке Дружба (1–2 часа)
Сделаем остановку в старинной Алленбургской кирхе — выпьем кофе, осмотрим экспозицию частного музея и поговорим о том, как менялась жизнь в этом регионе в последние столетия.

Если останется время и будет желание, коротко заедем в Гвардейск или Знаменск.

Примерный тайминг передвижений по маршруту:

  • Калининград — «Грёза Хутор» ~1,5 часа
  • «Грёза Хутор» — Георгенфельде: ~30 минут
  • Георгенфельде — Дружба: 40–50 минут
  • Возвращение в Калининград: ~1 час

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Skoda Octavia. Есть бустер
  • Обратите внимание: последовательность посещения локаций может меняться в зависимости от времени работы арт-пространства
  • Дополнительно оплачивается входной билет в «Грёзу Хутор» — 2000 ₽ с нашей группы, входные билеты в кирху (400–500 ₽ с чел.) и частные музеи (по 200 ₽ с чел. в каждый)
  • Обед и перекус в кафе (по желанию) не входят в стоимость
  • По запросу я заеду за вами в Зеленоградск, Янтарный или Светлогорск и отвезу обратно после экскурсии за доплату 3000 ₽

Антон
Антон — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 361 туриста
Вдохновлён историей моего города с 8 лет. С детства пропадаю по архивам, раскопкам, развалинам. Знакомить людей с нашими замечательными местами — для меня не только работа, но и призвание. И я покажу вам Восточную Пруссию не так, как её обычно видят туристы. Обещаю много необычных мест и интересных людей.

Все экскурсии в Калининграде