Если, объехав курортное побережье и оценив все замки и форты Кёнигсберга, вы думаете, что больше здесь смотреть нечего — то мы готовы доказать, что Калининградской области ещё есть чем вас удивить. Дух Восточной Пруссии вы ощутите в Черняховске и Гусеве. Насладитесь природой — в пуще, где когда-то охотились короли, и у древнего озера Виштынец. И это ещё не вся программа!

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Описание

Что вас ожидает

Мы проедем по маршруту: Калининград — Черняховск — Гусев — музей в пос. Краснолесье — железнодорожный мост в Токаревке — обед — Роминтенская пуща — озеро Виштынец.

Детали нашего путешествия

Эта экскурсия — о природных красотах самой высокой точки Калининградской области, Виштынецкой возвышенности. Но будет и архитектура — в атмосферных восточнопрусских городах.

🔹 Инстербург — так раньше назывался Черняховск, где мы сделаем остановку, чтобы оценить здания 19 века.

🔹 В Гусеве (бывш. Гумбиннен) вас ждёт прогулка по улицам старого города, где вы также увидите прекрасные образцы довоенной архитектуры.

🔹 В посёлке Краснолесье заглянем в Виштынецкий экомузей, чтобы больше узнать об уникальных заповедных местах, в которых мы побываем.

🔹 Затем остановимся у ж/д моста в Токаревке — вы оцените это мощное 25-метровое арочное строение, которому уже больше 100 лет.

🔹 Проголодались? Заедем на ферму, где вы пообедаете блюдами из натуральных местных продуктов.

🔹 Наконец мы подъезжаем к Роминтенской пуще — месту охоты королей. Вы прогуляетесь по тропам кайзера Вильгельма II мимо озёр и рек, насладитесь умиротворением и природой.

🔹 И кульминация нашего путешествия — озеро Виштынец, которое часто называют «Европейским Байкалом», потому что оно ледникового происхождения и насчитывает около 20 тыс. лет. Вы полюбуетесь утками и лебедями и при желании окунётесь в воду (оборудованных пляжей здесь нет).

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Поездка проходит на комфортабельном 50-местном автобусе

Место посадки в автобус — одна из 6 точек в центре Калининграда на выбор (в том числе около популярных отелей)

Дополнительные расходы