Побывать на озере ледникового происхождения, насладиться старой архитектурой и пообедать на ферме
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июн
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Описание
Что вас ожидает
Мы проедем по маршруту: Калининград — Черняховск — Гусев — музей в пос. Краснолесье — железнодорожный мост в Токаревке — обед — Роминтенская пуща — озеро Виштынец.
Детали нашего путешествия
Эта экскурсия — о природных красотах самой высокой точки Калининградской области, Виштынецкой возвышенности. Но будет и архитектура — в атмосферных восточнопрусских городах.
🔹 Инстербург — так раньше назывался Черняховск, где мы сделаем остановку, чтобы оценить здания 19 века.
🔹 В Гусеве (бывш. Гумбиннен) вас ждёт прогулка по улицам старого города, где вы также увидите прекрасные образцы довоенной архитектуры.
🔹 В посёлке Краснолесье заглянем в Виштынецкий экомузей, чтобы больше узнать об уникальных заповедных местах, в которых мы побываем.
🔹 Затем остановимся у ж/д моста в Токаревке — вы оцените это мощное 25-метровое арочное строение, которому уже больше 100 лет.
🔹 Проголодались? Заедем на ферму, где вы пообедаете блюдами из натуральных местных продуктов.
🔹 Наконец мы подъезжаем к Роминтенской пуще — месту охоты королей. Вы прогуляетесь по тропам кайзера Вильгельма II мимо озёр и рек, насладитесь умиротворением и природой.
🔹 И кульминация нашего путешествия — озеро Виштынец, которое часто называют «Европейским Байкалом», потому что оно ледникового происхождения и насчитывает около 20 тыс. лет. Вы полюбуетесь утками и лебедями и при желании окунётесь в воду (оборудованных пляжей здесь нет).
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Поездка проходит на комфортабельном 50-местном автобусе
- Место посадки в автобус — одна из 6 точек в центре Калининграда на выбор (в том числе около популярных отелей)
Дополнительные расходы
- Посещение музея — 100 руб. /чел.
- Обед на ферме — 800 руб. /чел.
в четверг в 08:45
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Рыбной Деревни
- Когда и сколько длится?
- Когда: в четверг в 08:45Экскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.