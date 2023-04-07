Групповая экскурсия на «Европейский Байкал», в Роминтенскую пущу и восточнопрусские города

Побывать на озере ледникового происхождения, насладиться старой архитектурой и пообедать на ферме

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Если, объехав курортное побережье и оценив все замки и форты Кёнигсберга, вы думаете, что больше здесь смотреть нечего — то мы готовы доказать, что Калининградской области ещё есть чем вас удивить. Дух Восточной Пруссии вы ощутите в Черняховске и Гусеве. Насладитесь природой — в пуще, где когда-то охотились короли, и у древнего озера Виштынец. И это ещё не вся программа!
Групповая экскурсия на «Европейский Байкал», в Роминтенскую пущу и восточнопрусские города
Групповая экскурсия на «Европейский Байкал», в Роминтенскую пущу и восточнопрусские города
Групповая экскурсия на «Европейский Байкал», в Роминтенскую пущу и восточнопрусские города
Групповая экскурсия на «Европейский Байкал», в Роминтенскую пущу и восточнопрусские города
Групповая экскурсия на «Европейский Байкал», в Роминтенскую пущу и восточнопрусские города
Групповая экскурсия на «Европейский Байкал», в Роминтенскую пущу и восточнопрусские города
Групповая экскурсия на «Европейский Байкал», в Роминтенскую пущу и восточнопрусские города
Групповая экскурсия на «Европейский Байкал», в Роминтенскую пущу и восточнопрусские города
Групповая экскурсия на «Европейский Байкал», в Роминтенскую пущу и восточнопрусские города
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Описание

Что вас ожидает

Мы проедем по маршруту: Калининград — Черняховск — Гусев — музей в пос. Краснолесье — железнодорожный мост в Токаревке — обед — Роминтенская пуща — озеро Виштынец.

Детали нашего путешествия

Эта экскурсия — о природных красотах самой высокой точки Калининградской области, Виштынецкой возвышенности. Но будет и архитектура — в атмосферных восточнопрусских городах.

🔹 Инстербург — так раньше назывался Черняховск, где мы сделаем остановку, чтобы оценить здания 19 века.

🔹 В Гусеве (бывш. Гумбиннен) вас ждёт прогулка по улицам старого города, где вы также увидите прекрасные образцы довоенной архитектуры.

🔹 В посёлке Краснолесье заглянем в Виштынецкий экомузей, чтобы больше узнать об уникальных заповедных местах, в которых мы побываем.

🔹 Затем остановимся у ж/д моста в Токаревке — вы оцените это мощное 25-метровое арочное строение, которому уже больше 100 лет.

🔹 Проголодались? Заедем на ферму, где вы пообедаете блюдами из натуральных местных продуктов.

🔹 Наконец мы подъезжаем к Роминтенской пуще — месту охоты королей. Вы прогуляетесь по тропам кайзера Вильгельма II мимо озёр и рек, насладитесь умиротворением и природой.

🔹 И кульминация нашего путешествия — озеро Виштынец, которое часто называют «Европейским Байкалом», потому что оно ледникового происхождения и насчитывает около 20 тыс. лет. Вы полюбуетесь утками и лебедями и при желании окунётесь в воду (оборудованных пляжей здесь нет).

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Поездка проходит на комфортабельном 50-местном автобусе
  • Место посадки в автобус — одна из 6 точек в центре Калининграда на выбор (в том числе около популярных отелей)

Дополнительные расходы

  • Посещение музея — 100 руб. /чел.
  • Обед на ферме — 800 руб. /чел.

в четверг в 08:45

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Рыбной Деревни
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 08:45
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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