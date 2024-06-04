1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
12 часов
Автобусная экскурсия на «Европейский Байкал»: Роминтенская пуща и городки по соседству
Побывать на ледниковом озере, насладиться архитектурой и пообедать на ферме
Начало: В районе Рыбной Деревни
«Заедем на ферму, где вы пообедаете блюдами из натуральных местных продуктов»
Расписание: в четверг в 08:45
13 июня в 08:45
20 июня в 08:45
28772 590₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Едем на Восток! Знакомство с историей малых городов
Посетить древние замки и кирхи, отыскать «кошачий дворик» и пообедать на ферме
Начало: По вашему адресу
«Следующий пункт программы — вкусный обед на ферме Тюниных в месте слияния двух рек Преголи и Лавы»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
7 часов
Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
Провести день весело и познавательно в окрестностях Калининграда на групповой автобусной экскурсии
Начало: В одной из 6 точек на выбор
«А прибыв на семейную ферму, после инструктажа отправитесь на байдарках в двухчасовое приключение»
Расписание: в среду и субботу в 09:00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
19331 740₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна4 июня 2024Большая благодарность нашему гиду Виктории за интересный рассказ и экскурсии.
- ННаталия27 мая 2024Добрый день! У меня была индивидуальная экскурсия 21 мая по предложенному маршруту. Большое спасибо экскурсоводу Ирине за увлекательный и подробный
- ММарина26 мая 2024Отправилась на сплав по просьбе сына- подростка. Маршрут на байдарках не сложный, если хоть раз держали весло в руках, совсем
- ГГалина4 мая 2024Отомчео
- ГГригорий30 апреля 2024Отличная экскурсия. Ирина прекрасный гид. Раскрыла нам те стороны Калининградской области на которые мы бы не обратили внимания. Всё очень понравилось. Всем рекомендую!
- ККристина7 ноября 2023Сплав оправдал ожидания, отличные виды и природа, старые постройки вдоль маршрута. Оказалось не напряжно. Отдельно отмечу работу гида Дмитрия и водителя Александра.
- ККристина2 ноября 2023Организация экскурсии и прогулка на байдарках понравились. Четко по времени, обед достойный. Однозначно рекомендую всем, кто любит провести активный выходной
- ННаталья29 сентября 2023Экскурсия была очень интересной. Благодарю водителя Алексея и гида Викторию за их труд и любовь к своей работе. Впечатление от
- ММария14 сентября 2023Сплав на байдарках, средневековый город и отдых на ферме с обедомВсе прошло замечательно,кроме пчел на обеде,но и с ними в целом справились) совет: уберите из обеда сладкий компот, на который летят пчелы.
- ААнна10 сентября 2023Сплав на байдарках, средневековый город и отдых на ферме с обедомМне понравилась экскурсия, а моему супругу ещё больше понравилась экскурсия. Программа сбалансирована: тихая, спокойная речка, грести одно удовольствие))), обед и обзорная
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На ферму»
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