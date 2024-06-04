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не сложный. Спокойная река, приятная для глаз местность, и вежливые рыбаки по берегам, которые точно скажут сколько ещё поворотов осталось до водопада😅. Меня конечно порадовала историческая часть маршрута, Наталья Александровна очень интересно рассказывает о Вилау. Я бы с удовольствием побродила с ней ещё часок или два😄