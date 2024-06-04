Экскурсии по фермам Калининграда

Найдено 3 экскурсии в категории «На ферму» в Калининграде, цены от 1 740 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия на «Европейский Байкал»: Роминтенская пуща и городки по соседству
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
12 часов
20 отзывов
Автобусная экскурсия на «Европейский Байкал»: Роминтенская пуща и городки по соседству
Побывать на ледниковом озере, насладиться архитектурой и пообедать на ферме
Начало: В районе Рыбной Деревни
«Заедем на ферму, где вы пообедаете блюдами из натуральных местных продуктов»
Расписание: в четверг в 08:45
13 июня в 08:45
20 июня в 08:45
28772 590 за человека
Едем на Восток! Знакомство с историей малых городов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Едем на Восток! Знакомство с историей малых городов
Посетить древние замки и кирхи, отыскать «кошачий дворик» и пообедать на ферме
Начало: По вашему адресу
«Следующий пункт программы — вкусный обед на ферме Тюниных в месте слияния двух рек Преголи и Лавы»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
🚌 На автобусе
🚣‍♂️ На байдарках
скидка
10%
Групповая
7 часов
43 отзыва
Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
Провести день весело и познавательно в окрестностях Калининграда на групповой автобусной экскурсии
Начало: В одной из 6 точек на выбор
«А прибыв на семейную ферму, после инструктажа отправитесь на байдарках в двухчасовое приключение»
Расписание: в среду и субботу в 09:00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
19331 740 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Автобусная экскурсия на «Европейский Байкал»: Роминтенская пуща и городки по соседству
    Большая благодарность нашему гиду Виктории за интересный рассказ и экскурсии.
    Большая благодарность нашему гиду Виктории за интересный рассказ и экскурсииБольшая благодарность нашему гиду Виктории за интересный рассказ и экскурсииБольшая благодарность нашему гиду Виктории за интересный рассказ и экскурсииБольшая благодарность нашему гиду Виктории за интересный рассказ и экскурсииБольшая благодарность нашему гиду Виктории за интересный рассказ и экскурсииБольшая благодарность нашему гиду Виктории за интересный рассказ и экскурсии
  • Н
    Наталия
    27 мая 2024
    Едем на Восток! Знакомство с историей малых городов
    Добрый день! У меня была индивидуальная экскурсия 21 мая по предложенному маршруту. Большое спасибо экскурсоводу Ирине за увлекательный и подробный
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    рассказ. Я получила массу впечатлений и узнала много нового. Ирина прекрасно владеет материалом, приводила много интересных фактов, доброжелательна. Видно, что Ирина любит свою работу, потому что говорила очень увлечённо и с воодушевлением. С удовольствием посещу другие её экскурсии!

  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
    Отправилась на сплав по просьбе сына- подростка. Маршрут на байдарках не сложный, если хоть раз держали весло в руках, совсем
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    не сложный. Спокойная река, приятная для глаз местность, и вежливые рыбаки по берегам, которые точно скажут сколько ещё поворотов осталось до водопада😅. Меня конечно порадовала историческая часть маршрута, Наталья Александровна очень интересно рассказывает о Вилау. Я бы с удовольствием побродила с ней ещё часок или два😄

  • Г
    Галина
    4 мая 2024
    Автобусная экскурсия на «Европейский Байкал»: Роминтенская пуща и городки по соседству
    Отомчео
  • Г
    Григорий
    30 апреля 2024
    Едем на Восток! Знакомство с историей малых городов
    Отличная экскурсия. Ирина прекрасный гид. Раскрыла нам те стороны Калининградской области на которые мы бы не обратили внимания. Всё очень понравилось. Всем рекомендую!
  • К
    Кристина
    7 ноября 2023
    Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
    Сплав оправдал ожидания, отличные виды и природа, старые постройки вдоль маршрута. Оказалось не напряжно. Отдельно отмечу работу гида Дмитрия и водителя Александра.
  • К
    Кристина
    2 ноября 2023
    Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
    Организация экскурсии и прогулка на байдарках понравились. Четко по времени, обед достойный. Однозначно рекомендую всем, кто любит провести активный выходной
  • Н
    Наталья
    29 сентября 2023
    Автобусная экскурсия на «Европейский Байкал»: Роминтенская пуща и городки по соседству
    Экскурсия была очень интересной. Благодарю водителя Алексея и гида Викторию за их труд и любовь к своей работе. Впечатление от
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    путешествия осталось такое, как будто побывали не только в удивительных местах области, но и в разных исторических эпохах. И всё это благодаря рассказам Виктории.

    Экскурсия была очень интересной. Благодарю водителя Алексея и гида Викторию за их труд и любовь кЭкскурсия была очень интересной. Благодарю водителя Алексея и гида Викторию за их труд и любовь кЭкскурсия была очень интересной. Благодарю водителя Алексея и гида Викторию за их труд и любовь к
  • М
    Мария
    14 сентября 2023
    Сплав на байдарках, средневековый город и отдых на ферме с обедом
    Все прошло замечательно,кроме пчел на обеде,но и с ними в целом справились) совет: уберите из обеда сладкий компот, на который летят пчелы.
  • А
    Анна
    10 сентября 2023
    Сплав на байдарках, средневековый город и отдых на ферме с обедом
    Мне понравилась экскурсия, а моему супругу ещё больше понравилась экскурсия. Программа сбалансирована: тихая, спокойная речка, грести одно удовольствие))), обед и обзорная
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    экскурсия по городу. Я придерживаюсь вегетарианской диеты, мне предложили специальное питание. Спасибо экскурсоводу Дмитрию и хозяивам фермы. Экскурсия по городу небольшая, познавательная, Дмитрий рассказал и показал много интересного

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На ферму»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "На ферму" можно забронировать 3 экскурсии от 1 740 до 14 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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