Гусев – экскурсии в Калининграде

Найдено 7 экскурсий в категории «Гусев» в Калининграде, цены от 2 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Полесск и Гусев
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
9 часов
21 отзыв
Путешествие в Полесск и Гусев
Средневековые замки Нойхаузен и Лабиау, конная прогулка и утерянная фреска Отто Хайхерта
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:30
6 июля в 09:30
8 000 за всё до 4 чел.
К дальним рубежам Калининградской области
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
К дальним рубежам Калининградской области
Посетить нетуристический Краснознаменск, Гусев, Неман, Черняховск и другие окрестности
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
19 340 за всё до 3 чел.
Путешествие по востоку Калининградской области
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
Путешествие по востоку Калининградской области
Тевтонские замки, мост в Литву и легендарные чебуреки
10 июня в 20:00
11 июня в 09:00
14 000 за всё до 3 чел.
Автобусная экскурсия на «Европейский Байкал»: Роминтенская пуща и городки по соседству
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
12 часов
20 отзывов
Автобусная экскурсия на «Европейский Байкал»: Роминтенская пуща и городки по соседству
Побывать на ледниковом озере, насладиться архитектурой и пообедать на ферме
Начало: В районе Рыбной Деревни
Расписание: в четверг в 08:45
13 июня в 08:45
20 июня в 08:45
28772 590 за человека
Автобусная экскурсия в Черняховск
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
11 отзывов
Автобусная экскурсия в Черняховск
Познакомиться с наследием прусского города и проникнуться их историей в аутентичном музее
Начало: у гостиницы «Калининград»
Расписание: в четверг в 09:20
13 июня в 09:20
20 июня в 09:20
2 500 за человека
Черняховск, Гусев, Озёрск и другие места на востоке области
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Черняховск, Гусев, Озёрск и другие места на востоке области
Открыть для себя малоизученные городочки, полные шарма и аутентичной архитектуры
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
19 340 за всё до 4 чел.
Война и мир в Калининградской области (в группе)
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
Война и мир в Калининградской области (в группе)
Услышать эхо сражений и увидеть мирную жизнь в нескольких городах и посетить краеведческий музей
Начало: На улице Октябрьской
Расписание: в субботу в 09:00
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Гусев»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Путешествие в Полесск и Гусев
  2. К дальним рубежам Калининградской области
  3. Путешествие по востоку Калининградской области
  4. Автобусная экскурсия на «Европейский Байкал»: Роминтенская пуща и городки по соседству
  5. Автобусная экскурсия в Черняховск
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Гусев" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 2 500 до 19 340 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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