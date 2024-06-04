Т Татьяна Автобусная экскурсия на «Европейский Байкал»: Роминтенская пуща и городки по соседству Большая благодарность нашему гиду Виктории за интересный рассказ и экскурсии.

Г Галина Путешествие по востоку Калининградской области Очень комфортная и познавательная поездка с посещением множества красивых и интересных мест.

О Ольга Путешествие по востоку Калининградской области Спасибо Денису за интересную поездку по Калининградской области, посетили красивые места и увидели даже больше запланированного. Комфортный автомобиль, аккуратный водитель, хороший собеседник - рассказчик, обязательно рекомендую посмотреть эти места и именно в мини туре, а не в огромном автобусе!

Ю Юлия Путешествие по востоку Калининградской области Денис очень душевно провел экскурсию. Показал много уникальных мест и рассказал о них полезную и интересную информацию. Рекомендую всем желающим провести время с пользой и хорошим гидом.

О Олег К дальним рубежам Калининградской области Благодарим Кирилла за экскурсию, насыщенная заявленная программа соответствует, рекомендуем

С Сергей Автобусная экскурсия в Черняховск 👍

Г Галина Автобусная экскурсия на «Европейский Байкал»: Роминтенская пуща и городки по соседству Отомчео

Л Лилия Путешествие в Полесск и Гусев Интересный маршрут, необычный. За один день посмотрели несколько городов, побывали на конезаводе и увидели великолепную фреску. Сергей профессионал своего дела. Единственное пожелание, в длительные экскурсии включать санитарные остановки)

Е Евгения К дальним рубежам Калининградской области Хотела бы поблагодарить Кирилла за потрясающую экскурсию. Столько любви и внимания к деталям к каждому городу, что проезжали! Исторические факты, вопросы. И отдельное спасибо за вкуснейший перекус по дороге в одном из красивых мест, не буду спойлерить в каком)