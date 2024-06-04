1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Полесск и Гусев
Средневековые замки Нойхаузен и Лабиау, конная прогулка и утерянная фреска Отто Хайхерта
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:30
6 июля в 09:30
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
К дальним рубежам Калининградской области
Посетить нетуристический Краснознаменск, Гусев, Неман, Черняховск и другие окрестности
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
19 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по востоку Калининградской области
Тевтонские замки, мост в Литву и легендарные чебуреки
10 июня в 20:00
11 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Групповая
12 часов
Автобусная экскурсия на «Европейский Байкал»: Роминтенская пуща и городки по соседству
Побывать на ледниковом озере, насладиться архитектурой и пообедать на ферме
Начало: В районе Рыбной Деревни
Расписание: в четверг в 08:45
13 июня в 08:45
20 июня в 08:45
28772 590₽ за человека
Групповая
8 часов
Автобусная экскурсия в Черняховск
Познакомиться с наследием прусского города и проникнуться их историей в аутентичном музее
Начало: у гостиницы «Калининград»
Расписание: в четверг в 09:20
13 июня в 09:20
20 июня в 09:20
2 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Черняховск, Гусев, Озёрск и другие места на востоке области
Открыть для себя малоизученные городочки, полные шарма и аутентичной архитектуры
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
19 340₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Война и мир в Калининградской области (в группе)
Услышать эхо сражений и увидеть мирную жизнь в нескольких городах и посетить краеведческий музей
Начало: На улице Октябрьской
Расписание: в субботу в 09:00
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна4 июня 2024Большая благодарность нашему гиду Виктории за интересный рассказ и экскурсии.
- ГГалина31 мая 2024Очень комфортная и познавательная поездка с посещением множества красивых и интересных мест.
- ООльга30 мая 2024Спасибо Денису за интересную поездку по Калининградской области, посетили красивые места и увидели даже больше запланированного. Комфортный автомобиль, аккуратный водитель, хороший собеседник - рассказчик, обязательно рекомендую посмотреть эти места и именно в мини туре, а не в огромном автобусе!
- ЮЮлия27 мая 2024Денис очень душевно провел экскурсию. Показал много уникальных мест и рассказал о них полезную и интересную информацию. Рекомендую всем желающим провести время с пользой и хорошим гидом.
- ООлег14 мая 2024Благодарим Кирилла за экскурсию, насыщенная заявленная программа соответствует, рекомендуем
- ССергей9 мая 2024👍
- ГГалина4 мая 2024Отомчео
- ЛЛилия1 мая 2024Интересный маршрут, необычный. За один день посмотрели несколько городов, побывали на конезаводе и увидели великолепную фреску. Сергей профессионал своего дела. Единственное пожелание, в длительные экскурсии включать санитарные остановки)
- ЕЕвгения13 апреля 2024Хотела бы поблагодарить Кирилла за потрясающую экскурсию. Столько любви и внимания к деталям к каждому городу, что проезжали! Исторические факты, вопросы. И отдельное спасибо за вкуснейший перекус по дороге в одном из красивых мест, не буду спойлерить в каком)
- ММарина12 апреля 2024Экскурсия хорошая. Материал подавал историк, что немаловажно. В середине дня час отведен на обед. Хоть и казался вначале обед стремным, но заведение чистое, еда вкусная, порции нормальные. Время подобрано по таймингу отлично.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Гусев»
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