Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

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История и аттракционы Обертайха, Верхнего озера

Услышать любопытные факты об уникальном парке и прокатиться на авторских аттракционах

Вячеслав
Вячеслав – представитель из Калининграда
Прогулка 👣 по парку «Юность» — это удачное сочетание познавательной экскурсии 🧭 и веселья.

Мы пройдем вдоль старинного рукотворного пруда, обсудим, как оборонительные сооружения превратились сад и какая судьба его ждала в советские времена и наши дни.

Вы опробуете 3 аттракциона на выбор — с экскурсией это обойдется вам дешевле, чем при покупке билетов в кассе.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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История и аттракционы Обертайха, Верхнего озера
История и аттракционы Обертайха, Верхнего озера

Что вас ожидает

Прогулка в прошлое
Мы встретимся у Башни Врангеля — когда-то именно здесь проходила граница города. По пути пройдем Литовское консульство, а также увидим несколько старинных домов, чьи хозяева принадлежали к одной из масонских лож Кенигсберга, и расшифруем символы на их барельефах.

Прогуливаясь вдоль пруда Обертайх, созданного рыцарями в 13-веке, вы услышите о его назначении, увидите сохранившийся старинный ров. Я расскажу, как Эрнст Шнайдер — знаменитый ландшафтный архитектор и создатель «зеленого пояса» Калининграда — превратил эту территорию оборонительных сооружений в великолепный парк 🌳 с розарием. А также о том, какая участь его ждала в советские годы и как благодаря фонду и экс-леди города парк получил второе дыхание.

Эх, прокачу!
В завершение вы посетите 3 любых аттракциона парка — предварительно я познакомлю вас с его богатым ассортиментом. Колесо обозрения, с высоты которого открывается вид на город 🏙️ и пруд, один из крупнейших в Европе Замков ужаса, Перевернутый дом и Зеркальный лабиринт, «Хали-Гали» и другие карусели — выбрать будет непросто!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • В стоимость входят 3 билета на аттракционы парка (кроме катка и картинга), что обойдется вам дешевле, чем раздельная покупка экскурсии 🧭 и билетов на три самых дорогих аттракциона
  • По желанию за дополнительную плату можно приобрести билеты 🎫 на крытый ледовый каток и трассу для картинга
Начало и место завершения
🚩 у Башни Врангеля
История и аттракционы Обертайха, Верхнего озера
История и аттракционы Обертайха, Верхнего озера
История и аттракционы Обертайха, Верхнего озера
История и аттракционы Обертайха, Верхнего озера
История и аттракционы Обертайха, Верхнего озера

Экскурсия проводится ежедневно в 12:00, 14:00 и 16:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Вячеслав
Вячеслав
Я вырос и живу в Калининграде. В нашей команде объединились друзья, искренне любящие этот край и много сделавшие для него. Это не только профессиональные гиды, но и писатели, актеры, организаторы мероприятий, архитекторы, музыканты. Наша цель — дать возможность гостям почувствовать себя местными: не только увидеть исторический город, город архитектуры, но и пройти любимыми горожанами местами современного Калининграда, познакомиться с его жителями. Найти своих в Калининграде!
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