Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Что вас ожидает

Прогулка в прошлое

Мы встретимся у Башни Врангеля — когда-то именно здесь проходила граница города. По пути пройдем Литовское консульство, а также увидим несколько старинных домов, чьи хозяева принадлежали к одной из масонских лож Кенигсберга, и расшифруем символы на их барельефах.

Прогуливаясь вдоль пруда Обертайх, созданного рыцарями в 13-веке, вы услышите о его назначении, увидите сохранившийся старинный ров. Я расскажу, как Эрнст Шнайдер — знаменитый ландшафтный архитектор и создатель «зеленого пояса» Калининграда — превратил эту территорию оборонительных сооружений в великолепный парк 🌳 с розарием. А также о том, какая участь его ждала в советские годы и как благодаря фонду и экс-леди города парк получил второе дыхание.

Эх, прокачу!

В завершение вы посетите 3 любых аттракциона парка — предварительно я познакомлю вас с его богатым ассортиментом. Колесо обозрения, с высоты которого открывается вид на город 🏙️ и пруд, один из крупнейших в Европе Замков ужаса, Перевернутый дом и Зеркальный лабиринт, «Хали-Гали» и другие карусели — выбрать будет непросто!

Организационные детали