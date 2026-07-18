Артем проводит ещё 5 экскурсий

Это путешествие откроет для вас два характерных города на берегу моря — мужественный Балтийск и солнечный Янтарный. В бывшем Пиллау вы осмотрите корабли военно-морского флота, увидите шведскую крепость и романтичный маяк 19 века. А следом узнаете о добыче янтаря, посетите музей «Янтарная палата» и побываете на лучшем пляже области.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Балтийск: на страже западной границы

Первым делом мы отправимся в бывший форпост Восточной Пруссии и самую западную точку нашей страны — военно-морской Балтийск. Один за другим перед вами будут открываться секреты старинного города: как связана с Балтийском императрица Елизавета, что делал в Пиллау Петр I и почему на стене гостиницы «Золотой якорь» висит мемориальная доска с портретом Иосифа Бродского. Мы осмотрим сохранившуюся Шведскую крепость и яркий маяк 19 века, форты и памятники города. Подметим разницу между военными и обслуживающими кораблями и, прогуливаясь по молу, полюбуемся кораблями, стоящими на рейде. А на местном пляже постараемся найти пару солнечных капель, кусочков янтаря.

Янтарная кладовая Калининградской области

Следом вы окажетесь в месте, где добывается 90% мировых запасов янтаря, поселке с говорящим именем Янтарный. Здесь вы рассмотрите постройки прусских времен, старинную кирху, замок и городской парк. Заглянете на местный пляж, самый широкий и чистый в области, и пройдете над озером по деревянному променаду. А после посвятим время знакомству с солнечным символом поселка: осмотрим действующий карьер, где добывают минерал, посетим музей «Янтарная палата» и побываем на частном янтарном производстве, где вы сможете купить изделия «из первых рук».

Перед обратной дорогой вы сможете перекусить в кафе на морском берегу или в ресторане «Галера», напоминающем старинный корабль.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На микроавтобусе или легковом автомобиле

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Мы заберём вас от места вашего проживания или близко к нему

На все ваши вопросы, которые появятся до экскурсии, я обязательно отвечу, но скорее всего вечером: в течение дня часто не могу быть на связи, т. к. веду экскурсию

Дополнительные расходы