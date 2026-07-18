Артем проводит ещё 5 экскурсий

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Индивидуальная экскурсия в Балтийск и Янтарный

Проникнуться военно-морским духом бывшего Пиллау и узнать самое интересное о добыче солнечного камня
Это путешествие откроет для вас два характерных города на берегу моря — мужественный Балтийск и солнечный Янтарный.

В бывшем Пиллау вы осмотрите корабли военно-морского флота, увидите шведскую крепость и романтичный маяк 19 века.

А следом узнаете о добыче янтаря, посетите музей «Янтарная палата» и побываете на лучшем пляже области.
4.5
13 отзывов
Индивидуальная экскурсия в Балтийск и Янтарный
Индивидуальная экскурсия в Балтийск и Янтарный
Индивидуальная экскурсия в Балтийск и Янтарный

Описание экскурсии

Балтийск: на страже западной границы

Первым делом мы отправимся в бывший форпост Восточной Пруссии и самую западную точку нашей страны — военно-морской Балтийск. Один за другим перед вами будут открываться секреты старинного города: как связана с Балтийском императрица Елизавета, что делал в Пиллау Петр I и почему на стене гостиницы «Золотой якорь» висит мемориальная доска с портретом Иосифа Бродского. Мы осмотрим сохранившуюся Шведскую крепость и яркий маяк 19 века, форты и памятники города. Подметим разницу между военными и обслуживающими кораблями и, прогуливаясь по молу, полюбуемся кораблями, стоящими на рейде. А на местном пляже постараемся найти пару солнечных капель, кусочков янтаря.

Янтарная кладовая Калининградской области

Следом вы окажетесь в месте, где добывается 90% мировых запасов янтаря, поселке с говорящим именем Янтарный. Здесь вы рассмотрите постройки прусских времен, старинную кирху, замок и городской парк. Заглянете на местный пляж, самый широкий и чистый в области, и пройдете над озером по деревянному променаду. А после посвятим время знакомству с солнечным символом поселка: осмотрим действующий карьер, где добывают минерал, посетим музей «Янтарная палата» и побываем на частном янтарном производстве, где вы сможете купить изделия «из первых рук».

Перед обратной дорогой вы сможете перекусить в кафе на морском берегу или в ресторане «Галера», напоминающем старинный корабль.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На микроавтобусе или легковом автомобиле
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Мы заберём вас от места вашего проживания или близко к нему
  • На все ваши вопросы, которые появятся до экскурсии, я обязательно отвечу, но скорее всего вечером: в течение дня часто не могу быть на связи, т. к. веду экскурсию

Дополнительные расходы

  • Билет в музей Янтарного комбината и карьер
  • Возможны любые изменения и дополнения программы за доплату (например, посещение Светлогорска или/и Зеленоградска, и/или Куршской косы)
  • Возможно проведение экскурсии на автомобилях бизнес-класса: Mercedes E-класс до 3-х пассажиров и Mercedes V-класс до 7 пассажиров

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 11391 туриста
Организатор туров и экскурсий по Калининградской области. Представляю команду профессиональных гидов. С 2019 года специализируемся на проведении экскурсий - индивидуальных и в сборных мини-группах до 8 и 18 человек. Наша
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команда занимает заслуженное 1 место в городе по рейтингу независимой платформы, которая объединяет отзывы миллионов путешественников о местах и объектах. Собственный комфортабельный транспорт и опытные, эрудированные, харизматичные гиды сделают ваше путешествие незабываемым. Более 1000 отзывов на Трипстере от благодарных путешественников характеризуют стиль и качество работы нашей команды. Мы с удовольствием организуем для вас насыщенный отдых в нашем удивительном Янтарном крае, исходя из ваших пожеланий и возможностей.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
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Ф
У нас был гид Сергей, очень профессиональный подход! В течении всего пути мы получали массу интересных фактов об истории и совеременной жизни области. Маршрут выстроен логично, насыщенный, но не утомительный.
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Юрий
Отличная экскурсия, зашла даже ребёнку 9 лет, бывший закрытый городок Балтийск интересно посмотреть, там база Балтийского флота РФ, стоят военные корабли, в самом Балтийске и вдоль Балтийской косы отличный песчаный
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пляж, гид Вячеслав рассказывает интересные истории абсолютно про всё, что видно вокруг в ходе поездки, поддерживает разговор на любые темы, завозил в интересные локации в стороне от основного маршрута, объяснил нам, как искать янтарики на берегу моря, показал, где купить сувениры дешевле, чем на туристической тропе, завёз на мастер-класс на производство янтарных украшений, хотя основное время экскурсии уже вышло.

Отличная экскурсия, зашла даже ребёнку 9 лет, бывший закрытый городок Балтийск интересно посмотреть, там база Балтийского
Отличная экскурсия, зашла даже ребёнку 9 лет, бывший закрытый городок Балтийск интересно посмотреть, там база Балтийского
Отличная экскурсия, зашла даже ребёнку 9 лет, бывший закрытый городок Балтийск интересно посмотреть, там база Балтийского
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Е
Ездили 11.08.23 с Евгением. Остались очень довольны. Компания была 2 взрослых и ребёнок 8 лет. Машина была очень комфортна, Евгений отличный гид и приятный собеседник. Рассказал нам много разных исторических
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фактов, начиная с самого Калининграда и по всем пунктам поездки. Помог с прогулкой на катере в Балтийске и на косе заглянули в Старый люнет. Ребёнку хоть иногда и бывало скучно (в силу возраста), но поездка тоже доставила немало удовольствия. Благодарим за организацию поездки.

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Е
Отличная экскурсия! гид Елена восторг!!!Ощущение,что поехали с подругой)))было очень комфортно и душевно!Елена влюблена в Янтарный, проведет по всем красотам,все расскажет и покажет,учтет пожелания и даже выделила нам время на купание!
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В Балтийском не только красоты посмотрели еще и лебедей покормили (спасибо за приготовленную овсянку). Мы все успели и даже больше приехали довольные и отдохнувшие. Спасибо большое Елене за внимание и обаяние). Очень рекомендуем!

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Виктор
Отлично провели время! День пролетел незаметно! Экскурсовод Павел рассказал очень много интересного о всех городах в которых мы побывали. Интересная подача исторических фактов приправленная искрометным юмором в виде непринуждённой беседы. Очень содержательно и информативно, от экскурсии получили намного больше чем ожидали. Рекоммендуем данную экскурсию с таким интересным и неординарным гидом.
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Victor
Чудесная экскурсия с Владимиром и Ириной была сегодня 18 июля по Балтийску,Светлогорску и Янтарному. Все было очень познавательно и непринужденно. Прекрасно провели время,очень советуем индивидуальную экскурсию с ними. Вся организация на высшем уровне и в дружеском формате.
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