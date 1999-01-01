Артем проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Балтийск: на страже западной границы

Первым делом мы отправимся в бывший форпост Восточной Пруссии и самую западную точку нашей страны — военно-морской Балтийск. Один за другим перед вами будут открываться секреты старинного города: как связана с Балтийском императрица Елизавета, что делал в Пиллау Петр I и почему на стене гостиницы «Золотой якорь» висит мемориальная доска с портретом Иосифа Бродского. Мы осмотрим сохранившуюся Шведскую крепость и яркий маяк 19 века, форты и памятники города. Подметим разницу между военными и обслуживающими кораблями и, прогуливаясь по молу, полюбуемся кораблями, стоящими на рейде. А на местном пляже постараемся найти пару солнечных капель, кусочков янтаря.

Янтарная кладовая Калининградской области

Следом вы окажетесь в месте, где добывается 90% мировых запасов янтаря, поселке с говорящим именем Янтарный. Здесь вы рассмотрите постройки прусских времен, старинную кирху, замок 🏰 и городской парк 🌳. Заглянете на местный пляж 🏖️, самый широкий и чистый в области, и пройдете над озером по деревянному променаду. А после посвятим время знакомству с солнечным символом поселка: осмотрим действующий карьер, где добывают минерал, посетим музей 🖼 «Янтарная палата» и побываем на частном янтарном производстве, где вы сможете купить изделия «из первых рук».

Перед обратной дорогой вы сможете перекусить в кафе на морском берегу или в ресторане «Галера», напоминающем старинный корабль.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На микроавтобусе до 19 человек

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Место встречи может быть изменено по согласованию: мы постараемся вас забрать от места вашего проживания или близко к нему

На все ваши вопросы, которые появятся до экскурсии 🧭, я обязательно отвечу, но скорее всего вечером: в течение дня часто не могу быть на связи, т. к. веду экскурсию

Дополнительные расходы