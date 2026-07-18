Артем проводит ещё 5 экскурсий

Первым делом мы отправимся в бывший форпост Восточной Пруссии и самую западную точку нашей страны — военно-морской Балтийск. Один за другим перед вами будут открываться секреты старинного города: как связана с Балтийском императрица Елизавета, что делал в Пиллау Петр I и почему на стене гостиницы «Золотой якорь» висит мемориальная доска с портретом Иосифа Бродского. Мы осмотрим сохранившуюся Шведскую крепость и яркий маяк 19 века, форты и памятники города. Подметим разницу между военными и обслуживающими кораблями и, прогуливаясь по молу, полюбуемся кораблями, стоящими на рейде. А на местном пляже постараемся найти пару солнечных капель, кусочков янтаря.
Янтарная кладовая Калининградской области
Следом вы окажетесь в месте, где добывается 90% мировых запасов янтаря, поселке с говорящим именем Янтарный. Здесь вы рассмотрите постройки прусских времен, старинную кирху, замок и городской парк. Заглянете на местный пляж, самый широкий и чистый в области, и пройдете над озером по деревянному променаду. А после посвятим время знакомству с солнечным символом поселка: осмотрим действующий карьер, где добывают минерал, посетим музей «Янтарная палата» и побываем на частном янтарном производстве, где вы сможете купить изделия «из первых рук».
Перед обратной дорогой вы сможете перекусить в кафе на морском берегу или в ресторане «Галера», напоминающем старинный корабль.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
На микроавтобусе или легковом автомобиле
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Мы заберём вас от места вашего проживания или близко к нему
На все ваши вопросы, которые появятся до экскурсии, я обязательно отвечу, но скорее всего вечером: в течение дня часто не могу быть на связи, т. к. веду экскурсию
Дополнительные расходы
Билет в музей Янтарного комбината и карьер
Возможны любые изменения и дополнения программы за доплату (например, посещение Светлогорска или/и Зеленоградска, и/или Куршской косы)
Возможно проведение экскурсии на автомобилях бизнес-класса: Mercedes E-класс до 3-х пассажиров и Mercedes V-класс до 7 пассажиров
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 11391 туриста
Организатор туров и экскурсий по Калининградской области. Представляю команду профессиональных гидов. С 2019 года специализируемся на проведении экскурсий - индивидуальных и в сборных мини-группах до 8 и 18 человек. Наша читать дальшеуменьшить
команда занимает заслуженное 1 место в городе по рейтингу независимой платформы, которая объединяет отзывы миллионов путешественников о местах и объектах. Собственный комфортабельный транспорт и опытные, эрудированные, харизматичные гиды сделают ваше путешествие незабываемым. Более 1000 отзывов на Трипстере от благодарных путешественников характеризуют стиль и качество работы нашей команды. Мы с удовольствием организуем для вас насыщенный отдых в нашем удивительном Янтарном крае, исходя из ваших пожеланий и возможностей.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Филатова
У нас был гид Сергей, очень профессиональный подход! В течении всего пути мы получали массу интересных фактов об истории и совеременной жизни области. Маршрут выстроен логично, насыщенный, но не утомительный.
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Юрий
Отличная экскурсия, зашла даже ребёнку 9 лет, бывший закрытый городок Балтийск интересно посмотреть, там база Балтийского флота РФ, стоят военные корабли, в самом Балтийске и вдоль Балтийской косы отличный песчаный читать дальшеуменьшить
пляж, гид Вячеслав рассказывает интересные истории абсолютно про всё, что видно вокруг в ходе поездки, поддерживает разговор на любые темы, завозил в интересные локации в стороне от основного маршрута, объяснил нам, как искать янтарики на берегу моря, показал, где купить сувениры дешевле, чем на туристической тропе, завёз на мастер-класс на производство янтарных украшений, хотя основное время экскурсии уже вышло.
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Е
Екатерина
Ездили 11.08.23 с Евгением. Остались очень довольны. Компания была 2 взрослых и ребёнок 8 лет. Машина была очень комфортна, Евгений отличный гид и приятный собеседник. Рассказал нам много разных исторических читать дальшеуменьшить
фактов, начиная с самого Калининграда и по всем пунктам поездки. Помог с прогулкой на катере в Балтийске и на косе заглянули в Старый люнет. Ребёнку хоть иногда и бывало скучно (в силу возраста), но поездка тоже доставила немало удовольствия. Благодарим за организацию поездки.
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Е
Екатерина
Отличная экскурсия! гид Елена восторг!!!Ощущение,что поехали с подругой)))было очень комфортно и душевно!Елена влюблена в Янтарный, проведет по всем красотам,все расскажет и покажет,учтет пожелания и даже выделила нам время на купание! читать дальшеуменьшить
В Балтийском не только красоты посмотрели еще и лебедей покормили (спасибо за приготовленную овсянку). Мы все успели и даже больше приехали довольные и отдохнувшие. Спасибо большое Елене за внимание и обаяние). Очень рекомендуем!
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Виктор
Отлично провели время! День пролетел незаметно! Экскурсовод Павел рассказал очень много интересного о всех городах в которых мы побывали. Интересная подача исторических фактов приправленная искрометным юмором в виде непринуждённой беседы. Очень содержательно и информативно, от экскурсии получили намного больше чем ожидали. Рекоммендуем данную экскурсию с таким интересным и неординарным гидом.
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Victor
Чудесная экскурсия с Владимиром и Ириной была сегодня 18 июля по Балтийску,Светлогорску и Янтарному. Все было очень познавательно и непринужденно. Прекрасно провели время,очень советуем индивидуальную экскурсию с ними. Вся организация на высшем уровне и в дружеском формате.
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