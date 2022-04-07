Индивидуальная поездка на Куршскую косу с опытным гидом-экскурсоводом

Приглашаю Вас на индивидуальную экскурсию в национальный парк Куршская коса

Индивидуальная
Приглашаю Вас на индивидуальную экскурсию в национальный парк Куршская коса.

Во время экскурсии вы увидите самые красивые места земли Куршских племен.
Индивидуальная поездка на Куршскую косу с опытным гидом-экскурсоводом
Индивидуальная поездка на Куршскую косу с опытным гидом-экскурсоводом
Индивидуальная поездка на Куршскую косу с опытным гидом-экскурсоводом
Индивидуальная поездка на Куршскую косу с опытным гидом-экскурсоводом
Индивидуальная поездка на Куршскую косу с опытным гидом-экскурсоводом
Индивидуальная поездка на Куршскую косу с опытным гидом-экскурсоводом

Что вас ожидает 🤩

  • Высота Эфа
  • Королевский Бор
  • Пляж Балтийского моря
  • Орнитологическая станция

Об экскурсии

Приглашаю Вас на индивидуальную экскурсию в национальный парк Куршская коса. Во время экскурсии вы увидите самые красивые места земли Куршских племен.

Что вас ожидает

  • На высоте Эфа полюбуетесь бесконечными песчаными дюнами, ласковым Балтийским морем и уютными домиками поселка Морское, граничащем с Литвой.
  • На маршруте «Королевский бор» вы погрузитесь в природу и насладитесь чистейшим воздухом древнего леса.
  • На пляже вы услышите поющие пески Балтики и найдете солнечный камень-янтарь.
  • При посещении орнитологической станции вас ждет уникальная экскурсия с рассказом о пернатых, гнездящихся на Куршской косе.
  • Во время экскурсии мы заезжаем на обед в один из лучших рыбных ресторанчиков, где вы сможете продегустировать и купить вкусную рыбу.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспорт
  • Трансфер
  • Эко-сбор за въезд автомобиля
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
  • Эко-сбор за въезд на Косу
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, Зеленоградск (забираю вас из дома)
Завершение: Калининград, Зеленоградск (привожу вас обратно)
Когда и сколько длится
Когда: Пятница, суббота, воскресенье в 9:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Пятница, суббота, воскресенье в 9:00

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