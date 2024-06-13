Индивидуальная
до 6 чел.
От Куршской косы до курортов: Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
Начало: Начало экскурсии в удобном вам месте в Калининград...
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
21 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие на Куршскую косу и курорт Зеленоградск небольшой компанией
Начало: Парковка у Дома Советов на ул. Шевченко
Расписание: Ежедневно с 08.00 до 22.00
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
19 999 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
до 18 чел.
Сыроварня Шаакен Дорф, Куршская коса и Зеленоградск на микроавтобусе
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова, 34
Расписание: Ежедневно с 8:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
3700 ₽ за человека
- ААнастасия13 июня 2024Все понравилось! Интересно, доброжелательно, с учетом наших предпочтений и пожеланий. Спасибо Марату!
