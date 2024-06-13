Мои заказы

Поющие пески – экскурсии в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Поющие пески» в Калининграде, цены от 3700 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
От Куршской косы до курортов: Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
На машине
10 часов
38 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
От Куршской косы до курортов: Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
Начало: Начало экскурсии в удобном вам месте в Калининград...
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
21 000 ₽ за всё до 6 чел.
Путешествие на Куршскую косу и курорт Зеленоградск небольшой компанией
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие на Куршскую косу и курорт Зеленоградск небольшой компанией
Начало: Парковка у Дома Советов на ул. Шевченко
Расписание: Ежедневно с 08.00 до 22.00
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
19 999 ₽ за всё до 8 чел.
Сыроварня Шаакен Дорф, Куршская коса и Зеленоградск на микроавтобусе
На автобусе
На микроавтобусе
9 часов
Групповая
до 18 чел.
Сыроварня Шаакен Дорф, Куршская коса и Зеленоградск на микроавтобусе
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова, 34
Расписание: Ежедневно с 8:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
3700 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Поющие пески»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. От Куршской косы до курортов: Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
  2. Путешествие на Куршскую косу и курорт Зеленоградск небольшой компанией
  3. Сыроварня Шаакен Дорф, Куршская коса и Зеленоградск на микроавтобусе
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Остров Канта
  3. Кафедральный собор
  4. Куршская Коса
  5. Танцующий лес
  6. Рыбная деревня
  7. Амалиенау
  8. Высота Эфа
  9. Набережная
  10. Высота Мюллера
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в августе 2025
Сейчас в Калининграде в категории "Поющие пески" можно забронировать 3 экскурсии от 3700 до 21 000. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Калининграде на 2025 год по теме «Поющие пески», 41 ⭐ отзыв, цены от 3700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь