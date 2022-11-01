Святослав проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Пески, сосны и море

Я отвезу вас к популярным локациям Куршской косы и покажу заповедные места, о которых знают только краеведы. По пути поделюсь мифами и легендами, которыми обросла Коса за многие годы. Также вы узнаете об особенностях местного ландшафта, раскроете многообразие флоры и фауны, поймете, в чем уникальность этого национального парка и как он получил свой статус.

В программе:

Местная аномалия — загадочный Танцующий Лес 🌳. Древо жизни, дерево-кольцо, дерево 🌲 Лира и «семейная пара» — вы увидите сосны, которым дали имена, и узнаете их историю 📖.

Высота Эфа: перед вами откроется потрясающий вид на величественные дюны, а я расскажу о том, как от песчаных бурь страдали деревни и как теперь закрепляют пески.

Дикий пляж 🏖️ Куршской Косы и уникальная авандюна: мы будем собирать янтарь и наслаждаться свежим ветром и шумом моря 🌊.

Береговая батарея «Рауль», последняя из таких фортификационных сооружений, возведенных в мирное время — накануне Второй мировой. Мы посетим артиллерийскую точку, увидим часть бетонной дороги и каземат с двумя входами, вспоминая о событиях, которые последовали после строительства батареи.

Организационные детали