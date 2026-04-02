Святослав проводит ещё 1 экскурсию

Вас ждет увлекательное путешествие по главной достопримечательности Калининградской области. Куршская коса удивит вас своими природными чудесами и загадочными легендами.
Вы увидите Танцующий лес с его причудливыми соснами, подниметесь на высоту Эфа,
Вы увидите Танцующий лес с его причудливыми соснами, подниметесь на высоту Эфа,
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уникальная природа Куршской косы
- 📜 Интересные мифы и легенды
- 🏞 Потрясающие виды с высоты Эфа
- 🌊 Поиск янтаря на диком пляже
- 🛡 Посещение исторической батареи
Лучшее время для посещения
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июн
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Лучшее время для посещения Куршской косы - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время здесь наиболее комфортная погода для прогулок и изучения местных достопримечательностей. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя могут быть прохладнее, но зато меньше туристов. В остальные месяцы можно насладиться тишиной и уединением, но стоит быть готовым к ветреной и дождливой погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Танцующий лес
- Высота Эфа
- Дикий пляж Куршской косы
- Береговая батарея «Рауль»
Описание экскурсии
Пески, сосны и море
Я отвезу вас к популярным локациям Куршской косы и покажу заповедные места, о которых знают только краеведы. По пути поделюсь мифами и легендами, которыми обросла Коса за многие годы. Также вы узнаете об особенностях местного ландшафта, раскроете многообразие флоры и фауны, поймете, в чем уникальность этого национального парка и как он получил свой статус.
В программе:
- Местная аномалия — загадочный Танцующий лес. Древо жизни, дерево-кольцо, дерево Лира и «семейная пара» — вы увидите сосны, которым дали имена, и узнаете их историю.
- Высота Эфа: перед вами откроется потрясающий вид на величественные дюны, а я расскажу о том, как от песчаных бурь страдали деревни и как теперь закрепляют пески.
- Дикий пляж Куршской косы и уникальная авандюна: мы будем искать янтарь и наслаждаться свежим ветром и шумом моря.
- Береговая батарея «Рауль», последнее из таких фортификационных сооружений, возведенных в мирное время — накануне Второй мировой. Мы посетим артиллерийскую точку, увидим часть бетонной дороги и каземат с двумя входами, вспоминая о событиях, которые последовали после строительства батареи.
Организационные детали
- Отдельно оплачивается экосбор при въезде в национальный парк (450 рублей за машину и 300 рублей за человека)
- Выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде
- Пожалуйста, предупредите, если вы будете с детьми — в этом случае мы установим автокресло
- При желании экскурсию можно продлить, дополнительное время — 1800 руб. /час.
- Экскурсию можно провести для большего количества человек (до 7), за каждого дополнительного участника + 2900 руб.
Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Святослав — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1977 туристов
Если вы желаете насладиться архитектурой модерна и национального романтизма. Оценить города, которые не пострадали в период войны, проникнуться историзмом и одновременно праздничной атмосферой курортов — приглашаю вас на экскурсию со мной или таким же профессиональным гидом из нашей команды.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 147 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Выбирали между экскурсией в малой группе и индивидуальной, в итоге остановились на индивидуальной (2 взрослых и 1 ребенок 10 лет) с гидом Святославом, и это оказался самый правильный выбор!
Святослав очень
Святослав очень
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Взяла персональную экскурсию - и это было верным решением. Когда спешить никуда не нужно, а маршрут подстраивается из твоих предпочтений. Меня сопровождал Артем, его рассказы были интересными и информативными, что помогло мне познакомиться с историей региона. Благодарю за организацию!
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О
Благодаря профессиональной команде мы узнали много нового и интересного) это не первая экскурсия на Куршскую косу, но как в первый раз. незабываемые впечатления, много деталей и фактов, любовь к родному краю и забота, новые места. спасибо большое!
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Г
Святослав - гид от Бога, очень интересно рассказывает, пунктуален, приятный в общении. Данная экскурсия - это время проведенное с удовольствием.
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Д
Прекрасная экскурсия, которую стоит обязательно посетить (благодарим экскурсовода Михаила за проведенное время). Экскурсия прошла динамично и весело. Достаточно активная прогулка, рекомендуем брать больше воды и повер банк. Большое впечатление произвели, конечно же, море и песчаные дюны!
P.S. Спасибо от депчонок 13.03.2026
P.S. Спасибо от депчонок 13.03.2026
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А
Святослав-невероятно компетентный гид, который и вправду знает историю во всех мельчайших деталях! Каждая локация сопровождалась увлекательным рассказом о её истории и легендами, связанными с её происхождением-было очень интересно! Мы идеально уложились в тайминг, при этом побывав на всех заранее запланированных точках(также успели без спешки пообедать и вдоволь везде пофоткаться).
10/10, советуем!
10/10, советуем!
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