Святослав проводит ещё 1 экскурсию

Вас ждет увлекательное путешествие по главной достопримечательности Калининградской области. Куршская коса удивит вас своими природными чудесами и загадочными легендами.Вы увидите Танцующий лес с его причудливыми соснами, подниметесь на высоту Эфа,

чтобы полюбоваться песчаными дюнами, и прогуляетесь по дикому пляжу в поисках янтаря. Завершением экскурсии станет посещение береговой батареи «Рауль», где вы узнаете о её истории и секретах. Не упустите шанс окунуться в атмосферу этого уникального места и узнать много нового о его природе и истории. Забронируйте экскурсию и отправляйтесь в незабываемое путешествие по Куршской косе

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Куршской косы - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время здесь наиболее комфортная погода для прогулок и изучения местных достопримечательностей. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя могут быть прохладнее, но зато меньше туристов. В остальные месяцы можно насладиться тишиной и уединением, но стоит быть готовым к ветреной и дождливой погоде.

Сейчас август — это идеальное время.