Святослав проводит ещё 1 экскурсию

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Куршская коса: земля древних куршей и великанши Неринги

От дюны Эфа до береговой батареи — увидеть самые интересные места Косы и раскрыть ее прошлое

Святослав
Святослав – Гид из Калининграда
В поездке к главной достопримечательности 🏛️ региона вас ждут рассказы о местных легендах и невероятной природе.

Мы увидим изогнувшиеся в причудливом танце сосны, с Высоты Эфа полюбуемся песчаными дюнами и поищем янтарь у моря 🌊.

А завершением станет уникальная батарея, с секретами которой я вас познакомлю.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 6.5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 5 900 ₽ за экскурсию

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Куршская коса: земля древних куршей и великанши Неринги
Куршская коса: земля древних куршей и великанши Неринги

Что вас ожидает

Пески, сосны и море
Я отвезу вас к популярным локациям Куршской косы и покажу заповедные места, о которых знают только краеведы. По пути поделюсь мифами и легендами, которыми обросла Коса за многие годы. Также вы узнаете об особенностях местного ландшафта, раскроете многообразие флоры и фауны, поймете, в чем уникальность этого национального парка и как он получил свой статус.

В программе:

  • Местная аномалия — загадочный Танцующий Лес 🌳. Древо жизни, дерево-кольцо, дерево 🌲 Лира и «семейная пара» — вы увидите сосны, которым дали имена, и узнаете их историю 📖.
  • Высота Эфа: перед вами откроется потрясающий вид на величественные дюны, а я расскажу о том, как от песчаных бурь страдали деревни и как теперь закрепляют пески.
  • Дикий пляж 🏖️ Куршской Косы и уникальная авандюна: мы будем собирать янтарь и наслаждаться свежим ветром и шумом моря 🌊.
  • Береговая батарея «Рауль», последняя из таких фортификационных сооружений, возведенных в мирное время — накануне Второй мировой. Мы посетим артиллерийскую точку, увидим часть бетонной дороги и каземат с двумя входами, вспоминая о событиях, которые последовали после строительства батареи.

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается экосбор при въезде в национальный парк (300 рублей за машину и 150 рублей за человека)
  • Выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде
Куршская коса: земля древних куршей и великанши Неринги
Куршская коса: земля древних куршей и великанши Неринги
Куршская коса: земля древних куршей и великанши Неринги
Куршская коса: земля древних куршей и великанши Неринги
Куршская коса: земля древних куршей и великанши Неринги
Куршская коса: земля древних куршей и великанши Неринги
Куршская коса: земля древних куршей и великанши Неринги
Куршская коса: земля древних куршей и великанши Неринги
Куршская коса: земля древних куршей и великанши Неринги
Куршская коса: земля древних куршей и великанши Неринги
Куршская коса: земля древних куршей и великанши Неринги
Куршская коса: земля древних куршей и великанши Неринги

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Святослав
Святослав
Добрый день, дамы и господа! Меня зовут Святослав, я родился и вырос в Калининградской области, закончил Балтийский федеральный университет имени Канта. С радостью покажу вам самые интересные и живописные места нашего региона и расскажу о них весело и со вкусом.
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Святослав проводит ещё 1 экскурсию

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