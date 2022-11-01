Святослав проводит ещё 1 экскурсию

Пески, сосны и море Я отвезу вас к популярным локациям Куршской косы и покажу заповедные места, о которых знают только краеведы. По пути поделюсь мифами и легендами, которыми обросла Коса за многие годы. Также вы узнаете об особенностях местного ландшафта, раскроете многообразие флоры и фауны, поймете, в чем уникальность этого национального парка и как он получил свой статус.
В программе:
Местная аномалия — загадочный Танцующий Лес 🌳. Древо жизни, дерево-кольцо, дерево 🌲 Лира и «семейная пара» — вы увидите сосны, которым дали имена, и узнаете их историю 📖.
Высота Эфа: перед вами откроется потрясающий вид на величественные дюны, а я расскажу о том, как от песчаных бурь страдали деревни и как теперь закрепляют пески.
Дикий пляж 🏖️ Куршской Косы и уникальная авандюна: мы будем собирать янтарь и наслаждаться свежим ветром и шумом моря 🌊.
Береговая батарея «Рауль», последняя из таких фортификационных сооружений, возведенных в мирное время — накануне Второй мировой. Мы посетим артиллерийскую точку, увидим часть бетонной дороги и каземат с двумя входами, вспоминая о событиях, которые последовали после строительства батареи.
Организационные детали
Отдельно оплачивается экосбор при въезде в национальный парк (300 рублей за машину и 150 рублей за человека)
Выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дамы и господа! Меня зовут Святослав, я родился и вырос в Калининградской области, закончил Балтийский федеральный университет имени Канта. С радостью покажу вам самые интересные и живописные места нашего региона и расскажу о них весело и со вкусом.