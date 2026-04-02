Святослав проводит ещё 1 экскурсию

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Куршская коса: земля древних куршей и великанши Неринги (из Калининграда)

Погрузитесь в атмосферу Куршской косы, узнайте о местных легендах, насладитесь видами дюн и найдите янтарь на берегу моря
Вас ждет увлекательное путешествие по главной достопримечательности Калининградской области. Куршская коса удивит вас своими природными чудесами и загадочными легендами.

Вы увидите Танцующий лес с его причудливыми соснами, подниметесь на высоту Эфа,
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чтобы полюбоваться песчаными дюнами, и прогуляетесь по дикому пляжу в поисках янтаря.

Завершением экскурсии станет посещение береговой батареи «Рауль», где вы узнаете о её истории и секретах.

Не упустите шанс окунуться в атмосферу этого уникального места и узнать много нового о его природе и истории. Забронируйте экскурсию и отправляйтесь в незабываемое путешествие по Куршской косе

5
147 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Уникальная природа Куршской косы
  • 📜 Интересные мифы и легенды
  • 🏞 Потрясающие виды с высоты Эфа
  • 🌊 Поиск янтаря на диком пляже
  • 🛡 Посещение исторической батареи

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Куршской косы - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время здесь наиболее комфортная погода для прогулок и изучения местных достопримечательностей. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя могут быть прохладнее, но зато меньше туристов. В остальные месяцы можно насладиться тишиной и уединением, но стоит быть готовым к ветреной и дождливой погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Куршская коса: земля древних куршей и великанши Неринги (из Калининграда)
Куршская коса: земля древних куршей и великанши Неринги (из Калининграда)
Куршская коса: земля древних куршей и великанши Неринги (из Калининграда)

Что можно увидеть

  • Танцующий лес
  • Высота Эфа
  • Дикий пляж Куршской косы
  • Береговая батарея «Рауль»

Описание экскурсии

Пески, сосны и море

Я отвезу вас к популярным локациям Куршской косы и покажу заповедные места, о которых знают только краеведы. По пути поделюсь мифами и легендами, которыми обросла Коса за многие годы. Также вы узнаете об особенностях местного ландшафта, раскроете многообразие флоры и фауны, поймете, в чем уникальность этого национального парка и как он получил свой статус.

В программе:

  • Местная аномалия — загадочный Танцующий лес. Древо жизни, дерево-кольцо, дерево Лира и «семейная пара» — вы увидите сосны, которым дали имена, и узнаете их историю.
  • Высота Эфа: перед вами откроется потрясающий вид на величественные дюны, а я расскажу о том, как от песчаных бурь страдали деревни и как теперь закрепляют пески.
  • Дикий пляж Куршской косы и уникальная авандюна: мы будем искать янтарь и наслаждаться свежим ветром и шумом моря.
  • Береговая батарея «Рауль», последнее из таких фортификационных сооружений, возведенных в мирное время — накануне Второй мировой. Мы посетим артиллерийскую точку, увидим часть бетонной дороги и каземат с двумя входами, вспоминая о событиях, которые последовали после строительства батареи.

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается экосбор при въезде в национальный парк (450 рублей за машину и 300 рублей за человека)
  • Выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде
  • Пожалуйста, предупредите, если вы будете с детьми — в этом случае мы установим автокресло
  • При желании экскурсию можно продлить, дополнительное время — 1800 руб. /час.
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек (до 7), за каждого дополнительного участника + 2900 руб.

Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Святослав
Святослав — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1977 туристов
Если вы желаете насладиться архитектурой модерна и национального романтизма. Оценить города, которые не пострадали в период войны, проникнуться историзмом и одновременно праздничной атмосферой курортов — приглашаю вас на экскурсию со мной или таким же профессиональным гидом из нашей команды.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 147 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
145
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Выбирали между экскурсией в малой группе и индивидуальной, в итоге остановились на индивидуальной (2 взрослых и 1 ребенок 10 лет) с гидом Святославом, и это оказался самый правильный выбор!
Святослав очень
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быстро подтвердил экскурсию, хоть и бронировались накануне после обеда, уделил нам внимание уже на этапе заказа, подробно ответил на все вопросы и на следующее утро в 7:50 уже ждал нас под гостиницей, готовый к выезду.
По итогу на всех локациях мы были если не первыми, то одними из первых, что позволило сделать красивые кадры и не бегать в толпах туристов.
Вовлеченность в нашем настроении и комфорте чувствовалась на всем пути следования, путешествие сопровождалось интересными историями и фактами о крае, а также забавными легендами.
В целом впечатление о поездке как о путешествии с хорошим другом.
Если есть такая возможность, обязательно бронируйтесь на эту поездку, 10 из 10.

Выбирали между экскурсией в малой группе и индивидуальной, в итоге остановились на индивидуальной (2 взрослых и
Выбирали между экскурсией в малой группе и индивидуальной, в итоге остановились на индивидуальной (2 взрослых и
Выбирали между экскурсией в малой группе и индивидуальной, в итоге остановились на индивидуальной (2 взрослых и
Выбирали между экскурсией в малой группе и индивидуальной, в итоге остановились на индивидуальной (2 взрослых и
Выбирали между экскурсией в малой группе и индивидуальной, в итоге остановились на индивидуальной (2 взрослых и
Выбирали между экскурсией в малой группе и индивидуальной, в итоге остановились на индивидуальной (2 взрослых и
Выбирали между экскурсией в малой группе и индивидуальной, в итоге остановились на индивидуальной (2 взрослых и
Выбирали между экскурсией в малой группе и индивидуальной, в итоге остановились на индивидуальной (2 взрослых и
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Наталья
Взяла персональную экскурсию - и это было верным решением. Когда спешить никуда не нужно, а маршрут подстраивается из твоих предпочтений. Меня сопровождал Артем, его рассказы были интересными и информативными, что помогло мне познакомиться с историей региона. Благодарю за организацию!
Взяла персональную экскурсию - и это было верным решением. Когда спешить никуда не нужно, а маршрут
Взяла персональную экскурсию - и это было верным решением. Когда спешить никуда не нужно, а маршрут
Взяла персональную экскурсию - и это было верным решением. Когда спешить никуда не нужно, а маршрут
Взяла персональную экскурсию - и это было верным решением. Когда спешить никуда не нужно, а маршрут
Взяла персональную экскурсию - и это было верным решением. Когда спешить никуда не нужно, а маршрут
Взяла персональную экскурсию - и это было верным решением. Когда спешить никуда не нужно, а маршрут
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О
Благодаря профессиональной команде мы узнали много нового и интересного) это не первая экскурсия на Куршскую косу, но как в первый раз. незабываемые впечатления, много деталей и фактов, любовь к родному краю и забота, новые места. спасибо большое!
Благодаря профессиональной команде мы узнали много нового и интересного) это не первая экскурсия на Куршскую косу,
Благодаря профессиональной команде мы узнали много нового и интересного) это не первая экскурсия на Куршскую косу,
Благодаря профессиональной команде мы узнали много нового и интересного) это не первая экскурсия на Куршскую косу,
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Г
Святослав - гид от Бога, очень интересно рассказывает, пунктуален, приятный в общении. Данная экскурсия - это время проведенное с удовольствием.
Святослав - гид от Бога, очень интересно рассказывает, пунктуален, приятный в общении. Данная экскурсия - это время проведенное с удовольствием.
Святослав - гид от Бога, очень интересно рассказывает, пунктуален, приятный в общении. Данная экскурсия - это время проведенное с удовольствием.
Святослав - гид от Бога, очень интересно рассказывает, пунктуален, приятный в общении. Данная экскурсия - это время проведенное с удовольствием.
Святослав - гид от Бога, очень интересно рассказывает, пунктуален, приятный в общении. Данная экскурсия - это время проведенное с удовольствием.
Святослав - гид от Бога, очень интересно рассказывает, пунктуален, приятный в общении. Данная экскурсия - это время проведенное с удовольствием.
Святослав - гид от Бога, очень интересно рассказывает, пунктуален, приятный в общении. Данная экскурсия - это время проведенное с удовольствием.
Святослав - гид от Бога, очень интересно рассказывает, пунктуален, приятный в общении. Данная экскурсия - это время проведенное с удовольствием.
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Д
Прекрасная экскурсия, которую стоит обязательно посетить (благодарим экскурсовода Михаила за проведенное время). Экскурсия прошла динамично и весело. Достаточно активная прогулка, рекомендуем брать больше воды и повер банк. Большое впечатление произвели, конечно же, море и песчаные дюны!

P.S. Спасибо от депчонок 13.03.2026
Прекрасная экскурсия, которую стоит обязательно посетить (благодарим экскурсовода Михаила за проведенное время). Экскурсия прошла динамично и
Прекрасная экскурсия, которую стоит обязательно посетить (благодарим экскурсовода Михаила за проведенное время). Экскурсия прошла динамично и
Прекрасная экскурсия, которую стоит обязательно посетить (благодарим экскурсовода Михаила за проведенное время). Экскурсия прошла динамично и
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А
Святослав-невероятно компетентный гид, который и вправду знает историю во всех мельчайших деталях! Каждая локация сопровождалась увлекательным рассказом о её истории и легендами, связанными с её происхождением-было очень интересно! Мы идеально уложились в тайминг, при этом побывав на всех заранее запланированных точках(также успели без спешки пообедать и вдоволь везде пофоткаться).
10/10, советуем!
Святослав-невероятно компетентный гид, который и вправду знает историю во всех мельчайших деталях! Каждая локация сопровождалась увлекательным
Святослав-невероятно компетентный гид, который и вправду знает историю во всех мельчайших деталях! Каждая локация сопровождалась увлекательным
Святослав-невероятно компетентный гид, который и вправду знает историю во всех мельчайших деталях! Каждая локация сопровождалась увлекательным
Святослав-невероятно компетентный гид, который и вправду знает историю во всех мельчайших деталях! Каждая локация сопровождалась увлекательным
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