Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

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Дом куршей — Куршская коса

Посетить одно из красивейших мест страны и узнать о народе, жившем здесь в древности

Ирина
Ирина – Гид из Калининграда
Куршская коса — фантастически живописный национальный парк 🌳, хранящий множество секретов и сказаний.

Вы насладитесь красотой белоснежных дюн, разгадаете тайны Танцующего леса и понаблюдаете за кольцеванием птиц.

А я расскажу о жизни и обычаях куршей и помогу прочувствовать красоту и богатую историю 📖 этих мест.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Дом куршей — Куршская коса
Дом куршей — Куршская коса

Что вас ожидает

Чарующая Куршская коса
Вы посетите самое загадочное место Куршской косы — Танцующий лес 🌳 — и услышите версии происхождения его причудливо изогнутых деревьев. Прогуляетесь 👣 по белоснежному пляжу Балтийского моря 🌊, полюбуетесь Куршским заливом и подниметесь на высоту Эфа, самую высокую дюну русской части косы. Кроме того, мы побываем на полевой орнитологической станции «Фрингилла» и увидим, как ловят и кольцуют птиц и как определяют их пол и возраст.

Загадочные курши
Балтийский ветер переносит по Куршской косе дух куршей, населявших эти живописные места в древности. Вы узнаете, во что они верили, каким божествам поклонялись, как относились к «священному лесу» и какие украшения носили. А также услышите, на каких еще территориях они жили, что такое Курляндия и к какому времени относятся последние упоминания об этой народности.

Организационные детали

Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на Куршскую косу — 300 рублей за автомобиль и 150 рублей с человека, детям до 12 бесплатно, орнитологическая станция Фрингилла — 200 рублей взрослые и 50 рублей школьники.

Дом куршей — Куршская коса
Дом куршей — Куршская коса
Дом куршей — Куршская коса
Дом куршей — Куршская коса
Дом куршей — Куршская коса
Дом куршей — Куршская коса
Дом куршей — Куршская коса
Дом куршей — Куршская коса
Дом куршей — Куршская коса
Дом куршей — Куршская коса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Ирина, я педагог-психолог по образованию и профессиональный гид с правом проведения экскурсий по Куршской косе. В Калининграде я родилась и выросла, мои предки переехали в Кенигсберг в 1945 году. Люблю историю родного края, знаю много интересных загадочных мест и с удовольствием покажу их вам!
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