Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Что вас ожидает

Чарующая Куршская коса

Вы посетите самое загадочное место Куршской косы — Танцующий лес 🌳 — и услышите версии происхождения его причудливо изогнутых деревьев. Прогуляетесь 👣 по белоснежному пляжу Балтийского моря 🌊, полюбуетесь Куршским заливом и подниметесь на высоту Эфа, самую высокую дюну русской части косы. Кроме того, мы побываем на полевой орнитологической станции «Фрингилла» и увидим, как ловят и кольцуют птиц и как определяют их пол и возраст.

Загадочные курши

Балтийский ветер переносит по Куршской косе дух куршей, населявших эти живописные места в древности. Вы узнаете, во что они верили, каким божествам поклонялись, как относились к «священному лесу» и какие украшения носили. А также услышите, на каких еще территориях они жили, что такое Курляндия и к какому времени относятся последние упоминания об этой народности.

Организационные детали

Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на Куршскую косу — 300 рублей за автомобиль и 150 рублей с человека, детям до 12 бесплатно, орнитологическая станция Фрингилла — 200 рублей взрослые и 50 рублей школьники.