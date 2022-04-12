Инстербург - город богатой истории и уникальной архитектуры

Что делал в Инстербурге будущий король Англии Генрих IV

Индивидуальная
Что делал в Инстербурге будущий король Англии Генрих IV? От кого пряталась в стенах замка вдова шведского короля Густова Адольфа королева Элеонора? Почему на главной площади Черняховска стоит конная скульптура русского полководца Барклая де Толли? Кто обучался в Академии тефтелек, и за что это учебное заведение получило такое прозвище? Об этом и о многом другом вы узнаете, побывав на моей экскурсии.
Инстербург - город богатой истории и уникальной архитектуры
Инстербург - город богатой истории и уникальной архитектуры
Инстербург - город богатой истории и уникальной архитектуры
Инстербург - город богатой истории и уникальной архитектуры
Инстербург - город богатой истории и уникальной архитектуры
Инстербург - город богатой истории и уникальной архитектуры
Инстербург - город богатой истории и уникальной архитектуры

Что вас ожидает 🤩

  • Черняховск – Инстербруг
  • Исторический центр города
  • Уникальные жилые кварталы: «Порт-Артур» и «Королевский угол»
  • Военные казармы
  • Народная школа имени Песталоцци
  • Городок «Пестрый ряд»
  • Виллы Брандеса, Чибулински, бургомистра
  • Другие старинные кирхи и замки

О Черняховске

По числу исторических и архитектурных памятников с Черняховском, так нынче называется прусский город Инстербруг, не может конкурировать ни один город Калининградской области, включая Калининград.
Здесь еще живут в здании бывшей водяной мельницы, построенной в 1336 году! Проводят конные состязания в стенах замка, насчитывающего почти семь столетий. Учатся в гимназии, которой почти двести лет. И ходят в баню, в здании которой сто пятьдесят лет тому назад был открыт первый почтамт.

Программа экскурсии

Я расскажу вам о богатой истории этого города, тесно переплетенной с историей России. Ведь именно здесь во время Семилетней войны, после победы над прусскими войсками в Гросс-Егерсдорфском сражении, расквартировалась русская армия. Сюда с Великим Посольством в 1697 году прибыл русский царь Петр Первый. Здесь останавливался перед походом на Россию Наполеон. Через Инстербург гонимые русской армией бежали его войска обратно во Францию. В Инстербурге 3 августа 1914 года состоялся парад Русской Императорской армии, а в январе 1945 года советские войска под командованием генерал-полковника К. Галицкого в кровопролитных боях овладели этим городом.
В Черняховске сохранилось множество зданий, выполненных в разных архитектурных стилях. Мы увидим уникальные жилые кварталы: «Порт-Артур» – комплекс для офицерского состава 1905 года постройки и «Королевский угол», сооруженный в так называемом югендстиле. Вы увидите военные казармы, протянувшиеся на 1,5 км, народную школу имени Песталоцци и чудом уцелевший городок «Пестрый ряд» – самый первый проект выдающегося немецкого архитектора Ганса Шаруна. Мы увидим поражающие своим великолепием и богатством декора виллы Брандеса, Чибулински, бургомистра и другие старинные кирхи и замки.
Ну что, в дорогу!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
Место начала и завершения?
По желанию туриста
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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