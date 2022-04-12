О Черняховске

По числу исторических и архитектурных памятников с Черняховском, так нынче называется прусский город Инстербруг, не может конкурировать ни один город Калининградской области, включая Калининград.

Здесь еще живут в здании бывшей водяной мельницы, построенной в 1336 году! Проводят конные состязания в стенах замка, насчитывающего почти семь столетий. Учатся в гимназии, которой почти двести лет. И ходят в баню, в здании которой сто пятьдесят лет тому назад был открыт первый почтамт.

Программа экскурсии

Я расскажу вам о богатой истории этого города, тесно переплетенной с историей России. Ведь именно здесь во время Семилетней войны, после победы над прусскими войсками в Гросс-Егерсдорфском сражении, расквартировалась русская армия. Сюда с Великим Посольством в 1697 году прибыл русский царь Петр Первый. Здесь останавливался перед походом на Россию Наполеон. Через Инстербург гонимые русской армией бежали его войска обратно во Францию. В Инстербурге 3 августа 1914 года состоялся парад Русской Императорской армии, а в январе 1945 года советские войска под командованием генерал-полковника К. Галицкого в кровопролитных боях овладели этим городом.

В Черняховске сохранилось множество зданий, выполненных в разных архитектурных стилях. Мы увидим уникальные жилые кварталы: «Порт-Артур» – комплекс для офицерского состава 1905 года постройки и «Королевский угол», сооруженный в так называемом югендстиле. Вы увидите военные казармы, протянувшиеся на 1,5 км, народную школу имени Песталоцци и чудом уцелевший городок «Пестрый ряд» – самый первый проект выдающегося немецкого архитектора Ганса Шаруна. Мы увидим поражающие своим великолепием и богатством декора виллы Брандеса, Чибулински, бургомистра и другие старинные кирхи и замки.

Ну что, в дорогу!