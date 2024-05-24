Хочу познакомить вас с интересными городами Восточной Пруссии — Инстербургом и Тильзитом, ныне это Черняховск и Советск. Я расскажу про уникальность этих мест, объясню, чем они отличаются от приморских городов области и как с ними связаны Наполеон, Барклай де Толли и Александр I. Сделаю поездку комфортной и учту все ваши пожелания!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Инстербург — современный Черняховск

Для начала поедем в центр Калининградской области — город Черняховск. Погуляем по его улицам, выложенным брусчаткой, пройдёмся по отреставрированным кварталам и по тем районам, которым ещё только предстоит ремонт. Но сколько в них старины! Вы увидите главные достопримечательности города:

Водонапорную башню

Второй по величине собор в Восточной Пруссии

Концертный зал Штатгат Халле

Дом, в котором останавливался Наполеон Бонапарт за неделю до вторжения в царскую Россию

И многое другое

Тильзит — современный Советск

После знакомства с Инстербургом мы отправимся на восток области в город Советск. Здесь жил император России Александр I и подписывался Тильзитский мир. За неспешной прогулкой по городу я расскажу его историю и покажу:

Набережную реки Неман и мост Королевы Луизы

Здания окружного суда и пожарной станции

Обновлённые улочки города

Первый тильзитский трамвай

Впечатляющую архитектуру, которую можно встретить, пожалуй, только здесь

Остановка по желанию

По пути до Черняховска нам встретится посёлок Талпаки, известный на всю Калининградскую область, чем — расскажу на экскурсии. Здесь мы сможем остановиться, перекусить и отправиться дальше.

Организационные детали