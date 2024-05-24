Хочу познакомить вас с интересными городами Восточной Пруссии — Инстербургом и Тильзитом, ныне это Черняховск и Советск. Я расскажу про уникальность этих мест, объясню, чем они отличаются от приморских городов области и как с ними связаны Наполеон, Барклай де Толли и Александр I. Сделаю поездку комфортной и учту все ваши пожелания!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Инстербург — современный Черняховск
Для начала поедем в центр Калининградской области — город Черняховск. Погуляем по его улицам, выложенным брусчаткой, пройдёмся по отреставрированным кварталам и по тем районам, которым ещё только предстоит ремонт. Но сколько в них старины! Вы увидите главные достопримечательности города:
- Водонапорную башню
- Второй по величине собор в Восточной Пруссии
- Концертный зал Штатгат Халле
- Дом, в котором останавливался Наполеон Бонапарт за неделю до вторжения в царскую Россию
- И многое другое
Тильзит — современный Советск
После знакомства с Инстербургом мы отправимся на восток области в город Советск. Здесь жил император России Александр I и подписывался Тильзитский мир. За неспешной прогулкой по городу я расскажу его историю и покажу:
- Набережную реки Неман и мост Королевы Луизы
- Здания окружного суда и пожарной станции
- Обновлённые улочки города
- Первый тильзитский трамвай
- Впечатляющую архитектуру, которую можно встретить, пожалуй, только здесь
Остановка по желанию
По пути до Черняховска нам встретится посёлок Талпаки, известный на всю Калининградскую область, чем — расскажу на экскурсии. Здесь мы сможем остановиться, перекусить и отправиться дальше.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Woklswagen Passat, есть одно детское кресло
- Обед не входит в стоимость
- Дорога от Калининграда до Черняховска занимает около часа, от Черняховска до Советска — примерно 50 мин., от Советска до Калининграда — полтора часа
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 133 туристов
Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я гид по Калининградской области. Всю жизнь живу здесь и знаю интересные места. Объездил 21 страну и посетил 49 крупных городов. Сам много раз бывал наЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Оксана
24 мая 2024
Экскурсия была насыщеной, гид подсветил все интересные локации с точки зрения архитектуры и истории. Маршрут был дополнен дополнительной локацией, по нашему желанию, мы захотели дополнительно посетить сыроварню Рагнит. Общее впечатление
Р
Раиса
18 мая 2024
Экскурсия в город Черняховск была незабываемой, полной впечатлений. Программа, составленная Сергеем с учетом пожеланий, позволила увидеть много красивых и интересных мест. Шесть часов пролетели незаметно.
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