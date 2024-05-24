Путешествие в Инстербург и Тильзит из Калининграда: знакомство и детали

Услышать историю двух прусских городов и отыскать их следы в современности
Хочу познакомить вас с интересными городами Восточной Пруссии — Инстербургом и Тильзитом, ныне это Черняховск и Советск. Я расскажу про уникальность этих мест, объясню, чем они отличаются от приморских городов области и как с ними связаны Наполеон, Барклай де Толли и Александр I. Сделаю поездку комфортной и учту все ваши пожелания!
5
2 отзыва
Путешествие в Инстербург и Тильзит из Калининграда: знакомство и детали
Путешествие в Инстербург и Тильзит из Калининграда: знакомство и детали
Путешествие в Инстербург и Тильзит из Калининграда: знакомство и детали
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Инстербург — современный Черняховск

Для начала поедем в центр Калининградской области — город Черняховск. Погуляем по его улицам, выложенным брусчаткой, пройдёмся по отреставрированным кварталам и по тем районам, которым ещё только предстоит ремонт. Но сколько в них старины! Вы увидите главные достопримечательности города:

  • Водонапорную башню
  • Второй по величине собор в Восточной Пруссии
  • Концертный зал Штатгат Халле
  • Дом, в котором останавливался Наполеон Бонапарт за неделю до вторжения в царскую Россию
  • И многое другое

Тильзит — современный Советск

После знакомства с Инстербургом мы отправимся на восток области в город Советск. Здесь жил император России Александр I и подписывался Тильзитский мир. За неспешной прогулкой по городу я расскажу его историю и покажу:

  • Набережную реки Неман и мост Королевы Луизы
  • Здания окружного суда и пожарной станции
  • Обновлённые улочки города
  • Первый тильзитский трамвай
  • Впечатляющую архитектуру, которую можно встретить, пожалуй, только здесь

Остановка по желанию

По пути до Черняховска нам встретится посёлок Талпаки, известный на всю Калининградскую область, чем — расскажу на экскурсии. Здесь мы сможем остановиться, перекусить и отправиться дальше.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Woklswagen Passat, есть одно детское кресло
  • Обед не входит в стоимость
  • Дорога от Калининграда до Черняховска занимает около часа, от Черняховска до Советска — примерно 50 мин., от Советска до Калининграда — полтора часа

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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Оксана
24 мая 2024
Экскурсия была насыщеной, гид подсветил все интересные локации с точки зрения архитектуры и истории. Маршрут был дополнен дополнительной локацией, по нашему желанию, мы захотели дополнительно посетить сыроварню Рагнит. Общее впечатление
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осталось приятным.
По пути нашего следования попробовали легендарные чебуреки, увидели красивую природу и старинную архитектуру, которая терпеливо ждёт своего возрождения.
Вероятно кому-то захочется больше исторических фактов о посещаемых локациях, нам хотелось просто увидеть всё своими глазами.
Гид подстроился под наше местоположение, забрал от места проживания и вернул обратно.
Спасибо Сергею за насыщеный день.

Экскурсия была насыщеной, гид подсветил все интересные локации с точки зрения архитектуры и истории. Маршрут былЭкскурсия была насыщеной, гид подсветил все интересные локации с точки зрения архитектуры и истории. Маршрут былЭкскурсия была насыщеной, гид подсветил все интересные локации с точки зрения архитектуры и истории. Маршрут былЭкскурсия была насыщеной, гид подсветил все интересные локации с точки зрения архитектуры и истории. Маршрут былЭкскурсия была насыщеной, гид подсветил все интересные локации с точки зрения архитектуры и истории. Маршрут былЭкскурсия была насыщеной, гид подсветил все интересные локации с точки зрения архитектуры и истории. Маршрут былЭкскурсия была насыщеной, гид подсветил все интересные локации с точки зрения архитектуры и истории. Маршрут былЭкскурсия была насыщеной, гид подсветил все интересные локации с точки зрения архитектуры и истории. Маршрут былЭкскурсия была насыщеной, гид подсветил все интересные локации с точки зрения архитектуры и истории. Маршрут былЭкскурсия была насыщеной, гид подсветил все интересные локации с точки зрения архитектуры и истории. Маршрут был
Р
18 мая 2024
Экскурсия в город Черняховск была незабываемой, полной впечатлений. Программа, составленная Сергеем с учетом пожеланий, позволила увидеть много красивых и интересных мест. Шесть часов пролетели незаметно.

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