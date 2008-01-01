Памятник истории 📖 и архитектуры

Не более 10 минут после начала экскурсии 🧭, и нас ждёт остановка у одной из старейших орденских кирх — Арнау. Построенная в XIV веке и восстановленная по всем канонам, она поразит вас своей аутентичностью. Переезды не будут утомительными: всего полчаса, и нас ждёт следующая остановка. Осмотрим и поразимся потрясающим архитектурным ансамблем кирхи Хайлигенвальде, также построенной в XIV века. А теперь — к замкам!

Дух времён Тевтонского ордена

Мы отправимся в самый атмосферный и пропитанный историей 📖 город 🏙️ Калининградской области — Черняховск. Ранее именуемый Инстербургом, город 🏙️ прекрасно сохранился и дарит возможность его гостям отправиться в путешествие во времени, прогулявшись по улочкам немецкого города XIX века. Увидим величественную кирху Инстербурга, действующий костел Святого Бруно, а также прогуляемся по старинным улочкам вдоль колоритных домов и вилл прусских времён. Из XIX века мы лихо переместимся на 6 столетий назад и окажемся в стенах замка Инстербург, где прочувствуем дух времён Тевтонского ордена.

Прусская архитектура

Путь к следующему памятнику средневековья займет не более 10 минут. Прогуляемся внутри стен замка Георгенбург, история 📖 которого берёт начало в 1258 году, после чего отправимся к старинному городку Тапиау (сегодня Гвардейск). По пути нас ждёт остановка на обед в бывшей прусской деревне Талпакен, где находятся руины одноимённого замка XIV века. В Гвардейске нас ждёт небольшая прогулка 👣 с гидом по исторической части города, где неплохо сохранилась прусская архитектура, а также остановка у орденского замка Тапиау.