Дворец развития детского творчества на месте люнета XIX века
Один из крупнейших в Европе авторский замок ужасов
Ландшафтный парк
Виллы элитного района Марауненхоф
В этой прогулке по старинному району города я совместил экскурсию и развлечение для всей семьи: историю создания одного из древнейших рукотворных сооружений – пруда Обертайх (Верхнего озера); историю удивительного превращения древнего оборонительного сооружения (люнета XIX века) сначала в ландшафтный парк с прекрасным розарием, а затем и в современную комбинацию ландшафтного парка и парка аттракционов.
В финале экскурсии вы посетите 3 любых аттракциона парка (опция входит в стоимость билета).
🚩 Начало: Улица профессора Баранова, 2А, Калининград
🏁 Место завершения: Улица Азовская, 4, Калининград (Парк Юность)
Что входит
Услуги гида
Три билета на любой аттракцион парка «Юность» (кроме картинга)
Важная информация
Жду Вас у входа в башню Врангель по адресу: ул. проф. Баранова
2А
Время проведения: Ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда