История и аттракционы Обертайха

Вас ждет любопытнейшая экскурсия по старинному району Калининграда в сопровождении увлеченного профессионального...

Вас ждет любопытнейшая экскурсия по старинному району Калининграда в сопровождении увлеченного профессионального гида.

Вы не только узнаете занимательные исторические факты и увидите архитектурно-исторические объекты атмосферного района города, но и посетите самый знаменитый калининградский парк аттракционов!
История и аттракционы Обертайха
История и аттракционы Обертайха
История и аттракционы Обертайха
История и аттракционы Обертайха
История и аттракционы Обертайха

Что вы увидите 🤩

  • Башня Врангель
  • Дома членов масонской ложи «Мёртвая голова»
  • Верхнее озеро (Обертайх)
  • Дворец развития детского творчества на месте люнета XIX века
  • Один из крупнейших в Европе авторский замок ужасов
  • Ландшафтный парк
  • Виллы элитного района Марауненхоф
В этой прогулке по старинному району города я совместил экскурсию и развлечение для всей семьи: историю создания одного из древнейших рукотворных сооружений – пруда Обертайх (Верхнего озера); историю удивительного превращения древнего оборонительного сооружения (люнета XIX века) сначала в ландшафтный парк с прекрасным розарием, а затем и в современную комбинацию ландшафтного парка и парка аттракционов.
В финале экскурсии вы посетите 3 любых аттракциона парка (опция входит в стоимость билета).
🚩 Начало: Улица профессора Баранова, 2А, Калининград
🏁 Место завершения: Улица Азовская, 4, Калининград (Парк Юность)
 Что входит
  • Услуги гида
  • Три билета на любой аттракцион парка «Юность» (кроме картинга)
Важная информация
  • Жду Вас у входа в башню Врангель по адресу: ул. проф. Баранова
Время проведения: Ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
Вячеслав Ш.
Вячеслав Ш.
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