В этой прогулке по старинному району города я совместил экскурсию и развлечение для всей семьи: историю создания одного из древнейших рукотворных сооружений – пруда Обертайх (Верхнего озера); историю удивительного превращения древнего оборонительного сооружения (люнета XIX века) сначала в ландшафтный парк с прекрасным розарием, а затем и в современную комбинацию ландшафтного парка и парка аттракционов.

В финале экскурсии вы посетите 3 любых аттракциона парка (опция входит в стоимость билета).