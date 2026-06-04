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Из Калининграда на уютную Балтику: Янтарный и Светлогорск за 1 день

Истории, легенды, прогулки по самым живописным местам и атмосфера маленькой дружной компании
Маршрут объединяет энергию «янтарной столицы» с курортным очарованием и архитектурой Светлогорска. Вы увидите не только главные достопримечательности, но и те уголки, куда редко заглядывают. Мы проедем старыми просёлочными дорогам, обсудим местные истории и легенды. А если повезёт, понаблюдаем за аистами.
4.5
2 отзыва
Из Калининграда на уютную Балтику: Янтарный и Светлогорск за 1 день
Из Калининграда на уютную Балтику: Янтарный и Светлогорск за 1 день
Из Калининграда на уютную Балтику: Янтарный и Светлогорск за 1 день

Описание экскурсии

10:00–12:30: столица солнечного камня — Янтарный

  • Прогулка по пляжу, отмеченному престижным Голубым флагом. Это самое широкое песчаное побережье в регионе
  • Истории «янтарного короля»: вы узнаете о Морице Беккере и увидите уникальное тюльпанное дерево
  • Архитектура и символы: осмотр особняка Беккера, водонапорной башни, старых немецких домов и храма Казанской иконы Божьей Матери
  • В гости к мастерам: заглянем на производство, где можно проследить весь путь янтаря от необработанного камня до изящного украшения

12:30–13:00: дорога в Светлогорск с остановкой

По пути насладимся видом на Филинскую бухту — возможно, самое живописное место на всём балтийском побережье с панорамой мыса Таран.

13:00–16:00: Светлогорск — курортная классика

  • Прогулка по терренкуру: вдохнём воздух, смешанный с ароматом сосен и моря, и начнём знакомство с городом
  • Архитектурная мозаика: полюбуемся историческими виллами в стиле фахверк и неоготики
  • Маршрут по знаковым местам, где вы увидите:
    — здание грязеводолечебницы
    — скульптуру «Несущая воду» в Лиственничном парке
    — охотничий домик и органный зал Макарова
    — макет средневекового Кёнигсберга
  • Время для себя: дегустация местных вкусностей в одном из кафе города (по вашему желанию)

16:00–18:00: возвращение

Организационные детали

  • Транспорт — Volkswagen Т5, за рулём профессиональный водитель. Есть детские кресла
  • Обед в кафе оплачивается дополнительно. Средний чек 500–800 ₽ за чел.

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник6500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ария
Ария — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 495 туристов
Меня зовут Ария, профессиональный гид и фотограф. Обожаю наше море, пляж, песок, янтарь, лес. Огромное желание показать людям красоту нашего края, познакомить с уникальными личностями. Мне нравится снимать эмоции людей, которые впервые с восхищением смотрят на наши сказочные красоты и слушают необыкновенные истории.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
А
Экскурсия прошла хорошо.
Плюсы: на машине, обед в ресторане на берегу моря в Янтарном, много узнала о жизни людей в Калининградской области, о янтаре, как отличить янтарь от смолы.
Минусы: не дается свободное время на самостоятельную прогулку, много достопримечательностей, которые можно увидеть, не захватили, или захватили только проездом на машине.
Экскурсия прошла хорошо.
Экскурсия прошла хорошо.
Экскурсия прошла хорошо.
Экскурсия прошла хорошо.
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Д
Экскурсия называется из Калининграда на уютную Балтику и слово «уютную» здесь ключевое. Это не экскурсия с экскурсоводом с сухими фактами и монотонным рассказом, а по-настоящему уютная и душевная прогулка, как-будто
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приехал погостить к родственнице, которая выделила время с тобой погулять, показать интересные переулки, магазинчики, рассказать интересные истории, показать красивые дома. И все проходит в неспешном темпе, как-будто у вас еще целые каникулы впереди! А милые сюрпризы дополнили картину теплого весеннего времяпровождения 🌸 Спасибо! Было здорово!

Ария
Ария
Ответ организатора:
Дарья, спасибо вам огромное за душевный отзыв 🌸 Будем очень рады новой встрече и с удовольствием снова прогуляемся вместе по любимым уголкам Балтики!
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