Маршрут объединяет энергию «янтарной столицы» с курортным очарованием и архитектурой Светлогорска. Вы увидите не только главные достопримечательности, но и те уголки, куда редко заглядывают. Мы проедем старыми просёлочными дорогам, обсудим местные истории и легенды. А если повезёт, понаблюдаем за аистами.
Описание экскурсии
10:00–12:30: столица солнечного камня — Янтарный
- Прогулка по пляжу, отмеченному престижным Голубым флагом. Это самое широкое песчаное побережье в регионе
- Истории «янтарного короля»: вы узнаете о Морице Беккере и увидите уникальное тюльпанное дерево
- Архитектура и символы: осмотр особняка Беккера, водонапорной башни, старых немецких домов и храма Казанской иконы Божьей Матери
- В гости к мастерам: заглянем на производство, где можно проследить весь путь янтаря от необработанного камня до изящного украшения
12:30–13:00: дорога в Светлогорск с остановкой
По пути насладимся видом на Филинскую бухту — возможно, самое живописное место на всём балтийском побережье с панорамой мыса Таран.
13:00–16:00: Светлогорск — курортная классика
- Прогулка по терренкуру: вдохнём воздух, смешанный с ароматом сосен и моря, и начнём знакомство с городом
- Архитектурная мозаика: полюбуемся историческими виллами в стиле фахверк и неоготики
- Маршрут по знаковым местам, где вы увидите:
— здание грязеводолечебницы
— скульптуру «Несущая воду» в Лиственничном парке
— охотничий домик и органный зал Макарова
— макет средневекового Кёнигсберга
- Время для себя: дегустация местных вкусностей в одном из кафе города (по вашему желанию)
16:00–18:00: возвращение
Организационные детали
- Транспорт — Volkswagen Т5, за рулём профессиональный водитель. Есть детские кресла
- Обед в кафе оплачивается дополнительно. Средний чек 500–800 ₽ за чел.
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|6500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ария — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 495 туристов
Меня зовут Ария, профессиональный гид и фотограф. Обожаю наше море, пляж, песок, янтарь, лес. Огромное желание показать людям красоту нашего края, познакомить с уникальными личностями. Мне нравится снимать эмоции людей, которые впервые с восхищением смотрят на наши сказочные красоты и слушают необыкновенные истории.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Экскурсия прошла хорошо.
Плюсы: на машине, обед в ресторане на берегу моря в Янтарном, много узнала о жизни людей в Калининградской области, о янтаре, как отличить янтарь от смолы.
Минусы: не дается свободное время на самостоятельную прогулку, много достопримечательностей, которые можно увидеть, не захватили, или захватили только проездом на машине.
Плюсы: на машине, обед в ресторане на берегу моря в Янтарном, много узнала о жизни людей в Калининградской области, о янтаре, как отличить янтарь от смолы.
Минусы: не дается свободное время на самостоятельную прогулку, много достопримечательностей, которые можно увидеть, не захватили, или захватили только проездом на машине.
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Д
Экскурсия называется из Калининграда на уютную Балтику и слово «уютную» здесь ключевое. Это не экскурсия с экскурсоводом с сухими фактами и монотонным рассказом, а по-настоящему уютная и душевная прогулка, как-будто
Ария
Ответ организатора:
Дарья, спасибо вам огромное за душевный отзыв 🌸 Будем очень рады новой встрече и с удовольствием снова прогуляемся вместе по любимым уголкам Балтики!
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