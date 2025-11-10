Зайти в загадочную «Башню времени» и побывать на слиянии двух рек
Едем на восток Калининградской области, чтобы полюбоваться очаровательным Черняховском.
Вы прогуляетесь по улицам, где сохранились немецкие кирхи, руины замка и изящные виллы начала 20 века. Рассмотрите коллекцию часов разных эпох в уникальном музее. И загадаете желание у особого дерева в центре отдыха «Ангел».
Знаменитая чебуречная в посёлке Талпаки. Говорят, здесь готовят лучшие чебуреки во всей области:) Остановимся на перекус — и едем дальше.
Памятник Барклаю де Толли. Его установили в центре Черняховска не просто так — великий полководец скончался недалеко от города, в посёлке Нагорное. Мы поговорим о судьбе Барклая и прогуляемся близ его памятника.
«Башня времени» — отреставрированная водонапорная башня, в которой сегодня располагается музей. Поднимаясь всё выше и выше по ней, вы рассмотрите коллекцию старинных часов и послушаете истории их создания. Все часы работают, но заведены на разное время — иначе как послушать их восхитительный бой?
Центр отдыха «Ангел» на слиянии двух рек — Писсы и Анграпы. Вы прогуляетесь по красивой территории и отыщете волшебное дерево, которое исполняет желания. А ещё, если захотите, отдохнёте и пообедаете здесь.
Примерный тайминг
9:00 — выезд 9:45–10:20 — посёлок Талпаки 10:30–10:45 — осмотр трёхарочного моста 11:15–11:20 — осмотр мемориала битвы при Гросс-Егерсдорфе 11:45–13:00 — обзорная экскурсия по Черняховску 13:00–14:00 — музей часов «Башня времени» 14:20–15:30 — обед 15:30–17:00 — дорога в Калининград
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы:
Билет в «Башню времени» (включена экскурсия с местным гидом): стандартный — 400 ₽, льготный — 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 531 туриста
Позвольте представиться — меня зовут Марина, я родилась и живу в Калининградской области. В туризме работаю с 2012 года. Являюсь директором туристического агентства, которое в 2023 году внесено в Единый читать дальше
федеральный реестр туроператоров по внутреннему и въездному туризму. С июня 2022 года — экскурсовод в замке Тапиау, Башни Востока. Имею аккредитацию по проведению экскурсий в национальном парке «Куршская коса», на смотровой площадке Янтарного комбината, внештатный экскурсовод кафедрального собора.