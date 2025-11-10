Едем на восток Калининградской области, чтобы полюбоваться очаровательным Черняховском. Вы прогуляетесь по улицам, где сохранились немецкие кирхи, руины замка и изящные виллы начала 20 века. Рассмотрите коллекцию часов разных эпох в уникальном музее. И загадаете желание у особого дерева в центре отдыха «Ангел».

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Знаменитая чебуречная в посёлке Талпаки. Говорят, здесь готовят лучшие чебуреки во всей области:) Остановимся на перекус — и едем дальше.

Памятник Барклаю де Толли. Его установили в центре Черняховска не просто так — великий полководец скончался недалеко от города, в посёлке Нагорное. Мы поговорим о судьбе Барклая и прогуляемся близ его памятника.

«Башня времени» — отреставрированная водонапорная башня, в которой сегодня располагается музей. Поднимаясь всё выше и выше по ней, вы рассмотрите коллекцию старинных часов и послушаете истории их создания. Все часы работают, но заведены на разное время — иначе как послушать их восхитительный бой?

Центр отдыха «Ангел» на слиянии двух рек — Писсы и Анграпы. Вы прогуляетесь по красивой территории и отыщете волшебное дерево, которое исполняет желания. А ещё, если захотите, отдохнёте и пообедаете здесь.

Примерный тайминг

9:00 — выезд

9:45–10:20 — посёлок Талпаки

10:30–10:45 — осмотр трёхарочного моста

11:15–11:20 — осмотр мемориала битвы при Гросс-Егерсдорфе

11:45–13:00 — обзорная экскурсия по Черняховску

13:00–14:00 — музей часов «Башня времени»

14:20–15:30 — обед

15:30–17:00 — дорога в Калининград

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы: