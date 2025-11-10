Мои заказы

Из Калининграда - в старинный Черняховск

Зайти в загадочную «Башню времени» и побывать на слиянии двух рек
Едем на восток Калининградской области, чтобы полюбоваться очаровательным Черняховском.

Вы прогуляетесь по улицам, где сохранились немецкие кирхи, руины замка и изящные виллы начала 20 века. Рассмотрите коллекцию часов разных эпох в уникальном музее. И загадаете желание у особого дерева в центре отдыха «Ангел».
Из Калининграда - в старинный Черняховск© Марина
Из Калининграда - в старинный Черняховск© Марина
Из Калининграда - в старинный Черняховск© Марина
Ближайшие даты:
15
дек22
дек29
дек5
янв12
янв2
фев9
фев
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Знаменитая чебуречная в посёлке Талпаки. Говорят, здесь готовят лучшие чебуреки во всей области:) Остановимся на перекус — и едем дальше.

Памятник Барклаю де Толли. Его установили в центре Черняховска не просто так — великий полководец скончался недалеко от города, в посёлке Нагорное. Мы поговорим о судьбе Барклая и прогуляемся близ его памятника.

«Башня времени» — отреставрированная водонапорная башня, в которой сегодня располагается музей. Поднимаясь всё выше и выше по ней, вы рассмотрите коллекцию старинных часов и послушаете истории их создания. Все часы работают, но заведены на разное время — иначе как послушать их восхитительный бой?

Центр отдыха «Ангел» на слиянии двух рек — Писсы и Анграпы. Вы прогуляетесь по красивой территории и отыщете волшебное дерево, которое исполняет желания. А ещё, если захотите, отдохнёте и пообедаете здесь.

Примерный тайминг

9:00 — выезд
9:45–10:20 — посёлок Талпаки
10:30–10:45 — осмотр трёхарочного моста
11:15–11:20 — осмотр мемориала битвы при Гросс-Егерсдорфе
11:45–13:00 — обзорная экскурсия по Черняховску
13:00–14:00 — музей часов «Башня времени»
14:20–15:30 — обед
15:30–17:00 — дорога в Калининград

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы:

  • Билет в «Башню времени» (включена экскурсия с местным гидом): стандартный — 400 ₽, льготный — 300 ₽
  • Обед в центре отдыха «Ангел»: 750 ₽ за чел.
  • Перекус в чебуречной — по желанию

в понедельник в 09:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3325 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 531 туриста
Позвольте представиться — меня зовут Марина, я родилась и живу в Калининградской области. В туризме работаю с 2012 года. Являюсь директором туристического агентства, которое в 2023 году внесено в Единый
читать дальше

федеральный реестр туроператоров по внутреннему и въездному туризму. С июня 2022 года — экскурсовод в замке Тапиау, Башни Востока. Имею аккредитацию по проведению экскурсий в национальном парке «Куршская коса», на смотровой площадке Янтарного комбината, внештатный экскурсовод кафедрального собора.

Задать вопрос

Входит в следующие категории Калининграда

Похожие экскурсии из Калининграда

Сап-прогулка по реке Преголе в Калининграде
SUP-прогулки
2 часа
7 отзывов
Водная прогулка
Сап-прогулка по реке Преголе
Освойте греблю на сап-доске и откройте Калининград с нового ракурса. Управляйте доской сидя, стоя или лёжа, наслаждаясь видами города
Начало: На улице Запорожской
Расписание: ежедневно в 09:00 и 18:00
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
2500 ₽ за человека
Старинные замки близ Калининграда
На машине
6 часов
91 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Замки Калининграда: путешествие в прошлое Восточной Пруссии
Познакомьтесь с историей и архитектурой замков Восточной Пруссии в увлекательной экскурсии по Калининграду
12 ноя в 09:00
14 ноя в 09:00
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Из Калининграда на восток: Черняховск и Гусев или Гвардейск
На автобусе
8 часов
81 отзыв
Групповая
Из Калининграда на восток: Черняховск и Гусев или Гвардейск
Начало: Г. Калининград, ул. Шевченко, д. 2 (паркинг)
Расписание: По вторникам в 10:00
Завтра в 09:00
11 ноя в 11:00
2000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калининграде