Наша экскурсия ⛳ начнется в самом центре современного Калининграда (быв. Ганза-Плац). Далее по современному Ленинскому проспекту мы дойдем до знаменитой Альбертины, прогуляемся на набережной Замкового пруда, поразмышляем о судьбе Дома Советов и Королевского замка. Отголосками итальянского неореннесанса нас встретит здание биржи Кенигсберга, а завершим маршрут в острове 🏝️ Кнайпхоф в компании великого философа И. Канта и дедушки Карла!)

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