пл. Победы, Ленинский проспект, музей-бункер, университет Альбертина, памятник И. Канту, Замковый пруд, Дом Советов и руины Королевского замка, здание биржи Кенигсберга, Кафедральный собор, могилу И. Канта, памятники герцогу Альбрехту и Петру I, и конечно же, хомлинов!
Наша экскурсия ⛳ начнется в самом центре современного Калининграда (быв. Ганза-Плац). Далее по современному Ленинскому проспекту мы дойдем до знаменитой Альбертины, прогуляемся на набережной Замкового пруда, поразмышляем о судьбе Дома Советов и Королевского замка. Отголосками итальянского неореннесанса нас встретит здание биржи Кенигсберга, а завершим маршрут в острове 🏝️ Кнайпхоф в компании великого философа И. Канта и дедушки Карла!)
Вы узнаете:
куда пропали советские вожди и причем тут трамвай
какая связь между старым университетом и булавкой
что объединяет И. Канта и Э. Тельмана
какое сооружение Кенигсберга является старейшим и даже увидите его
когда будет восстановлен Королевский замок
почему жители Кенигсберга могли не пользоваться часами
и, конечно же, истории 📖 маленьких хомлинов!
Что входит
услуги гида
Что не входит
питание
Начало
🚩 пл. Победы
Место завершения
🏁 ул. Октябрьская, 1а
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.