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Калининград на одном дыхании

Тимур К.
Тимур К. – Гид из Калининграда
Калининград на одном дыхании
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • ☀️Однодневная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 850 ₽ за человека

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Калининград на одном дыхании
Калининград на одном дыхании

Что вы увидите

  • пл. Победы, Ленинский проспект, музей-бункер, университет Альбертина, памятник И. Канту, Замковый пруд, Дом Советов и руины Королевского замка, здание биржи Кенигсберга, Кафедральный собор, могилу И. Канта, памятники герцогу Альбрехту и Петру I, и конечно же, хомлинов!
Наша экскурсия ⛳ начнется в самом центре современного Калининграда (быв. Ганза-Плац). Далее по современному Ленинскому проспекту мы дойдем до знаменитой Альбертины, прогуляемся на набережной Замкового пруда, поразмышляем о судьбе Дома Советов и Королевского замка. Отголосками итальянского неореннесанса нас встретит здание биржи Кенигсберга, а завершим маршрут в острове 🏝️ Кнайпхоф в компании великого философа И. Канта и дедушки Карла!)

Вы узнаете:

  • куда пропали советские вожди и причем тут трамвай
  • какая связь между старым университетом и булавкой
  • что объединяет И. Канта и Э. Тельмана
  • какое сооружение Кенигсберга является старейшим и даже увидите его
  • когда будет восстановлен Королевский замок
  • почему жители Кенигсберга могли не пользоваться часами
  • и, конечно же, истории 📖 маленьких хомлинов!
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • питание
Начало
🚩 пл. Победы
Место завершения
🏁 ул. Октябрьская, 1а
Калининград на одном дыхании
Калининград на одном дыхании
Калининград на одном дыхании
Калининград на одном дыхании
Калининград на одном дыхании
Калининград на одном дыхании
Калининград на одном дыхании
Калининград на одном дыхании
Калининград на одном дыхании

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Тимур К.
Тимур К.
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