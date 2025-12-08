За один день мы сможем посетить самые интересные места побережья Балтики, в выборе которых вы поучаствуете сами! От Куршской косы и Зеленоградска до Светлогорска, Янтарного и Балтийска — за 9 часов исполнятся любые ваши желания. Вы побываете только там, где хотите: города с богатой историей и архитектурой, отдых на пляжем или гастрономическое путешествие. В этой экскурсии не будет лишнего, потому что именно вы станете соавтора этого экскурсионного маршрута!

Песчаные дюны и реликтовые леса

Мы познакомимся с историей природы Восточной Пруссии — отправимся на Куршскую косу, где пройдем по реликтовому лесу, поднимемся на дюну и восхитимся Танцующим лесом, в котором не найти двух одинаковых деревьев. Вы познакомитесь с Балтикой и Куршским заливом, а также сможете в компании гида прогуляться по старинному курорту Кранц — ныне Зеленоградску. Я расскажу вам его историю и открою, почему Зеленоградск называют еще и городом кошек.

Жемчужины Земланда

Мы посетим города Балтийск, Янтарный и Светлогорск и услышим их истории. Вы познакомитесь с историей военно-морского флота, узнаете все о добыче янтаря и прогуляетесь по улочкам курортного городка. Вы увидите пляжи, напоминающие Мальдивы, и дюны, похожие на горы. Если позволит погода, искупаетесь в чистейшем Балтийском море, или просто пройдётесь вдоль берега, наслаждаясь свежим бризом. Важная информация: После бронирования мы обязательно свяжемся, чтобы составить программу экскурсии.