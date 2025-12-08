На экскурсии, созданной специально для вас, мы отправимся на встречу с Балтикой! За один день вы увидите главные жемчужины побережья, комбинируя маршрут как конструктор.
Вы сами выберете, что посетить: величественные дюны
Описание экскурсии
За один день мы сможем посетить самые интересные места побережья Балтики, в выборе которых вы поучаствуете сами! От Куршской косы и Зеленоградска до Светлогорска, Янтарного и Балтийска — за 9 часов исполнятся любые ваши желания. Вы побываете только там, где хотите: города с богатой историей и архитектурой, отдых на пляжем или гастрономическое путешествие. В этой экскурсии не будет лишнего, потому что именно вы станете соавтора этого экскурсионного маршрута!
Песчаные дюны и реликтовые леса
Мы познакомимся с историей природы Восточной Пруссии — отправимся на Куршскую косу, где пройдем по реликтовому лесу, поднимемся на дюну и восхитимся Танцующим лесом, в котором не найти двух одинаковых деревьев. Вы познакомитесь с Балтикой и Куршским заливом, а также сможете в компании гида прогуляться по старинному курорту Кранц — ныне Зеленоградску. Я расскажу вам его историю и открою, почему Зеленоградск называют еще и городом кошек.
Жемчужины Земланда
Мы посетим города Балтийск, Янтарный и Светлогорск и услышим их истории. Вы познакомитесь с историей военно-морского флота, узнаете все о добыче янтаря и прогуляетесь по улочкам курортного городка. Вы увидите пляжи, напоминающие Мальдивы, и дюны, похожие на горы. Если позволит погода, искупаетесь в чистейшем Балтийском море, или просто пройдётесь вдоль берега, наслаждаясь свежим бризом. Важная информация: После бронирования мы обязательно свяжемся, чтобы составить программу экскурсии.
Ежедневно в любое время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Список локаций зависит от выбранного вами маршрута
- Куршская коса
- Зеленоградск
- Светлогорск
- Янтарный
- Балтийск
- Балтийское море
- Куршский залив
- Танцующий лес
- Высота Эфа
- Озеро Лебедь
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в любое время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- После бронирования мы обязательно свяжемся
- Чтобы составить программу экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Калининграда
