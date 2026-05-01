Это путешествие в мир подземных галерей, казематов и военной истории города.
На экскурсии вы познакомитесь с мощной системой обороны Восточной Пруссии: увидите Росгартенские ворота, башню Дона, казармы «Кронпринц», бастион Грольман и посетите легендарных форты — №1 «Штайн» и №5 «Король Фридрих-Вильгельм III».
На экскурсии вы познакомитесь с мощной системой обороны Восточной Пруссии: увидите Росгартенские ворота, башню Дона, казармы «Кронпринц», бастион Грольман и посетите легендарных форты — №1 «Штайн» и №5 «Король Фридрих-Вильгельм III».
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Росгартенские ворота — один из символов фортификационного Кёнигсберга.
- Башню «Дона» (ныне Музей янтаря) и оборонительные сооружения вокруг неё.
- Казармы «Кронпринц» — масштабный военный комплекс с подземными уровнями.
- Бастион «Грольман» — часть городских укреплений 19 века.
- Форт №1 «Штайн» с водным рвом, земляными валами и двухэтажной казармой.
- Форт №5 «Король Фридрих-Вильгельм III» — одну из самых неприступных крепостей города.
И узнаете:
- почему форт №1 сохранился лучше других.
- как проходили штурмы города и почему форт №5 считался практически неприступным.
- какие тайны скрывают подземные уровни фортификационных сооружений.
- и многое другое.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном туристическом автобусе.
- С вами будет гид из нашей команды.
в пятницу в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2100 ₽
|Пенсионеры
|2000 ₽
|Школьники
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1342 туристов
Наша компания — крупнейший туроператор Калининградского региона. Мы работаем на рынке туристических услуг Калининграда с 1993 года. Все экскурсии проходят на собственных комфортабельных туристических автобусах в сопровождении квалифицированного и доброжелательного персонала.
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии на «Крепости и форты Кёнигсберга»
-
10%
Групповая
Расписание: по вторникам в 10:00 и по воскресеньям в 14:00
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
1299.60 ₽
1444 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Стражи Кёнигсберга: подземные ходы, форты и бастионы
Погрузитесь в историю Кенигсберга, посетив его знаменитые форты и бастионы. Уникальное путешествие по подземельям и укреплениям ждет вас
Начало: Королевские ворота
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Кёнигсберг - город-крепость
Исследовать легендарные фортификации, которые пережили не одну войну и таят в себе много интересного
Начало: От ворот Музея янтаря
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тур по фортам «Тайны крепости»
Исследуйте историю Калининграда через его форты. Увлекательное путешествие в прошлое, полное загадок и открытий, ждёт вас
Начало: Медовом мосту (Рыбная деревня)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
9900 ₽ за всё до 4 чел.
2100 ₽ за человека