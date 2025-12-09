Описание Фото Ответы на вопросы На экскурсии вы погрузитесь в историю главного зимнего праздника.



Вы узнаете, где и как родилась эта традиция, и убедитесь, что Калининград достойно продолжает рождественские истории Кёнигсберга. Прогулка пройдет от «Мировых часов» через сияющие огнями площади и улочки.



Вы увидите Нижнее озеро, Ленинский проспект, площадь Победы и уютный парк «Центральный», а также величественное здание Театра кукол.

Лариса Ваш гид в Калининграде Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 2.5 часа Размер группы 1-15 человек Как проходит Пешком

Описание экскурсии Приглашаем на праздничную вечернюю прогулку «Кто подарил Рождество». Это познавательная новогодняя история о том, где, когда и как зародилась традиция празднования Рождества. Спойлер — Калининград стал приемником этих традиций и ничуть не уступает Кёнигсбергу в своих новогодних историях. Мы прогуляемся от исторического центра Кёнигсберга по главным улицам, площадям и скверам, оценим новогодний наряд города и поговорим о праздничных символах. Наш маршрут пройдет через следующие достопримечательности: скульптура «Мировые часы» — наша отправная точка, здесь время приобретает особое значение; Нижнее озеро — в праздничной иллюминации вода становится зеркалом, в котором отражаются огни города; сквер Румянцева — тихий островок в центре города; Ленинский проспект, бывший Штайндамм — главная артерия старого Кёнигсберга; площадь Победы — современный центр города, который на Новый год становится пространством света и музыки; сквер с памятником «Борющиеся зубры»; Областной Драматический театр; стадион «Балтика»; памятный знак «Землякам-космонавтам»; парк культуры и отдыха «Центральный», бывший Луизенваль — королевский парк, который и сегодня сохраняет аристократичный дух; Театр кукол, бывшая кирха Памяти Королевы Луизы — величественное неоготическое здание, когда-то бывшее лютеранской церковью, а ныне ставшее домом для кукольных представлений. Присоединяйтесь, чтобы вместе раскрыть тайну самого волшебного праздника года!

