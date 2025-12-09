На экскурсии вы погрузитесь в историю главного зимнего праздника.
Вы узнаете, где и как родилась эта традиция, и убедитесь, что Калининград достойно продолжает рождественские истории Кёнигсберга. Прогулка пройдет от «Мировых часов» через сияющие огнями площади и улочки.
Вы увидите Нижнее озеро, Ленинский проспект, площадь Победы и уютный парк «Центральный», а также величественное здание Театра кукол.
Описание экскурсииПриглашаем на праздничную вечернюю прогулку «Кто подарил Рождество». Это познавательная новогодняя история о том, где, когда и как зародилась традиция празднования Рождества. Спойлер — Калининград стал приемником этих традиций и ничуть не уступает Кёнигсбергу в своих новогодних историях. Мы прогуляемся от исторического центра Кёнигсберга по главным улицам, площадям и скверам, оценим новогодний наряд города и поговорим о праздничных символах. Наш маршрут пройдет через следующие достопримечательности: скульптура «Мировые часы» — наша отправная точка, здесь время приобретает особое значение; Нижнее озеро — в праздничной иллюминации вода становится зеркалом, в котором отражаются огни города; сквер Румянцева — тихий островок в центре города; Ленинский проспект, бывший Штайндамм — главная артерия старого Кёнигсберга; площадь Победы — современный центр города, который на Новый год становится пространством света и музыки; сквер с памятником «Борющиеся зубры»; Областной Драматический театр; стадион «Балтика»; памятный знак «Землякам-космонавтам»; парк культуры и отдыха «Центральный», бывший Луизенваль — королевский парк, который и сегодня сохраняет аристократичный дух; Театр кукол, бывшая кирха Памяти Королевы Луизы — величественное неоготическое здание, когда-то бывшее лютеранской церковью, а ныне ставшее домом для кукольных представлений. Присоединяйтесь, чтобы вместе раскрыть тайну самого волшебного праздника года!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Скульптура Мировые часы
- Нижнее озеро
- Сквер Румянцева
- Ленинский проспект, бывший Штайндамм
- Площадь Победы
- Сквер с памятником «Борющиеся зубры»
- Областной Драматический театр
- Стадион «Балтика»
- Памятный знак «Землякам-космонавтам»
- Парк культуры и отдыха «Центральный», бывший Луизенваль
- Театр кукол, бывшая кирха Памяти Королевы Луизы
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Калининград, исторический район Лёбенихт
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
