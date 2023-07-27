Вы будете очарованы вкусными запахами соленого моря, соснового леса и свежекопченой рыбы. Море и залив, движущиеся песчаные дюны и танцующий лес, бесконечное небо, обжигающее солнце и прохладный ветер — прогулка здесь подарит вам приятную усталость в ногах, кислородное насыщение в легких, головокружение в голове и умиротворяющий покой в душе.

Свободное время на купание и отдых на широких пляжах с белоснежным песком.

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