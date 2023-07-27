Экскурсия из Калининграда: Уникальное природное явление Куршская коса
Куршская коса — уникальное природное явление.
Самый длинный песчаный пляж Северо-Запада, протяженностью более 98-ми километров! Природа построила тут собственную флору и фауну, окружила это место редкими видами животных, красивыми растениями и лесами.
Мы предлагаем вам прогуляться по широкому пляжу Косы, дойти до границ другого государства, посмотреть на Танцующий лес и полюбоваться красотой дрейфующих дюн.
Самый длинный песчаный пляж Северо-Запада, протяженностью более 98-ми километров! Природа построила тут собственную флору и фауну, окружила это место редкими видами животных, красивыми растениями и лесами.
Мы предлагаем вам прогуляться по широкому пляжу Косы, дойти до границ другого государства, посмотреть на Танцующий лес и полюбоваться красотой дрейфующих дюн.
Ближайшие даты:
8
авг
авг
9
авг
авг
11
авг
авг
12
авг
авг
Что вас ожидает:
- Высота Эфа
- Танцующий лес
- Дюны
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вы будете очарованы вкусными запахами соленого моря, соснового леса и свежекопченой рыбы. Море и залив, движущиеся песчаные дюны и танцующий лес, бесконечное небо, обжигающее солнце и прохладный ветер — прогулка здесь подарит вам приятную усталость в ногах, кислородное насыщение в легких, головокружение в голове и умиротворяющий покой в душе.
Свободное время на купание и отдых на широких пляжах с белоснежным песком.
Важная информация:
- Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
- Возьмите с собой купальные принадлежности, воду и перекус.
Ежедневно 12:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
- Въезд на территорию НП
- Что не входит
- Личные расходы на еду и напитки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Октябрьская, 4Завершение: Октябрьская 4
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно 12:30Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Для вашего комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
- Возьмите с собой купальные принадлежности, воду и перекус
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 293 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
Natasha6891
27 июля 2023
1. В описании указано группа до 10 чел, в итоге был было человек 30 и большой автобус.
Специально выбирала малочисленную группу, чтобы ехать в маленьком автобусе, тк ребенка укачивает в больших.
2. Заезжали в Зеленоградск за туристами, хотя они так и не сели, но опять же в описании это тоже не было указано.
3. Сами места, бесподобные, обязательны к посещению
Специально выбирала малочисленную группу, чтобы ехать в маленьком автобусе, тк ребенка укачивает в больших.
2. Заезжали в Зеленоградск за туристами, хотя они так и не сели, но опять же в описании это тоже не было указано.
3. Сами места, бесподобные, обязательны к посещению
N
Nastya12
26 авг 2021
Очень понравилось! Экскурсовод Ирина рассказывает очень интересно, поставленный голос, профессиональное изложение - получаешь огромное удовольствие, когда слушаешь ее!
Е
Елена
25 авг 2021
К сожалению, постоянно возникают проблемы с авторизацией-при раьоте на смартфоне
Но информацию довести очень хочется
Ехали с хорошим настроением, поэтому понравилось. Маловато времени на высоты Эфа и море. Гид Галина работает формально, без интереса и души, рассквз часто несвязный, путалась в названиях городов (например, Балтийск и Советск) большая часть информации -километраж до объектов и "повернитесь направо/налево". Вообще не услышали о том, чем и как жила/живет эта территория раньше и сейчас. Пока стояли в очереди в НП (мин 15-20) гид молчала, каких-либо рассказов не услышали(
По нашему опыту многочисленных экскурсий -самый неудачный гид (
+ недостаток информации на сайте, часть информации не соответствоввла действительности. Менеджеры Спутника не в состоянии по телефону ответить на вопросы и разъяснить отличия разных вариантов экскурсий
Но информацию довести очень хочется
Ехали с хорошим настроением, поэтому понравилось. Маловато времени на высоты Эфа и море. Гид Галина работает формально, без интереса и души, рассквз часто несвязный, путалась в названиях городов (например, Балтийск и Советск) большая часть информации -километраж до объектов и "повернитесь направо/налево". Вообще не услышали о том, чем и как жила/живет эта территория раньше и сейчас. Пока стояли в очереди в НП (мин 15-20) гид молчала, каких-либо рассказов не услышали(
По нашему опыту многочисленных экскурсий -самый неудачный гид (
+ недостаток информации на сайте, часть информации не соответствоввла действительности. Менеджеры Спутника не в состоянии по телефону ответить на вопросы и разъяснить отличия разных вариантов экскурсий
Х
Хохлова
22 авг 2021
А
Александр
14 авг 2021
М
Марина
6 авг 2021
С
Симидоцкий
4 авг 2021
И
Ирина
3 авг 2021
Прекрасная экскурсия! Ирина Владимировна наш экскурсовод не давала скучать. С самой посадки в автобус очень интересно рассказывала обо всем, что мы видели за окном. Прогулка по Куршской косе великолепна. Отдельная благодарность водителю Витасу за комфортную мягкую и быструю доставку. Советуем воспользоваться. Бронировали накануне вечером, все вежливо, доходчиво, а нас 5 человек. Удобные точки сбора, где ближе от жилья. Никаких дополнительных сборов. То, что группа 47 человек никак не напрягало, тк все слаженно.
Н
Науменко
31 июля 2021
А
Алёна
18 июля 2021
Экскурсия интересная, спасибо Ирине огромное.
Г
Гаврилив
9 июля 2021
S
Sergei
30 июня 2021
Экскурсия отличная!
В
Венера
29 июня 2021
Норм
И
Ирина
28 июня 2021
Очень красивые места, воздух потрясающий!!! И ещё плюс (ну может для кого-то минусом окажется) нужно очень много ходить, особенно путь к дюнам тяжеловат, физическая нагрузка отличная😊 Балтийское море отличное, песок белый, чистый. Всем советую эту Экскурсию.
П
Попова
26 июня 2021
Экскурсия очень понравилась, но хотелось бы по-больше свободного времени.
Ещё 278 отзывов
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