читать дальше

Зеленограду, заглянуди в Орнитологическую станцию, побывали в танцующем лесу и погуляли по Куршской косе. На обратном пути заехали в замок. Очень удобно, что были только своей компанией и могли неспеша посмотреть и побыть в каждом месте. Огромное спасибо Вячеславу, рассказывал и обращал внимание на интересные факты. Эрудирован и приятен в общении. Поразило место в лесу где с одной стороны ровные сосны, с другой кривые. То как восстанавливали Куршскую косу. И что песок может перемещаться так быстро. Как люди спасали эту природную жемчужину. Красота этих мест и море. Воздух обалденный. Всего словами не описать. Словом: Мы в восторге и очень бладарны Вячеславу за проведенное время.