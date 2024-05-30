1 чел.
По популярности
Групповая
6 часов
Завтра в 07:50
9 июня в 07:50
от 1 500₽ за человека
Групповая
9 часов
Загадочные тропы косы, Зеленоградск, сыроварня и замки в мини группе
Начало: Ул. Шевченко 2, дом Советов, Калининград
Расписание: С 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 666₽ за человека
скидка
1%
Групповая
10 часов
Куршская коса, Зеленоградск, замок Шаакен и сыроварня
Начало: Улица Шевченко, 2, Калининград
Расписание: Ежедневно 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 34003 366₽ за человека
Групповая
7 часов
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции
Начало: Ул. Профессора Баранова 34, ТЦ Акрополь
Завтра в 06:40
9 июня в 06:40
1 490₽ за человека
скидка
8%
Групповая
6 часов
Куршская Коса под ключ: от гостиничного номера до дюны Эфа
Начало: Ул. Шевченко, д. 2 (Дом Советов). Укажите Ваш отел...
Расписание: По пн, ср и чт в 14:00, по ср, пт, суб, вскр в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12001 100₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная поездка на Куршскую косу, в Зеленоградск и замок Нессельбек
Начало: По договоренности по Вашему адресу
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 1737513 900₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 1 490₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Прусские истории: Замок Нессельбек, Кранц, сыр, пиво и Куршская коса
Начало: Ул. Шевченко 2, Дом Советов, Калининград
Расписание: Ежедневно в 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 850₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса за один день
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно по договоренности
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Экскурсия на Куршскую косу в мини-группе
Начало: На парковке здания Дома Советов
Расписание: По понедельникам, средам, пятницам, субботам 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 750₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса - необыкновенное место, Зеленоградск и замок Нессельбек
Начало: Ул. Шевченко 2, по договорённости
Расписание: Ежедневно по договоренности
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 17 835₽ за всё до 3 чел.
Групповая
9 часов
Куршская Коса и Зеленоградск+дегустация в сыроварне Шаакен Дорф
Начало: Калининград: Улица Шевченко, 2, (Дом Советов)
Расписание: По понедельникам, вторникам и четвергам в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 1 300₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Маршруты Куршской косы
Начало: От вашего отеля в городе или по договорённости
Расписание: Ежедневно в 9:00
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
10 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
4 ГОРОДА за 1 ДЕНЬ: Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный
Начало: Приеду за Вами на указанный адрес
Расписание: 10.00 свободные даты в расписании
15 июня в 09:00
17 июня в 09:00
7 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Путешествие к белым дюнам и синему морю
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно с 8-30, кроме понедельника
9 июня в 08:30
14 июня в 08:30
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Впечатляющие ландшафты Косы. Зеленоградск. Сыроварня с замком Несельбек
Начало: Адрес вашего проживания и будет местом встречи
Расписание: В 9.00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Прогулка по Куршской Косе
Начало: По договорённости в пределах г. Калининград
Расписание: В любой день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Куршская коса, Калининград и область от рассвета до заката
Начало: По договоренности: адрес проживания в Калининграде
Расписание: ежедневно, в любое время
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Куршская коса, замок Шаакен, кирха Святой Барбары, город Зеленоградск
Начало: Площадь Василевского
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса - Зеленоградск - Замок Нессельбек (музей инквизиции)
Начало: Калининград (отель/апартаменты клиента)
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Природа и архитектура Балтийского побережья (Куршская коса - Зеленоградск - Светлогорск)
Начало: Калининград (отель/апартаменты клиента)
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тайными тропами Куршской косы до сыроварни Шаакендорф и Зеленоградск
Начало: По согласованию с туристом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия по Куршской косе
Начало: По вашему адресу в Калининграде или Зеленоградске
Расписание: В любой свободный день с 9 до 18
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Балтийское побережье: Куршская коса, Светлогорск, Зеленоградск
Начало: Приеду по адресу
15 июня в 09:00
7 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей30 мая 2024Все отлично организовано - удобное время отъезда (9.00) и места встречи, комфортабельный автобус с кондиционером. Море впечатлений и замечательный гид Татьяна.
- ММарина30 мая 2024Нам повезло, группа собралась из 4 человек и вместо большой групповой экскурсии у нас получилась индивидуальная на автомобиле. Мы посетили
- ООльга30 мая 2024Очень хороший двухэтажный автобус, водитель Александр асс! Особенно с учётом ремонта дороги на Куршской косе((экскурсовод Жанна не понравилась. . Монотонно-
- ННаталия30 мая 2024Понравилось как рассказывал и подавал информацию на протяжении всего маршрута гид, очень интересно профессионально.
- ННадежда30 мая 2024Великолепная экскурсия. Очень удобный формат. Вячеслав (наш экскурсовод) встретил нас в аэропорту и мы отправились в путешествие. Прошлись пешком по
- ТТатьяна30 мая 2024Благодарим Евгения за интересную экскурсию! Узнали много нового, насладилась красотой природы Куршской косы!!! Всем советую!!!
- ТТатьяна29 мая 2024Экскурсия началась с дегустации. Нам рассказали про сыроварние, кто как и когда занялись этим делом. Замечательная девушка Кристина, все рассказала,
- ООлег29 мая 2024Прекрасные виды, интересный рассказ экскурсовода. Много фактов из истории края, геологии, архитектуры. Спасибо, рекомендую всем
- ААлександр29 мая 2024Нам понравилось все,что мы увидели. Всё было замечательно. Отдельное спасибо гиду Юрию, который исполнял все наши пожелания.
- ААнна28 мая 2024Удобное бронирование, своевременное напоминание об экскурсии. Понравилась программа; времени везде было достаточно. Понравилось, что для несовершеннолетних стоимость ниже. Много нового
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Визит-центр»
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- Загадочные тропы косы, Зеленоградск, сыроварня и замки в мини группе
- Куршская коса, Зеленоградск, замок Шаакен и сыроварня
- Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции
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