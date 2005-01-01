Сергей проводит ещё 3 экскурсии

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Куршская коса, Зеленоградск и дегустации в мини-группе

Познакомиться с символами заповедника в нелюдное время, отведать деликатесы и посетить город-курорт

Сергей
Сергей – экскурсионное агентство из Калининграда
Наша программа начинается раньше большинства групповых поездок на Куршскую косу, поэтому вы сможете прочувствовать атмосферу и насладиться красотами парка в уединении с природой.

Прикоснетесь к магии Танцующего леса и оцените пейзажи Высоты Эфа.

А также попробуете фирменные копчености в поселке Рыбачий и совершите историко-архитектурную прогулку 👣 по Зеленоградску.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 18 человек

  • 1 590 ₽ за человека

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Куршская коса, Зеленоградск и дегустации в мини-группе
Куршская коса, Зеленоградск и дегустации в мини-группе

Что вас ожидает

Чарующий Танцующий лес
Путь до первой остановки на маршруте займёт не более часа. По дороге вы услышите интересные факты и легенды, связанные с Куршской косой и одним из ее самых мистических мест — Танцующим лесом. Узнаете, как объясняют причудливые формы деревьев ученые и что говорят эзотерики об объекте, которые давно стали считать местом силы. У вас будет время для неспешной прогулки среди сказочных зарослей, фотосессии и насыщения необыкновенной энергетикой леса с его пронзительно чистым воздухом.

Высота Эфа — главное место притяжения
Гости янтарного края обычно мечтают, в первую очередь, увидеть именно этот уголок Куршской косы. В компании сопровождающего вы пройдете к смотровым площадкам, с которых открывается захватывающий дух вид на Балтийское море 🌊 и Куршский залив. У вас также будет предостаточно свободного времени для самостоятельных прогулок и посещения, безусловно, самого инстаграмного места на побережье вдоль Куршской косы, где вы тоже сделаете невероятные фото.

Дегустации и атмосферный Зеленоградск
Самая аппетитная часть программы придется на поселок с говорящим названием, где знают толк в рыбных деликатесах. Здесь вы попробуете местную копченую рыбку. А затем отправитесь на побережье прекрасного Зеленоградска, пропитанного историей 📖 города, где отчётливо сохранился аутентичный архитектурный облик. Вы увидите водонапорную башню 1905 года, где сегодня расположился Музей 🖼 кошек и смотровая площадка, а также прогуляетесь 👣 по пешеходной улице и променаду, после чего вам будет предоставлено свободное время.

Организационные детали

  • В стоимость входит транспорт, экологический сбор и дегустация местной рыбы
  • Дополнительно оплачивается обед во время экскурсии 🧭 (по желанию)
Начало и место завершения
🚩 в центре Калининграда
Куршская коса, Зеленоградск и дегустации в мини-группе
Куршская коса, Зеленоградск и дегустации в мини-группе
Куршская коса, Зеленоградск и дегустации в мини-группе
Куршская коса, Зеленоградск и дегустации в мини-группе
Куршская коса, Зеленоградск и дегустации в мини-группе
Куршская коса, Зеленоградск и дегустации в мини-группе
Куршская коса, Зеленоградск и дегустации в мини-группе
Куршская коса, Зеленоградск и дегустации в мини-группе
Куршская коса, Зеленоградск и дегустации в мини-группе
Куршская коса, Зеленоградск и дегустации в мини-группе
Куршская коса, Зеленоградск и дегустации в мини-группе
Куршская коса, Зеленоградск и дегустации в мини-группе

Экскурсия проводится в субботу в 08:45

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Сергей
Сергей
Работаем с 2005 года. В нашей команде 5 высококлассных гидов. Наши экскурсии не про легенды и факты из Википедии: мы расскажем о современных реалиях, жизни, достижениях и проблемах Калининградской области. Мы показываем то, что действительно заслуживает внимания и восхищает. На экскурсии мы поделимся многолетним опытом жизни в любимом регионе, посоветуем интереснейшие места и поможем вам спланировать лучший отпуск в Калининградской области.
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Сергей проводит ещё 3 экскурсии

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