Сергей проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Чарующий Танцующий лес

Путь до первой остановки на маршруте займёт не более часа. По дороге вы услышите интересные факты и легенды, связанные с Куршской косой и одним из ее самых мистических мест — Танцующим лесом. Узнаете, как объясняют причудливые формы деревьев ученые и что говорят эзотерики об объекте, которые давно стали считать местом силы. У вас будет время для неспешной прогулки среди сказочных зарослей, фотосессии и насыщения необыкновенной энергетикой леса с его пронзительно чистым воздухом.

Высота Эфа — главное место притяжения

Гости янтарного края обычно мечтают, в первую очередь, увидеть именно этот уголок Куршской косы. В компании сопровождающего вы пройдете к смотровым площадкам, с которых открывается захватывающий дух вид на Балтийское море 🌊 и Куршский залив. У вас также будет предостаточно свободного времени для самостоятельных прогулок и посещения, безусловно, самого инстаграмного места на побережье вдоль Куршской косы, где вы тоже сделаете невероятные фото.

Дегустации и атмосферный Зеленоградск

Самая аппетитная часть программы придется на поселок с говорящим названием, где знают толк в рыбных деликатесах. Здесь вы попробуете местную копченую рыбку. А затем отправитесь на побережье прекрасного Зеленоградска, пропитанного историей 📖 города, где отчётливо сохранился аутентичный архитектурный облик. Вы увидите водонапорную башню 1905 года, где сегодня расположился Музей 🖼 кошек и смотровая площадка, а также прогуляетесь 👣 по пешеходной улице и променаду, после чего вам будет предоставлено свободное время.

Организационные детали