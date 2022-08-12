Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

«Страна дюн», «Земля рыбаков и птицеловов», «Лосиный край» — как только ни называют Куршскую косу. Вы подниметесь на её самые живописные смотровые площадки, погуляете по таинственному лесу и побываете в старинных рыбацких поселках. А если пожелаете, пройдёте нетуристическими тропами и заглянете в малоизвестные уголки.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Погружение в мир природы

Мы посетим основные достопримечательности национального парка: самую узкую часть Куршской косы в поселке Лесное, «хвойный винегрет» на дюне Брухберг и мистический Танцующий лес с деревьями необычной формы. Заедем в старинный поселок Рыбачий и поднимемся на смотровую площадку дюны Эфа — «единственной пустыни Европы». По желанию также заглянем на орнитологическую станцию Фрингилла и погуляем по сказочным улочкам Зеленоградска.

Лёгкий формат

Я не классический экскурсовод, а проводник, поэтому наше путешествие пройдёт в дружеской атмосфере наслаждения природой, без туристической суеты и набора сухих фактов.

Организационные детали