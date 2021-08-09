Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Уважаемый Александр! Благодарю Вас за отзыв и рад, что экскурсия Вас всё-таки не разочаровала.



Ваша семья при встрече мне показалась очень милой, а теперь я нахожусь в некотором недоумении: почему Вы оставили негативный отзыв? На протяжении всей экскурсии я делал все возможное для того, чтобы экскурсия понравилась и контакт между нами был налажен. Но судя по отзыву, этого так и не произошло.



Постараюсь ответить подробнее:



1. «комфортное автосопровождение, но по достаточно высокой цене». Уважаемый Александр и другие путешественники, читающие этот ответ, обращаю ваше внимание на то, что время проведения моей экскурсии составляет 8 часов, в том числе включает время, затраченное на дорогу. Ваше время проведения экскурсии составило 10, 5 часов! Без учета дороги. Моя же работа начиналась раньше и заканчивалась позже, что естественно увеличило время до 11, 5 часов. Стоимость экскурсии, которую вы оплатили, составила 7740 рублей на 18 июля 2021 года, что было одной из самых низких цен, выставленных на сайте. Трансфер в национальный парк это минимум 1000 рублей в час. Можно сопоставить Вашу оплату со стоимостью трансфера, но не самого дорогого, как вы пишете, а что ни есть самого обычного, и даже «супер минимального» для автомобиля премиум класса, на котором Вы путешествовали.



2. «За такую стоимость хотелось бы интересных рассказов» Теперь я понимаю, что стоимость групповых экскурсий в автобусе за 8 итоговых часов в сумму 1180руб с человека (а Вас было трое), конечно бы Вас удовлетворила и при этом показалось бы интересным.



3. «кратенькие сведения из Википедии». В описании моей прогулки «Куршская коса в вашем ритме» указано: «Я не классический экскурсовод и не буду перегружать вас справочной информацией. Наше путешествие пройдет в дружеской атмосфере наслаждения природой, без туристической суеты и набора сухих фактов». Соответственно я изначально, при размещении на ресурсе ни в коем случае не планировал моим гостям давать эти «кратенькие сведения из Википедии». Небольшой пример: чем отличается судак Куршского залива от судака Калининградского/Вислинского залива? А сведения по береговой батарее Рауль Вы тоже «кратенько» прочли в Википедии? Возможно именно в Википедии описана деятельность по укреплению дюн Серена Бьерна? Кроме того, Вам были показаны именно нетуристические тропы и малоизвестные уголки нашей «жемчужины», подскажите ГДЕ в интернете Вы нашли информацию о них.



Во время экскурсии и после ее окончания и Вы, и ваши спутники высказывались, что экскурсия вам нравится. Если это было не так, то почему вы не высказались об этом честно и прямо во время экскурсии? Информация по каждому из маршрутов была доведена до Вас в полном объеме. Возможно, она Вас не заинтересовала, либо Вы «прослушали» большую часть, вследствие того, что Вам все время звонили по работе, где сообщили неприятные новости и Вы были расстроены. Конечно, в такой ситуации любая информация о Куршской косе покажется не интересной. Понимаю.



Обычно мне удается «подобрать ключик» под своих гостей и провести действительно индивидуальную экскурсию… Каждый ожидает разного, и судя по отзывам, мне это удается))) Так что жаль, что мне не удалось понять, что хотят от экскурсии именно эти гости. Это лишь, значит, что есть куда расти.



Спасибо за отзыв.