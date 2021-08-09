Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Куршская коса в вашем ритме

Посетить знаменитый национальный парк и насладиться его потрясающими пейзажами

4.9
16 отзывов
«Страна дюн», «Земля рыбаков и птицеловов», «Лосиный край» — как только ни называют Куршскую косу.

Вы подниметесь на ее самые живописные смотровые площадки, погуляете по таинственному лесу и побываете в старинных рыбацких поселках.

А если пожелаете, пройдете нетуристическими тропами и заглянете в малоизвестные уголки.
Куршская коса в вашем ритме
Куршская коса в вашем ритме
Куршская коса в вашем ритме
Куршская коса в вашем ритме
Куршская коса в вашем ритме
Куршская коса в вашем ритме

Что вас ожидает

Погружение в мир природы

Мы посетим основные достопримечательности национального парка: самую узкую часть Куршской косы в поселке Лесное, «хвойный винегрет» на дюне Брухберг и мистический Танцующий лес с деревьями необычной формы. Заедем в старинный поселок Рыбачий и поднимемся на смотровую площадку дюны Эфа — «единственной пустыни Европы». По желанию также заглянем на орнитологическую станцию Фрингилла и погуляем по сказочным улочкам Зеленоградска.

Нескучные истории

Вы узнаете много интересного о Куршской косе: как она произошла, почему так называется, как люди боролись с опустыниванием и кто такие крайенбитеры. Познакомитесь с историей планерного спорта в Восточной Пруссии и поймете, почему местные деревни располагались у залива. Я не классический экскурсовод и не буду перегружать вас справочной информацией. Наше путешествие пройдет в дружеской атмосфере наслаждения природой, без туристической суеты и набора сухих фактов.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на Куршскую косу — 450 рублей за автомобиль и 300 рублей с человека, детям до 12 лет и пенсионерам по бесплатно
  • Орнитологическая станция работает с апреля по октябрь
  • Мы вместе решим, в каком темпе путешествовать и сколько времени необходимо для любования природой, купания или обеда
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Глеб
Глеб
Меня зовут Глеб, я «коренной» житель Калининграда. Здесь я родился, вырос, живу и работаю. Мне нравится осознавать, что я частичка необыкновенной системы «Кенигсберг — Калининград». Нравится видеть, как развивается город и вновь прихорашиваются его старинные замки, имения и поместья. Но больше всего я люблю природу моего края: живописные косы, ледниковые озера, польдерные земли, буковые рощи, милые речушки, моренные холмы и бесподобные тонкозернистые пляжи. Хочу, чтобы вы увидели эти волшебные земли моими глазами и полюбили всей душой.
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16 реальных отзывов от туристов

Н
9 авг 2021
28 июля нам посчастливилось побывать на экскурсии "Куршская коса в вашем ритме"
Впечатления исключительно положительные. ) Прекрасный экскурсовод, замечательный ритм и темп) Мы хотели посмотреть Куршскую косу без толп туристов, в своем ритме, останавливаясь там, где хотелось бы нам, нам хотелось интресных рассказов без перегруза историческими датами и фактами - все было именно так, мы отлично погуляли, услышали много интересного о самой Куршской косе, о Калининграде, о интересных местах в области. Все проходило абсолютно неспешно, с остановками в самых инетересных местах, время было неограничено, везде успевали прогуляться и сделтаь красивые фотографии. Замечательно пообедали в рыбном ресторане, а потом нас отвезли на чудесный пляж, где в завершении нашей поездки мы искупались! Впечатлений очень много и только положительных! Спасибо огромное за такую чудесную экскурсию. ) Будем рады новой встрече, если снова прилетим в Калининград)
Ж
3 июля 2021
Вчера 2 июля мы с сыном 11 лет были на экскурсии с Глебом на Куршской косе. Нам понравилось ВСЁ! Даже не могу сказать, что больше всего понравилось.
Глеб хороший рассказчик и приятный собеседние, информацию подают в очень доступной форме, много знает о Куршской косе. Показал обьекты, на которые мы сами не обратили бы внимание. А обед в ресторане Рыбное место м-м-м-м😋 - очень вкусно было! Спасибо!
Экскурсия действительно была в нашем ритме, а у меня побаливала нога (накануне подрастянула). Но нас никто не подгонял и мы все посмотрели.
Спасибо большое, Глеб!
С
27 июня 2021
Увлекательное путешествие на Куршскую косу. Поездка грамотно спланирована, прошла действительно в нашем ритме. Глеб интересный приятный рассказчик и собеседник, неравнодушный к своему туристу. Знает Косу на все 100%. Мы узнали много интересного про историю и природу этого места, посетили много мест в том числе нетуристических. Конечно же пообедали в самом лучшем местном рыбном ресторане. Время пролетело незаметно. Для любителей природы просто волшебное место! Рекомендую
А
25 июня 2021
Были на экскурсии 18 июля 2021 года. Скорее комфортное автосопровождение, но по достаточно высокой цене. За такую стоимость хотелось бы интересных рассказов, а не кратеньких сведений из Википедии.
Глеб
Ответ гида:
Уважаемый Александр! Благодарю Вас за отзыв и рад, что экскурсия Вас всё-таки не разочаровала.

Ваша семья при встрече мне показалась очень милой, а теперь я нахожусь в некотором недоумении: почему Вы оставили негативный отзыв? На протяжении всей экскурсии я делал все возможное для того, чтобы экскурсия понравилась и контакт между нами был налажен. Но судя по отзыву, этого так и не произошло.

Постараюсь ответить подробнее:

1. «комфортное автосопровождение, но по достаточно высокой цене». Уважаемый Александр и другие путешественники, читающие этот ответ, обращаю ваше внимание на то, что время проведения моей экскурсии составляет 8 часов, в том числе включает время, затраченное на дорогу. Ваше время проведения экскурсии составило 10, 5 часов! Без учета дороги. Моя же работа начиналась раньше и заканчивалась позже, что естественно увеличило время до 11, 5 часов. Стоимость экскурсии, которую вы оплатили, составила 7740 рублей на 18 июля 2021 года, что было одной из самых низких цен, выставленных на сайте. Трансфер в национальный парк это минимум 1000 рублей в час. Можно сопоставить Вашу оплату со стоимостью трансфера, но не самого дорогого, как вы пишете, а что ни есть самого обычного, и даже «супер минимального» для автомобиля премиум класса, на котором Вы путешествовали.

2. «За такую стоимость хотелось бы интересных рассказов» Теперь я понимаю, что стоимость групповых экскурсий в автобусе за 8 итоговых часов в сумму 1180руб с человека (а Вас было трое), конечно бы Вас удовлетворила и при этом показалось бы интересным.

3. «кратенькие сведения из Википедии». В описании моей прогулки «Куршская коса в вашем ритме» указано: «Я не классический экскурсовод и не буду перегружать вас справочной информацией. Наше путешествие пройдет в дружеской атмосфере наслаждения природой, без туристической суеты и набора сухих фактов». Соответственно я изначально, при размещении на ресурсе ни в коем случае не планировал моим гостям давать эти «кратенькие сведения из Википедии». Небольшой пример: чем отличается судак Куршского залива от судака Калининградского/Вислинского залива? А сведения по береговой батарее Рауль Вы тоже «кратенько» прочли в Википедии? Возможно именно в Википедии описана деятельность по укреплению дюн Серена Бьерна? Кроме того, Вам были показаны именно нетуристические тропы и малоизвестные уголки нашей «жемчужины», подскажите ГДЕ в интернете Вы нашли информацию о них.

Во время экскурсии и после ее окончания и Вы, и ваши спутники высказывались, что экскурсия вам нравится. Если это было не так, то почему вы не высказались об этом честно и прямо во время экскурсии? Информация по каждому из маршрутов была доведена до Вас в полном объеме. Возможно, она Вас не заинтересовала, либо Вы «прослушали» большую часть, вследствие того, что Вам все время звонили по работе, где сообщили неприятные новости и Вы были расстроены. Конечно, в такой ситуации любая информация о Куршской косе покажется не интересной. Понимаю.

Обычно мне удается «подобрать ключик» под своих гостей и провести действительно индивидуальную экскурсию… Каждый ожидает разного, и судя по отзывам, мне это удается))) Так что жаль, что мне не удалось понять, что хотят от экскурсии именно эти гости. Это лишь, значит, что есть куда расти.

Спасибо за отзыв.
В
22 июня 2021
Вчера, совместно с Глебом, путешествовали по Куршской косе. Если к чему то придераться, то только к стоящей жаре. Глеб отличный рассказчик: содержательно, интересно и не перегружено бесполезными цифрами и датами. Все пожелания и потребности были реализованы в самом лучшем виде. Глеб даже предусмотрел наличие прохладной воды из автохолодильника, что вчера было очень актуально. Отдельное спасибо за организацию обеда в рыбном ресторанчике: свежайшая и вкусно приготовленная рыбка и уха, вкусное локальное и прибалтийское пиво были отличным завершением экскурсии. Это если кратко! Точно готов рекомендовать Глеба и до новых встреч Кенигсберг!
O
17 июня 2021
Куршская коса великолепна! Глеб, действительно, в нашем ритме показал нам потрясающей красоты места. Дюны Эфа впечатлили больше всего. Экскурсия пролетела быстро и интересно и была организована на высоком уровне. Однозначно буду рекомендовать своим друзьям и знакомым.
А
15 июня 2021
Ездили с Глебом на экскурсию 6 июня. Только положительные эмоции, не смотря на то, что Глеб не берет с детьми - согласился провести экскурсию с ребенком 8 лет.

Забыла перевести время по прилету, и Глеб пошел навстречу - приехал на полчаса раньше обозначенного времени, с учетом от момента, как я поняла, что забыла перевести время, до посадки прошло максимум 10 минут.

Далее мы поехали по маршруту, было интересно, комфортно, все в нашем режиме, что с ребенком очень актуально. Успели все, посмотреть и пофотографироваться, посидеть на пляже и прогуляться без толп, услышать интересные рассказы и факты и даже поесть во вкусном ресторане (Глеб заранее озаботился и забронировал столик) и заехать в Зеленоградск. Общее время экскурсии составило 10, 5 часов.

Было классно, рекомендую Глеба как гида!
Т
15 июня 2021
Отличная экскурсия!
Куршская коса прекрасна!
Глеб показал все значимые места: дюны, танцующий лес, прекрасный пляж.
Все успели посмотреть, вкусно пообедать свежей рыбкой, и по запросу даже успели на вечерний спектакль в Янтарь Холле.
Спасибо!:)
А
25 мая 2021
Поездка шикарная. Водитель позитивный. Информация интересная. Все очень понравилось, приедем ещё.
Е
23 мая 2021
Великолепная экскурсия! Очень продуманный маршрут, в ходе которого мы увидели очень много красивых и интересных мест. И всю экскурсию сопровождали интересные и познавательные рассказы о Куршской косе и о Калининградской области в целом. Рекомендую всем!
И
21 мая 2021
Глеб прекрасный экскурсовод, выполнил все наши пожелания:рыбный ресторан для мужа(отдельное спасибо от него), прогулка по Зеленоградск у(для меня. )Спасибо большое, очень понравилось, время(10 часов. )пролетело незаметно, всем рекомендую. Глеб, спасибо!
Н
19 мая 2021
Были на этой потрясающей экскурсии. Название оправдывает себя) экскурсия действительно была в нашей ритме, где хотели -там задерживались полюбоваться красотами, где было менее интересно-проходили быстрее (например нам совсем не интересно была покупка сувениров). Глеб очень интересный рассказчик, все рекомендуем!
Е
13 мая 2021
Если вы хотите узнать новую, неформальную информацию о Куршской косе, вам надо обращаться к Глебу. Рассказ содержательный, интересный, много информации, которую не найти в интернете. Глеб легкий, гибкий в общении человек, хорошо владеет материалом, делится знаниями.
О
11 мая 2021
Глеб, внимательный и аккуратный гид. На протяжении всей экскурсии меня ожидало интересная информация! Рекомендую для тех кто любит индивидуальный подход!
Е
10 мая 2021
9 мая посетили Куршскую косу. Глеб коренной житель Калининграда - таких интереснейших рассказов про историю города, об удивительных и неизвестных фактах Куршской косы, о Балтийском море - вы не прочитаете ни в одном путеводителе или "гугл".
Максимальная забота и внимание, все наши пожелания и "хотелки" - это всё Глеб. Прекрасный день, всё так, как надо и гораздо лучше, экскурсия проходит на одном дыхании, спасибо за встречу и приятное знакомство!
Ещё 1 отзыв

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