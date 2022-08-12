Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

«Страна дюн», «Земля рыбаков и птицеловов», «Лосиный край» — как только ни называют Куршскую косу.
Вы подниметесь на её самые живописные смотровые площадки, погуляете по таинственному лесу и побываете в старинных рыбацких поселках. А если пожелаете, пройдёте нетуристическими тропами и заглянете в малоизвестные уголки.
Вы подниметесь на её самые живописные смотровые площадки, погуляете по таинственному лесу и побываете в старинных рыбацких поселках. А если пожелаете, пройдёте нетуристическими тропами и заглянете в малоизвестные уголки.
Описание экскурсии
Погружение в мир природы
Мы посетим основные достопримечательности национального парка: самую узкую часть Куршской косы в поселке Лесное, «хвойный винегрет» на дюне Брухберг и мистический Танцующий лес с деревьями необычной формы. Заедем в старинный поселок Рыбачий и поднимемся на смотровую площадку дюны Эфа — «единственной пустыни Европы». По желанию также заглянем на орнитологическую станцию Фрингилла и погуляем по сказочным улочкам Зеленоградска.
Лёгкий формат
Я не классический экскурсовод, а проводник, поэтому наше путешествие пройдёт в дружеской атмосфере наслаждения природой, без туристической суеты и набора сухих фактов.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на Куршскую косу — 400 ₽ за автомобиль и 400 ₽ с человека, детям до 17 лет и пенсионерам по возрасту бесплатно
- Орнитологическая станция работает с апреля по октябрь
- Мы вместе решим, в каком темпе путешествовать и сколько времени необходимо для любования природой, купания или обеда
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глеб — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 127 туристов
Меня зовут Глеб, я «коренной» житель Калининграда. Здесь я родился, вырос, живу и работаю. Мне нравится осознавать, что я частичка необыкновенной системы «Кенигсберг — Калининград». Нравится видеть, как развивается город
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Шикарный день на Куршской косе!
Все прошло просто супер, тот случай когда реальность превзошла ожидания!
До этого ездили по побережью с другим гидом и есть с чем сравнивать, в пользу Глеба 100%!
Интересно
Все прошло просто супер, тот случай когда реальность превзошла ожидания!
До этого ездили по побережью с другим гидом и есть с чем сравнивать, в пользу Глеба 100%!
Интересно
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Л
Есть люди-оркестры, а есть Глеб – дирижер впечатлений. С ним привычная экскурсия на Куршскую косу превращается в симфонию, где солируют дюны, а ветер ведет партию вторых скрипок!
Забудьте о заученных текстах
Забудьте о заученных текстах
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Ю
Спасибо Глебу! Экскурсия прошла отлично), все пожелания были учтены, маршрут был построен так, что все локации посетили неспешно и без толпы, пообедали в рыбном ресторанчике, все порекомендованные Глебом блюда были вкусными), там же купили копчёной рыбки с собой, будем вспоминать отлично проведенный день на Куршской косе)).
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В
Только сегодня вернулись с экскурсии и полны впечатлений! Сама природа поражает своей красотой, но, конечно, очень важно кто именно сопровождает тебя в путешествии. Нам очень повезло, что с нами был
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Н
Посетили с Глебом Куршскую косу, провели замечательно целый день и получили массу положительных эмоций. Побывали на двух высотах, в танцующем лесу, на ближней к границе обзорной точке, где открывается чудесный
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А
Спасибо Глебу, отлично провели время, получили много хороший впечатлений и посмотрели все, что интересно.
Выбирал как посмотреть Куршскую косу с семьей без машины. Автобусные экскурсии отмели сразу — много людей, шумно,
Выбирал как посмотреть Куршскую косу с семьей без машины. Автобусные экскурсии отмели сразу — много людей, шумно,
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