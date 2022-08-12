Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

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Куршская коса в вашем ритме

Посетить знаменитый национальный парк и насладиться его потрясающими пейзажами
«Страна дюн», «Земля рыбаков и птицеловов», «Лосиный край» — как только ни называют Куршскую косу.

Вы подниметесь на её самые живописные смотровые площадки, погуляете по таинственному лесу и побываете в старинных рыбацких поселках. А если пожелаете, пройдёте нетуристическими тропами и заглянете в малоизвестные уголки.
4.9
27 отзывов
Куршская коса в вашем ритме
Куршская коса в вашем ритме
Куршская коса в вашем ритме

Описание экскурсии

Погружение в мир природы

Мы посетим основные достопримечательности национального парка: самую узкую часть Куршской косы в поселке Лесное, «хвойный винегрет» на дюне Брухберг и мистический Танцующий лес с деревьями необычной формы. Заедем в старинный поселок Рыбачий и поднимемся на смотровую площадку дюны Эфа — «единственной пустыни Европы». По желанию также заглянем на орнитологическую станцию Фрингилла и погуляем по сказочным улочкам Зеленоградска.

Лёгкий формат

Я не классический экскурсовод, а проводник, поэтому наше путешествие пройдёт в дружеской атмосфере наслаждения природой, без туристической суеты и набора сухих фактов.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на Куршскую косу — 400 ₽ за автомобиль и 400 ₽ с человека, детям до 17 лет и пенсионерам по возрасту бесплатно
  • Орнитологическая станция работает с апреля по октябрь
  • Мы вместе решим, в каком темпе путешествовать и сколько времени необходимо для любования природой, купания или обеда

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глеб
Глеб — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 127 туристов
Меня зовут Глеб, я «коренной» житель Калининграда. Здесь я родился, вырос, живу и работаю. Мне нравится осознавать, что я частичка необыкновенной системы «Кенигсберг — Калининград». Нравится видеть, как развивается город
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и вновь прихорашиваются его старинные замки, имения и поместья. Но больше всего я люблю природу моего края: живописные косы, ледниковые озера, польдерные земли, буковые рощи, милые речушки, моренные холмы и бесподобные тонкозернистые пляжи. Хочу, чтобы вы увидели эти волшебные земли моими глазами и полюбили всей душой.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
25
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1
Анна
Шикарный день на Куршской косе!
Все прошло просто супер, тот случай когда реальность превзошла ожидания!
До этого ездили по побережью с другим гидом и есть с чем сравнивать, в пользу Глеба 100%!
Интересно
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рассказывал про область, отвечал на все вопросы, видно очень любит свой регион, при этом не загружал информацией, пообщались легко на всевозможные темы, интересный собеседник, было очень комфортно, и ещё, кстати, просто идеальный водитель!
Все спокойно, без спешки, насладились днем, искупались на великолепном пляже, попили пиво и поели рыбу! Кайф!)
Кто любит пешие прогулки, природу, лес, море, песок, красивые виды - выделяйте на косу целый день, без дополнительных заездов в прибрежные города, чтобы получить максимум удовольствия и никуда не торопиться!
Спасибо большое вам от меня и от мамы!

Шикарный день на Куршской косе!
Шикарный день на Куршской косе!
Шикарный день на Куршской косе!
Шикарный день на Куршской косе!
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Л
Есть люди-оркестры, а есть Глеб – дирижер впечатлений. С ним привычная экскурсия на Куршскую косу превращается в симфонию, где солируют дюны, а ветер ведет партию вторых скрипок!
Забудьте о заученных текстах
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и монотонных перечислениях дат. Глеб виртуозно владеет словом, жонглируя историческими фактами, местными легендами и тонким юмором. Он не просто рассказывает – он рисует образы, которые проникают под кожу, заставляя услышать шепот древних рыбацких деревень и почувствовать солоноватый привкус Балтики на губах.
Танцующий лес в его интерпретации – не просто скопление причудливо изогнутых сосен, а застывший танец природных стихий!
Но Глеб не только отличный гид, но и знаток практической стороны путешествий. По его совету мы заглянули в ресторанчик Fishhoff – и не пожалели! Свежайшая рыба, приготовленная с выдумкой, никого не оставит равнодушным. Глеб заблаговременно позаботился и забронировал отличный столик заранее.
В общем, если вы хотите по-настоящему познать Куршскую косу, услышать музыку ее песков и ветров, ваш проводник – Глеб. Он проведет вас лучшими маршрутами и подскажет места, где можно насладиться не только видами, но и вкусами этого удивительного края.
С Уважением и благодарностью, Любовь и Николай из Петербурга!

Есть люди-оркестры, а есть Глеб – дирижер впечатлений. С ним привычная экскурсия на Куршскую косу превращается
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Ю
Спасибо Глебу! Экскурсия прошла отлично), все пожелания были учтены, маршрут был построен так, что все локации посетили неспешно и без толпы, пообедали в рыбном ресторанчике, все порекомендованные Глебом блюда были вкусными), там же купили копчёной рыбки с собой, будем вспоминать отлично проведенный день на Куршской косе)).
Спасибо Глебу! Экскурсия прошла отлично), все пожелания были учтены, маршрут был построен так, что все локации
Спасибо Глебу! Экскурсия прошла отлично), все пожелания были учтены, маршрут был построен так, что все локации
Спасибо Глебу! Экскурсия прошла отлично), все пожелания были учтены, маршрут был построен так, что все локации
Спасибо Глебу! Экскурсия прошла отлично), все пожелания были учтены, маршрут был построен так, что все локации
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В
Только сегодня вернулись с экскурсии и полны впечатлений! Сама природа поражает своей красотой, но, конечно, очень важно кто именно сопровождает тебя в путешествии. Нам очень повезло, что с нами был
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Глеб!
Информация не перегружена датами и именами (то, что потом всё равно ни за что не запомнится), но всё самое интересное и важное мы узнали и даже больше!
Глеб очень гибко подстраивает маршрут под своих клиентов, делает всё так, чтобы не пересекаться с толпами туристов, а можно было насладиться запахами леса и моря, пением птиц, красотой природы и интересным рассказом.
Помимо информации о Куршской косе мы узнали много интересного вообще про Калиниградскую область и живущих там людей.
Глеб всегда нам советовал где лучше поесть, купить то, что нас интересовало!

Благодаря ему на хочется вернуться сюда ещё!
Всем рекомендуем!

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Н
Посетили с Глебом Куршскую косу, провели замечательно целый день и получили массу положительных эмоций. Побывали на двух высотах, в танцующем лесу, на ближней к границе обзорной точке, где открывается чудесный
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вид на море и залив, прогулялись по волшебному белоснежном пляжу, полюбовались красотами косы и озером Лебедь, встретили по пути лисичку и другую живность. Всё понравилось! Глеб интересно рассказывает и подстраивается под туристов, за это ему огромная благодарность! На местности подскажет где и что, составляет маршрут в обход автобусных толп, очень чувствуется что он старается сделать экскурсию максимально насыщенной, комфортной и полезной. Спасибо за приключение, с удовольствием обратимся ещё!

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А
Спасибо Глебу, отлично провели время, получили много хороший впечатлений и посмотрели все, что интересно.

Выбирал как посмотреть Куршскую косу с семьей без машины. Автобусные экскурсии отмели сразу — много людей, шумно,
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и главное не хотелось слушать скучные заученные рассказы гидов о том, что нам совершенно не интересно.

В этой экскурсии получили все, что хотели от поездки. Перед поездкой Глеб поинтересовался о наших предпочтениях, порекомендовал места к посещению и мы вместе составили маршрут. Объехали все автобусные экскурсии, так что получилось посмотреть все самое интересные места на едине с природой и без толпы. Глеб заранее забронировал для нас рыбный ресторан, где мы вкусно и сытно пообедали. С его стороны это очень заботливо и продуманно, потому что есть вам захочется.

Под конец уже сытых и довольных наш гид отвез на секретный пляж с потрясающими видами, так что удалось искупаться в Балтике.

Плюс мы узнали много нового из живого разговора с гидом. Однозначно рекомендую и гида, и такой опыт в целом.

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Входит в следующие категории Калининграда

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