Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Куршская коса — уголок нетронутой природы

Посетить знаменитый национальный парк и «мурлыкающий город» Зеленоградск за один день

5
5 отзывов
Куршская коса запомнится вам живописными пейзажами, кочующими песчаными дюнами, танцующим лесом и удивительным животным миром.

Вы подышите свежим воздухом, насладитесь видами Балтийского моря и Куршского залива, услышите легенды местных поселений и их жителей.

А в курортном Зеленоградске погуляете по старинным улицам, рассмотрите сохранившиеся виллы и отели.
Куршская коса — уголок нетронутой природы
Куршская коса — уголок нетронутой природы
Куршская коса — уголок нетронутой природы
Куршская коса — уголок нетронутой природы
Куршская коса — уголок нетронутой природы
Куршская коса — уголок нетронутой природы
Куршская коса — уголок нетронутой природы
Куршская коса — уголок нетронутой природы
Куршская коса — уголок нетронутой природы
Куршская коса — уголок нетронутой природы
Куршская коса — уголок нетронутой природы
Куршская коса — уголок нетронутой природы

Что вас ожидает

Волшебная Куршская коса

Вы увидите все самые интересные места парка и на обратном пути заглянете в курртный Зеленоградск. В программе экскурсии:

  • Королевский бор — вы услышите о временах, когда в этих местах охотилась знать, и посетите рыболовецкий поселок Лесной. А также узнаете, где проходил знаменитый «почтовый тракт» — единственная дорога из Европы в Кенигсберг.
  • Орнитологическая станция «Фрингилла» — основанная в 1901 году немецким профессором Тинеманном, она работает по сей день. Я расскажу, куда и зачем летят птицы и почему Куршскую косу называют «птичьим мостом».
  • Высота Мюллера — вы услышите трагическую историю «песчаных катастроф» на Куршской косе. Подниметесь на самую высокую точку дюны Брухберг и полюбуетесь видами на Балтийское море, Куршский залив и озеро Чайка.
  • Поселок Рыбачий — мы посетим бывшую лютеранскую кирху и янтарную лавку. По желанию также заглянем в уютное кафе с превосходной кухней.
  • Танцующий лес — я поделюсь легендами этого необычного места, расположенного на пологой дюне Руденберг, и воспоминаниями о нем бывших жителей поселка Росситен. А также раскрою историю основания немецкой планерной школы.
  • Высота Эфа — вам откроется фантастический вид на море, залив, лес и кочующие «сахарные» дюны. Я расскажу, как в XVIII веке дюна Петш поглотила целую крепость и рыболовецкую деревню с кирхой.
  • Зеленоградск — вы услышите историю его развития от прусской рыболовецкой деревни до престижного курорта. А также увидите главные достопримечательности города: кирху, водонапорную башню, почтамт, виллу Макса Креля, парк Плантаже и постоялый двор, где в 1807 году останавливалась королева Луиза.

Организационные детали

Дополнительные расходы: орнитологическая станция — 200 рублей с человека.

Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Регина
Регина
Здравствуйте! Меня зовут Регина, я дипломированный гид, родилась и живу в удивительном Калининграде. Увлечена историей и влюблена в свой Янтарный край. Более 3-х лет работаю гидом-экскурсоводом. С радостью познакомлю вас с уникальным обликом русского города с немецким акцентом, где причудливо переплелись эпохи от Средневековья до современности. Провожу экскурсии на автомобиле до 4-х человек (водительский стаж — 20 лет).
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5 реальных отзывов от туристов

А
27 июля 2021
Экскурсия по Куршской косе была очень грамотно спланирована Региной - в пути мы не стояли в пробках, на маршруте не топтались с др экскурсиями на одном месте. В ходе длительной экскурсии посмотрели все объекты, которые хотели. Кроме отличного знания материала и его изложения, очень понравилась гибкость экскурсии - где хотели, задерживались подольше, был организован обед в трактире. Нашли даже время для купания с большим пляжем с белым песком. На обратном пути заехали в Зеленоградск и Регина показала основные туристические точки. Отличная экскурсия, рекомендую!
Светлана
3 июля 2021
День с Региной на Куршской косе прошел чудесно! Спасибо гиду за очень интересные рассказы и про историю и про природу, очень комфортно спланировано время. Остались только приятные впечатления :) Вернемся в Калининград - поедем на другие экскурсии с Региной!
С
28 июня 2021
Наша экскурсия длялась 10 часов, и всё это время мы не скучали ни минуты! Регина - отличный рассказчик, она прекрасно владеет материалом и очень доступно всё объясняет. На Куршской косе мы увидели все достопримечательности и обо всём узнали. Прогулка была долгой, но полученные впечатления останутся с нами надолго.
Эту экскурсию могу порекомендовать всем, кто готов много ходить и много слушать)) Вы останетесь довольны!
А
13 июня 2021
Есть такой день в жизни путешественников, когда все складывается идеально, как нужно и как должно, и этот день мы разделили с Региной- нашим замечательным гидом. Сам маршрут, прекрасная компания, суровый флёр прибалтийской погоды- всё было идеально, спасибо Регине за этот чудесный день. !
Д
22 мая 2021
Прекрасное путешествие на Косу. Очень интересно, понятно, комфортно и в нашем ритме.
Спасибо Регине за этот день.

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