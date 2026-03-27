Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Куршская коса запомнится вам живописными пейзажами, кочующими песчаными дюнами, танцующим лесом и удивительным животным миром.
Вы подышите свежим воздухом, насладитесь видами Балтийского моря и Куршского залива, услышите легенды местных поселений и их жителей.
А в курортном Зеленоградске вы прокатитесь по старинным улицам и рассмотрите сохранившиеся виллы и отели.
Вы подышите свежим воздухом, насладитесь видами Балтийского моря и Куршского залива, услышите легенды местных поселений и их жителей.
А в курортном Зеленоградске вы прокатитесь по старинным улицам и рассмотрите сохранившиеся виллы и отели.
Описание экскурсии
Волшебная Куршская коса
Вы увидите все самые интересные места парка и на обратном пути заглянете в курортный Зеленоградск. В программе экскурсии:
- Орнитологическая станция «Фрингилла» — основанная в 1901 году немецким профессором Тинеманном, она работает по сей день. Я расскажу, куда и зачем летят птицы и почему Куршскую косу называют «птичьим мостом».
- Посёлок Рыбачий — мы посетим бывшую лютеранскую кирху и янтарную лавку. По желанию также заглянем в уютное кафе с превосходной кухней.
- Танцующий лес — я поделюсь легендами этого необычного места, расположенного на пологой дюне Руденберг, и воспоминаниями о нем бывших жителей поселка Росситен. А также раскрою историю основания немецкой планерной школы.
- Высота Эфа — вам откроется фантастический вид на море, залив, лес и кочующие «сахарные» дюны. Я расскажу, как в 18 веке дюна Петш поглотила целую крепость и рыболовецкую деревню с кирхой.
- Зеленоградск — вы услышите историю его развития от прусской рыболовецкой деревни до престижного курорта. Мы проедем на автомобиле по тихим улочкам города и вы увидите его главные достопримечательности.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Škoda Rapid, 2022 г. в. Возрастное ограничение 7+
- Могу забрать вас из Зеленоградска
- Дополнительные расходы: орнитологическая станция — 450 ₽ взрослый, 250 ₽ детский (действуют льготы), проезд на Куршскую косу — 400 ₽ с чел. и 400 ₽ автомобиль
- Орнитологическая станция «Фрингилла» работает с 1 апреля по 28 октября. Пока станция закрыта, предоставляется пешая прогулка и личное время по г. Зеленоградску (1 час)
- С вами буду я или дипломированный гид — Игорь
- В летний период выезд может быть более ранний (в связи с пробками на КПП Куршской косы)
- Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, остаток — наличными после экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Регина — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1966 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Регина, я дипломированный гид, родилась и живу в удивительном Калининграде. Работаю в команде со своим супругом Игорем, дипломированным и квалифицированным гидом. Увлечена историей и влюблена в свой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 226 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Поездка нас восхитила. Гид Регина рассказывала очень увлекательно. За время путешествия посетили Куршскую косу, спускались к Балтийскому морю и к заливу. Прогулялись по танцующей роще, поудивлялись разным позам, в которых
+9
Регина
Ответ организатора:
Андрей, спасибо за столь душевный отзыв. Очень рада, что поездка на Куршскую косу произвела на Вас такое впечатление. У Вас замечательная семья!!! Приезжайте ещё ребятки.
До новых встреч! 🙂.
С уважением. Регина.
До новых встреч! 🙂.
С уважением. Регина.
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Е
Познавательная и душевная экскурсия на Куршскую косу получилось у нас с Региной. Гид обладает глубокими знаниями по теме экскурсии, много нового и интересного узнали не только о самой косе (история образования и сохранения), но и о быте и нравах местного населения. Регина заряжает своей положительной энергией. Благодарим за чудесную поездку, отличный выбор ресторана.
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Огромное спасибо нашему гиду Регинеа прекрасную экскурсию. Интересно, познавательно, легко прошел день на Куршской косе.
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А
Огромное спасибо Регине за прекрасную экскурсию. Узнади много интересного. Природа прекрасна в любое время года.
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Г
Замечательно организована поездка! Регина интересно преподносит материал! Нам очень понравилось. Рекомендую от души!
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А
Прекрасная экскурсия, великолепные впечатления от экскурсовода, Регина - мастер своего дела.
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