Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Экскурсия по Куршской косе была очень грамотно спланирована Региной - в пути мы не стояли в пробках, на маршруте не топтались с др экскурсиями на одном месте. В ходе длительной экскурсии посмотрели все объекты, которые хотели. Кроме отличного знания материала и его изложения, очень понравилась гибкость экскурсии - где хотели, задерживались подольше, был организован обед в трактире. Нашли даже время для купания с большим пляжем с белым песком. На обратном пути заехали в Зеленоградск и Регина показала основные туристические точки. Отличная экскурсия, рекомендую!