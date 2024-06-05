1 чел.
По популярности
Мини-группа
8 часов
Популярное предложение
Куршская коса и Зеленоградск за один день
Насладитесь фантастическими видами Куршской косы, погуляйте по заповедному лесу и узнайте о необычных растениях лесничества Гренц
Начало: У гостиницы Калининград
«Вы увидите главные достопримечательности национального парка: Королевский бор, орнитологическую станцию Фрингилла, поселок Рыбачий, лютеранскую кирху архитектора Тишлера, Танцующий лес и высоту Эфа»
Расписание: ежедневно в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 340₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Тёплая прогулка по Куршской косе - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Куршской косы: песчаные дюны, Танцующий лес, Балтийское море. Узнайте мифы и легенды, согрейтесь глинтвейном
Начало: Начало экскурсии у вашего отеля в Калининграде
«Чтобы погрузиться в этот мир глубже, мы сможем посетить Королевский бор или орнитологическую станцию Фрингилла, озеро Чайка или уютный поселок Рыбачий»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 340₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Погружение в волшебство Куршской косы: индивидуальная экскурсия
Отвлекитесь от городской суеты и проведите день на Куршской косе. Вас ждут природа, легенды, Танцующий лес и местные деликатесы
«Вы погуляете по деревянным мостикам Танцующего леса, понаблюдаете за птицами на орнитологической станции Фрингилла и полюбуетесь окрестными пейзажами с высоты Мюллера и дюны Эфа»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
11 900₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Куршская коса на автомобиле бизнес-класса
Посетить самое живописное место Калининградской области и раскрыть его богатую историю
«Орнитологическая станция Фрингилла — осенью и весной над национальным парком пролетают миллионы птиц, направляющихся в теплые страны Южной Европы и Африки»
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
1800016 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Куршская коса: путешествие между морем, дюнами и историей
Погрузитесь в уникальный мир Куршской косы, где каждый шаг открывает страницы истории, тайны природы и древние легенды
Начало: У вашего места проживания
«А на орнитологической станции Фрингилла услышите, как и для чего кольцуют птиц, увидите рыбачинские ловушки и поймете, какое отношение ко всему этому имеет зяблик»
18 июня в 08:00
25 июня в 08:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по историческим местам Калининграда
Погрузитесь в мир природы и истории с экскурсией по Куршской косе, Зеленоградску и замку Нессельбек. Откройте для себя красоту и тайны Калининграда
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
«Станция Фрингилла — старейшая в Европе орнитологическая станция»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1887216 985₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ваш персональный день в Калининграде
Откройте для себя Калининград и его окрестности с экскурсией, спланированной под ваши интересы
Начало: На площади Победы
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 8 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса: путешествие сквозь века и природу
Погрузитесь в мир красоты и загадок Куршской косы. Уникальные ландшафты, исторические секреты и вдохновляющие виды ждут вас
«На орнитологической станции Фрингилла вы понаблюдаете за кольцеванием птиц»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса и замок Нессельбек: путешествие историей
Исследуйте уникальные природные объекты и исторические памятники Калининградской области в одной поездке
Начало: Площадь Василевского
«Станция кольцевания птиц Фрингилла — основанная профессором Тинеманном в 1901 году, она действует по сей день»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Загадочная Куршская коса: путешествие по символам Калининграда
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок Куршской косы и Зеленоградска в компании опытного гида
Начало: Г. Калининград
«Орнитологическая станция Фрингилла — открытая в начале XX века немецким теологом и естествоиспытателем Тинеманном, она функционирует по сей день»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Куршская коса и курорты Балтики: янтарь, природа и архитектура
Исследуйте уникальные природные и культурные жемчужины Калининградской области в одной насыщенной экскурсии
«И конечно, посетим главные достопримечательности косы: орнитологическую станцию кольцевания птиц «Фрингилла», Танцующий лес с деревьями, скрученными в спирали, и Высоту Эфа с тремя видами дюн — зелёными, серыми и белыми»
25 июня в 08:30
26 июня в 08:00
16 160₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
Полюбоваться балтийской природой и погулять по старинному курорту на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
«Орнитологическая станция Фрингилла — вы узнаете интересные факты о местных птицах и понаблюдаете за процессом их кольцевания»
11 июня в 03:30
12 июня в 03:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Уникальные ландшафты Куршской косы
Проехать по самому колоритному и красивому маршруту Калининградского края
Начало: В центре города
«По желанию, на выбор предлагается один из маршрутов: Танцующий лес, Высота Мюллера, Озеро Лебедь или посещение станции «Фрингилла» (300 руб»
9 июня в 07:30
10 июня в 07:30
12 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Куршская коса вдоль и поперек
Изучить главные эко-маршруты национального парка и услышать истории рыбацких деревушек
«Вы своими глазами увидите, как происходит этот процесс, а еще удивитесь невероятным фактам и историям, которыми поделятся сотрудники полевого стационара «Фрингилла»»
9 июня в 15:00
12 июня в 15:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса: путешествие по знаковым местам
Погрузитесь в атмосферу дикой природы, исследуя красоты Куршской косы и её исторические тайны
«Одно из достояний Куршской косы — «Фрингилла», полевой стационар Биостанции Зоологического института РАН»
16 июня в 07:00
18 июня в 07:00
13 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Куршская коса: природные чудеса и Зеленоградск
Откройте для себя красоту Куршской косы и исторические уголки Зеленоградска в увлекательной индивидуальной экскурсии
«Орнитологическая станция «Фрингилла» — основанная в 1901 году немецким профессором Тинеманном, она работает по сей день»
16 июня в 07:00
29 июня в 07:00
13 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Куршская коса в вашем ритме
Посетить знаменитый национальный парк и насладиться его потрясающими пейзажами
Начало: По договоренности
«По желанию также заглянем на орнитологическую станцию Фрингилла и погуляем по сказочным улочкам Зеленоградска»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 100₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Дом куршей - Куршская коса: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Куршской косы: Танцующий лес, белоснежные дюны и орнитологическая станция. Узнайте о жизни куршей и насладитесь природой
«Кроме того, мы побываем на полевой орнитологической станции «Фрингилла» и увидим, как ловят и кольцуют птиц и как определяют их пол и возраст»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
"Танцующий лес" и "поющие пески": очарование Куршской косы
Узнать, где скрывается древний дракон, понаблюдать за кольцеванием птиц и прогуляться по берегу моря
«Орнитологическая станция Фрингилла, где вы изучите хитрое устройство ловушки для поимки и кольцевания птиц и пообщаетесь с учеными-орнитологами»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Куршская коса - жемчужина Калининградской области
Очароваться многообразием и красотой необычной природы и отдохнуть городской суеты на авто-экскурсии
«Орнитологическая станция кольцевания птиц «Фрингилла»»
24 июня в 15:00
25 июня в 15:00
13 640₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Куршская коса: куда уходят дюны
Мир поющих песков и танцующих деревьев - поездка с акцентом на уникальной природе
«Первый пункт путешествия — орнитологическая станция кольцевания птиц «Фрингилла»»
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
13 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Таинственный мир Куршской косы: экскурсия в Калининграде
Исследуйте чудеса Куршской косы, насладитесь её природой и узнайте уникальные истории, скрытые за пейзажами
«А на орнитологической станции Фрингилла узнаете интересные факты о жизни и миграции птиц в Калининградской области»
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
1700015 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Куршская коса: нетривиальный маршрут
Увидеть популярные локации, пройти нетуристическими тропами и услышать любопытные сюжеты о косе
«Ответы на эти вопросы ждут вас в полевом стационаре Фрингилла»
15 июня в 08:00
23 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7.5 часов
Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе
Опередить других путешественников, побыть на природе и узнать о птицах на орнитологической станции
Начало: У ТЦ «Акрополь» или в другом месте посадки
«Первая в мире орнитологическая станция кольцевания птиц или Станция Фрингилла»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
2 500₽ за человека
скидка
10%
Групповая
8 часов
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес
Познакомиться с символами заповедника на автобусной экскурсии
Начало: На улице Октябрьская
«Затем отправимся на орнитологическую станцию Фрингилла, где нас ждет экскурсия с профессиональным орнитологом»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00 и 09:30
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
16551 490₽ за человека
Групповая
7 часов
Экскурсия на Куршскую косу в мини-группе
Полюбоваться гармоничной природой и узнать предания узкой полоски суши
Начало: На парковке здания Дома Советов
«Птичник «Фрингилла» (в летний сезон) или Визит-центр «Музей леса» (с ноября по май)»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 750₽ за человека
Групповая
7 часов
Куршская коса и орнитологическая станция «Фрингилла»
«Орнитологическая станция «Фрингилла» Сначала мы отправимся на орнитологическую станцию «Фрингилла», где нас ждёт экскурсия с профессиональным орнитологом»
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 1 490₽ за человека
Групповая
7 часов
Экскурсия на Куршскую косу в мини-группе
Начало: На парковке здания Дома Советов
«Маршрут охватит: - Орнитологическую станцию "Фрингилла"»
Расписание: По понедельникам, средам, пятницам, субботам 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 750₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса - необыкновенное место, Зеленоградск и замок Нессельбек
Начало: Ул. Шевченко 2, по договорённости
«Орнитологическая станция «Фрингилла» старейшая в Европе»
Расписание: Ежедневно по договоренности
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 17 835₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
8 часов
Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск
Посетить «визитную карточку» региона и сделать фотосессию на память
«Полевой стационар «Фрингилла» — подразделение первой в мире орнитологической станции»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
9 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Загадочная Куршская коса с сертифицированным гидом
Увидеть и узнать всё, что вы ожидаете от этого уникального места-символа Калининградской области
Начало: В месте по договорённости
«Если захотите и при наличии времени, мы также можем посетить: станцию кольцевания птиц «Фрингилла» (работает с 1 апреля по 15 октября), Высоту Мюллера, Музей Куршской косы, Музей русских суеверий, озеро Лебедь или Королевский бор»
21 июня в 08:00
24 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Куршская коса, Калининград и область от рассвета до заката
Начало: По договоренности: адрес проживания в Калининграде
«Лесной, музей Визит-центр, орнитологическая станция "Фрингилла" с апреля по ноябрь, озеро Чайка, Высота Мюллера, пос»
Расписание: ежедневно, в любое время
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из аэропорта Калининграда - на Куршскую косу
Совместить трансфер с поездкой в заповедник и отдыхом на морском берегу
Начало: в аэропорту «Храброво»
«По желанию мы заглянем на орнитологическую станцию «Фрингилла» и пообедаем в прибрежном ресторане»
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
10 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса и замок Нессельбек: Путешествие и легенды
Откройте для себя тайны Куршской косы и исторический замок Нессельбек в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Площадь Василевского
«Кроме того, посетите первую в Европе станцию кольцевания птиц Фрингилла, основанную священником Тинеманом»
Завтра в 10:00
17 июня в 10:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия по Куршской косе
Начало: По вашему адресу в Калининграде или Зеленоградске
«Также при желании с апреля по октябрь можно посетить орнитологическую станцию «Фрингилла»»
Расписание: В любой свободный день с 9 до 18
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 2024Спасибо Олегу. Маршрут продуман хорошо, всем было интересно. Незабываемые виды Куршской косы. Небольшое время, проведённое в Зеленоградске, вдохновило на ещё одно посещение этого милого городка. Сами прогуляли целый день
- ААнтонина5 июня 2024Отлично провели время с Еленой на Курсшской косе! Елена скорректировала под нас маршрут, организовала все так, чтобы мы не столкнулись
- ММария4 июня 2024Отличная экскурсия и гид. Всё очень организованно. Мы в восторге!
- ЕЕлизавета4 июня 2024Великолепная экскурсия, экскурсовод Анжела рассказывает многое и очень интересно, её действительно хочется слушать. Сами локации: Орнитологическая станция, есть очень интересная экскурсия,
- ААнастасия3 июня 2024Спасибо большое за отличную экскурсию! Олег отличный экскурсовод, очень много знаний, интересно рассказывает! Рекомендую, очень интересно! Отличный маршрут! Мы остались под большим впечатлением! Хочется вернуться!
- ЕЕлизавета3 июня 2024Все безумно понравилось! Небольшая группа и ранний выезд- все прекрасно! Когда мы уже уходили с мест- приезжали большие автобусы с толпами туристов. Нам же достался пустой лес с танцующими деревьями и относительно пустая дюна.
- ВВера3 июня 2024На экскурсии понравилось всё: Алексей прекрасно знает историю, умеет ее донести не как сухой материал, а с изюминкой, предупредителен. За
- ППолина2 июня 2024Изумительная экскурсия! Потрясающая природа, любопытно с исторической точки зрения. Гибкий подход - можно подстроить нюансы маршрута под себя. Вкусно и визуально, и в самом прямом смысле - в ресторане Фишхоф. Мы остались в восторге! Очень рекомендую.
- ММария2 июня 2024Все было отлично, большое спасибо!
- ААнастасия2 июня 2024Присоединяюсь ко всем восторженным отзывам и ставлю 10 из 5 баллов Олегу! Много бываю на экскурсиях, у Олега всё прекрасно
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Станция Фрингилла»
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