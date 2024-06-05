читать дальше

с толпами людей, и, что самое важное, рассказала нам все о косе, что знала сама. Ну или почти все! Всё было действительно в нашем темпе (нам было важно - были с ребенком 7 лет), легко и непринужденно. Как будто с подругой время провели! Спасибо огромное Елене! Буду в области еще раз - обязательно обращусь к ней сама и порекомендую друзьям.