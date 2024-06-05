Экскурсии на орнитологическую станцию «Фрингилла» из Калининграда

Найдено 35 экскурсий в категории «Станция Фрингилла» в Калининграде, цены от 1 490 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Куршская коса и Зеленоградск за один день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
396 отзывов
Популярное предложение
Куршская коса и Зеленоградск за один день
Насладитесь фантастическими видами Куршской косы, погуляйте по заповедному лесу и узнайте о необычных растениях лесничества Гренц
Начало: У гостиницы Калининград
«Вы увидите главные достопримечательности национального парка: Королевский бор, орнитологическую станцию Фрингилла, поселок Рыбачий, лютеранскую кирху архитектора Тишлера, Танцующий лес и высоту Эфа»
Расписание: ежедневно в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 340 за человека
Тёплая прогулка по Куршской косе
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Тёплая прогулка по Куршской косе - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Куршской косы: песчаные дюны, Танцующий лес, Балтийское море. Узнайте мифы и легенды, согрейтесь глинтвейном
Начало: Начало экскурсии у вашего отеля в Калининграде
«Чтобы погрузиться в этот мир глубже, мы сможем посетить Королевский бор или орнитологическую станцию Фрингилла, озеро Чайка или уютный поселок Рыбачий»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 340 за всё до 6 чел.
Куршская коса - путешествие в мир волшебства
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
63 отзыва
Погружение в волшебство Куршской косы: индивидуальная экскурсия
Отвлекитесь от городской суеты и проведите день на Куршской косе. Вас ждут природа, легенды, Танцующий лес и местные деликатесы
«Вы погуляете по деревянным мостикам Танцующего леса, понаблюдаете за птицами на орнитологической станции Фрингилла и полюбуетесь окрестными пейзажами с высоты Мюллера и дюны Эфа»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
11 900 за всё до 3 чел.
Куршская коса на автомобиле бизнес-класса
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
33 отзыва
Куршская коса на автомобиле бизнес-класса
Посетить самое живописное место Калининградской области и раскрыть его богатую историю
«Орнитологическая станция Фрингилла — осенью и весной над национальным парком пролетают миллионы птиц, направляющихся в теплые страны Южной Европы и Африки»
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
1800016 200 за всё до 5 чел.
Куршская коса - царство моря, дюн и птичьих голосов
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
139 отзывов
Куршская коса: путешествие между морем, дюнами и историей
Погрузитесь в уникальный мир Куршской косы, где каждый шаг открывает страницы истории, тайны природы и древние легенды
Начало: У вашего места проживания
«А на орнитологической станции Фрингилла услышите, как и для чего кольцуют птиц, увидите рыбачинские ловушки и поймете, какое отношение ко всему этому имеет зяблик»
18 июня в 08:00
25 июня в 08:00
13 340 за всё до 4 чел.
Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек - влюбиться за один день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
316 отзывов
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по историческим местам Калининграда
Погрузитесь в мир природы и истории с экскурсией по Куршской косе, Зеленоградску и замку Нессельбек. Откройте для себя красоту и тайны Калининграда
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
«Станция Фрингилла — старейшая в Европе орнитологическая станция»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1887216 985 за всё до 7 чел.
Ваш день в Калининграде или области: экскурсия-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
88 отзывов
Ваш персональный день в Калининграде
Откройте для себя Калининград и его окрестности с экскурсией, спланированной под ваши интересы
Начало: На площади Победы
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 8 800 за всё до 6 чел.
Куршская коса: волшебство на каждом шагу
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
109 отзывов
Куршская коса: путешествие сквозь века и природу
Погрузитесь в мир красоты и загадок Куршской косы. Уникальные ландшафты, исторические секреты и вдохновляющие виды ждут вас
«На орнитологической станции Фрингилла вы понаблюдаете за кольцеванием птиц»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 000 за всё до 4 чел.
Путешествие на Куршскую косу через Зеленоградск и замок Нессельбек
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
73 отзыва
Куршская коса и замок Нессельбек: путешествие историей
Исследуйте уникальные природные объекты и исторические памятники Калининградской области в одной поездке
Начало: Площадь Василевского
«Станция кольцевания птиц Фрингилла — основанная профессором Тинеманном в 1901 году, она действует по сей день»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 5 чел.
Загадочная Куршская коса
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
149 отзывов
Загадочная Куршская коса: путешествие по символам Калининграда
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок Куршской косы и Зеленоградска в компании опытного гида
Начало: Г. Калининград
«Орнитологическая станция Фрингилла — открытая в начале XX века немецким теологом и естествоиспытателем Тинеманном, она функционирует по сей день»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
10 000 за всё до 3 чел.
Куршская коса и 3 курорта Балтики за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
109 отзывов
Куршская коса и курорты Балтики: янтарь, природа и архитектура
Исследуйте уникальные природные и культурные жемчужины Калининградской области в одной насыщенной экскурсии
«И конечно, посетим главные достопримечательности косы: орнитологическую станцию кольцевания птиц «Фрингилла», Танцующий лес с деревьями, скрученными в спирали, и Высоту Эфа с тремя видами дюн — зелёными, серыми и белыми»
25 июня в 08:30
26 июня в 08:00
16 160 за всё до 4 чел.
Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
64 отзыва
Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
Полюбоваться балтийской природой и погулять по старинному курорту на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
«Орнитологическая станция Фрингилла — вы узнаете интересные факты о местных птицах и понаблюдаете за процессом их кольцевания»
11 июня в 03:30
12 июня в 03:00
15 000 за всё до 4 чел.
Уникальные ландшафты Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
46 отзывов
Уникальные ландшафты Куршской косы
Проехать по самому колоритному и красивому маршруту Калининградского края
Начало: В центре города
«По желанию, на выбор предлагается один из маршрутов: Танцующий лес, Высота Мюллера, Озеро Лебедь или посещение станции «Фрингилла» (300 руб»
9 июня в 07:30
10 июня в 07:30
12 990 за всё до 4 чел.
Куршская коса вдоль и поперек
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Куршская коса вдоль и поперек
Изучить главные эко-маршруты национального парка и услышать истории рыбацких деревушек
«Вы своими глазами увидите, как происходит этот процесс, а еще удивитесь невероятным фактам и историям, которыми поделятся сотрудники полевого стационара «Фрингилла»»
9 июня в 15:00
12 июня в 15:00
12 000 за всё до 4 чел.
Знаковые места Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
60 отзывов
Куршская коса: путешествие по знаковым местам
Погрузитесь в атмосферу дикой природы, исследуя красоты Куршской косы и её исторические тайны
«Одно из достояний Куршской косы — «Фрингилла», полевой стационар Биостанции Зоологического института РАН»
16 июня в 07:00
18 июня в 07:00
13 850 за всё до 4 чел.
Куршская коса - уголок нетронутой природы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
149 отзывов
Куршская коса: природные чудеса и Зеленоградск
Откройте для себя красоту Куршской косы и исторические уголки Зеленоградска в увлекательной индивидуальной экскурсии
«Орнитологическая станция «Фрингилла» — основанная в 1901 году немецким профессором Тинеманном, она работает по сей день»
16 июня в 07:00
29 июня в 07:00
13 850 за всё до 4 чел.
Куршская коса в вашем ритме
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Куршская коса в вашем ритме
Посетить знаменитый национальный парк и насладиться его потрясающими пейзажами
Начало: По договоренности
«По желанию также заглянем на орнитологическую станцию Фрингилла и погуляем по сказочным улочкам Зеленоградска»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 100 за всё до 3 чел.
Дом куршей - Куршская коса
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
25 отзывов
Дом куршей - Куршская коса: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Куршской косы: Танцующий лес, белоснежные дюны и орнитологическая станция. Узнайте о жизни куршей и насладитесь природой
«Кроме того, мы побываем на полевой орнитологической станции «Фрингилла» и увидим, как ловят и кольцуют птиц и как определяют их пол и возраст»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
"Танцующий лес" и "поющие пески": очарование Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
22 отзыва
"Танцующий лес" и "поющие пески": очарование Куршской косы
Узнать, где скрывается древний дракон, понаблюдать за кольцеванием птиц и прогуляться по берегу моря
«Орнитологическая станция Фрингилла, где вы изучите хитрое устройство ловушки для поимки и кольцевания птиц и пообщаетесь с учеными-орнитологами»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 700 за всё до 4 чел.
Куршская коса - жемчужина Калининградской области
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
38 отзывов
Куршская коса - жемчужина Калининградской области
Очароваться многообразием и красотой необычной природы и отдохнуть городской суеты на авто-экскурсии
«Орнитологическая станция кольцевания птиц «Фрингилла»»
24 июня в 15:00
25 июня в 15:00
13 640 за всё до 4 чел.
Куршская коса: куда уходят дюны
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
73 отзыва
Куршская коса: куда уходят дюны
Мир поющих песков и танцующих деревьев - поездка с акцентом на уникальной природе
«Первый пункт путешествия — орнитологическая станция кольцевания птиц «Фрингилла»»
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
13 000 за всё до 3 чел.
Таинственный мир Куршской косы
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
41 отзыв
Таинственный мир Куршской косы: экскурсия в Калининграде
Исследуйте чудеса Куршской косы, насладитесь её природой и узнайте уникальные истории, скрытые за пейзажами
«А на орнитологической станции Фрингилла узнаете интересные факты о жизни и миграции птиц в Калининградской области»
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
1700015 300 за всё до 4 чел.
Куршская коса: нетривиальный маршрут
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
40 отзывов
Куршская коса: нетривиальный маршрут
Увидеть популярные локации, пройти нетуристическими тропами и услышать любопытные сюжеты о косе
«Ответы на эти вопросы ждут вас в полевом стационаре Фрингилла»
15 июня в 08:00
23 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
7.5 часов
20 отзывов
Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе
Опередить других путешественников, побыть на природе и узнать о птицах на орнитологической станции
Начало: У ТЦ «Акрополь» или в другом месте посадки
«Первая в мире орнитологическая станция кольцевания птиц или Станция Фрингилла»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
2 500 за человека
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
116 отзывов
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес
Познакомиться с символами заповедника на автобусной экскурсии
Начало: На улице Октябрьская
«Затем отправимся на орнитологическую станцию Фрингилла, где нас ждет экскурсия с профессиональным орнитологом»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00 и 09:30
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
16551 490 за человека
Экскурсия на Куршскую косу в мини-группе
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
103 отзыва
Экскурсия на Куршскую косу в мини-группе
Полюбоваться гармоничной природой и узнать предания узкой полоски суши
Начало: На парковке здания Дома Советов
«Птичник «Фрингилла» (в летний сезон) или Визит-центр «Музей леса» (с ноября по май)»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 750 за человека
Куршская коса и орнитологическая станция «Фрингилла»
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
155 отзывов
Куршская коса и орнитологическая станция «Фрингилла»
«Орнитологическая станция «Фрингилла» Сначала мы отправимся на орнитологическую станцию «Фрингилла», где нас ждёт экскурсия с профессиональным орнитологом»
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 1 490 за человека
Экскурсия на Куршскую косу в мини-группе
🚶 Пешая
Групповая
7 часов
35 отзывов
Экскурсия на Куршскую косу в мини-группе
Начало: На парковке здания Дома Советов
«Маршрут охватит: - Орнитологическую станцию "Фрингилла
Расписание: По понедельникам, средам, пятницам, субботам 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 750 за человека
Куршская коса - необыкновенное место, Зеленоградск и замок Нессельбек
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
104 отзыва
Куршская коса - необыкновенное место, Зеленоградск и замок Нессельбек
Начало: Ул. Шевченко 2, по договорённости
«Орнитологическая станция «Фрингилла» старейшая в Европе»
Расписание: Ежедневно по договоренности
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 17 835 за всё до 3 чел.
Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск
🚗 На машине
Фотопрогулка
8 часов
160 отзывов
Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск
Посетить «визитную карточку» региона и сделать фотосессию на память
«Полевой стационар «Фрингилла» — подразделение первой в мире орнитологической станции»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
9 900 за всё до 4 чел.
Загадочная Куршская коса с сертифицированным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
12 отзывов
Загадочная Куршская коса с сертифицированным гидом
Увидеть и узнать всё, что вы ожидаете от этого уникального места-символа Калининградской области
Начало: В месте по договорённости
«Если захотите и при наличии времени, мы также можем посетить: станцию кольцевания птиц «Фрингилла» (работает с 1 апреля по 15 октября), Высоту Мюллера, Музей Куршской косы, Музей русских суеверий, озеро Лебедь или Королевский бор»
21 июня в 08:00
24 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Куршская коса, Калининград и область от рассвета до заката
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Куршская коса, Калининград и область от рассвета до заката
Начало: По договоренности: адрес проживания в Калининграде
«Лесной, музей Визит-центр, орнитологическая станция "Фрингилла" с апреля по ноябрь, озеро Чайка, Высота Мюллера, пос»
Расписание: ежедневно, в любое время
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Из аэропорта Калининграда - на Куршскую косу
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Из аэропорта Калининграда - на Куршскую косу
Совместить трансфер с поездкой в заповедник и отдыхом на морском берегу
Начало: в аэропорту «Храброво»
«По желанию мы заглянем на орнитологическую станцию «Фрингилла» и пообедаем в прибрежном ресторане»
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
10 500 за всё до 7 чел.
Великолепная Куршская коса и курорт Кранц за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
14 отзывов
Куршская коса и замок Нессельбек: Путешествие и легенды
Откройте для себя тайны Куршской косы и исторический замок Нессельбек в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Площадь Василевского
«Кроме того, посетите первую в Европе станцию кольцевания птиц Фрингилла, основанную священником Тинеманом»
Завтра в 10:00
17 июня в 10:00
14 000 за всё до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Куршской косе
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия по Куршской косе
Начало: По вашему адресу в Калининграде или Зеленоградске
«Также при желании с апреля по октябрь можно посетить орнитологическую станцию «Фрингилла»»
Расписание: В любой свободный день с 9 до 18
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
от 11 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Куршская коса и Зеленоградск за один день
    Спасибо Олегу. Маршрут продуман хорошо, всем было интересно. Незабываемые виды Куршской косы. Небольшое время, проведённое в Зеленоградске, вдохновило на ещё одно посещение этого милого городка. Сами прогуляли целый день
  • А
    Антонина
    5 июня 2024
    Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
    Отлично провели время с Еленой на Курсшской косе! Елена скорректировала под нас маршрут, организовала все так, чтобы мы не столкнулись
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    с толпами людей, и, что самое важное, рассказала нам все о косе, что знала сама. Ну или почти все! Всё было действительно в нашем темпе (нам было важно - были с ребенком 7 лет), легко и непринужденно. Как будто с подругой время провели! Спасибо огромное Елене! Буду в области еще раз - обязательно обращусь к ней сама и порекомендую друзьям.

  • М
    Мария
    4 июня 2024
    Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес
    Отличная экскурсия и гид. Всё очень организованно. Мы в восторге!
  • Е
    Елизавета
    4 июня 2024
    Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес
    Великолепная экскурсия, экскурсовод Анжела рассказывает многое и очень интересно, её действительно хочется слушать. Сами локации: Орнитологическая станция, есть очень интересная экскурсия,
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    где вам расскажут очень много про птичек и где они обитают. Танцующий лес - небольшой парк, но то как он выглядит и то что о нём говорят заставляет удивляться постоянно. Высота эфа - тут смешанные чувства, дюны, коты и море. Есть хорошие места с копченой рыбой. Экскурсия действительно классная и интересная, я рекомендую, нам очень понравилось.

    Великолепная экскурсия, экскурсовод Анжела рассказывает многое и очень интересно, её действительно хочется слушать. Сами локации:Великолепная экскурсия, экскурсовод Анжела рассказывает многое и очень интересно, её действительно хочется слушать. Сами локации:Великолепная экскурсия, экскурсовод Анжела рассказывает многое и очень интересно, её действительно хочется слушать. Сами локации:
  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Куршская коса и Зеленоградск за один день
    Спасибо большое за отличную экскурсию! Олег отличный экскурсовод, очень много знаний, интересно рассказывает! Рекомендую, очень интересно! Отличный маршрут! Мы остались под большим впечатлением! Хочется вернуться!
    Спасибо большое за отличную экскурсию! Олег отличный экскурсовод, очень много знаний, интересно рассказывает! Рекомендую, очень интересно!Спасибо большое за отличную экскурсию! Олег отличный экскурсовод, очень много знаний, интересно рассказывает! Рекомендую, очень интересно!Спасибо большое за отличную экскурсию! Олег отличный экскурсовод, очень много знаний, интересно рассказывает! Рекомендую, очень интересно!Спасибо большое за отличную экскурсию! Олег отличный экскурсовод, очень много знаний, интересно рассказывает! Рекомендую, очень интересно!Спасибо большое за отличную экскурсию! Олег отличный экскурсовод, очень много знаний, интересно рассказывает! Рекомендую, очень интересно!Спасибо большое за отличную экскурсию! Олег отличный экскурсовод, очень много знаний, интересно рассказывает! Рекомендую, очень интересно!Спасибо большое за отличную экскурсию! Олег отличный экскурсовод, очень много знаний, интересно рассказывает! Рекомендую, очень интересно!Спасибо большое за отличную экскурсию! Олег отличный экскурсовод, очень много знаний, интересно рассказывает! Рекомендую, очень интересно!Спасибо большое за отличную экскурсию! Олег отличный экскурсовод, очень много знаний, интересно рассказывает! Рекомендую, очень интересно!
  • Е
    Елизавета
    3 июня 2024
    Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе
    Все безумно понравилось! Небольшая группа и ранний выезд- все прекрасно! Когда мы уже уходили с мест- приезжали большие автобусы с толпами туристов. Нам же достался пустой лес с танцующими деревьями и относительно пустая дюна.
    Все безумно понравилось! Небольшая группа и ранний выезд- все прекрасно! Когда мы уже уходили с мест-Все безумно понравилось! Небольшая группа и ранний выезд- все прекрасно! Когда мы уже уходили с мест-Все безумно понравилось! Небольшая группа и ранний выезд- все прекрасно! Когда мы уже уходили с мест-Все безумно понравилось! Небольшая группа и ранний выезд- все прекрасно! Когда мы уже уходили с мест-Все безумно понравилось! Небольшая группа и ранний выезд- все прекрасно! Когда мы уже уходили с мест-Все безумно понравилось! Небольшая группа и ранний выезд- все прекрасно! Когда мы уже уходили с мест-
  • В
    Вера
    3 июня 2024
    Загадочная Куршская коса
    На экскурсии понравилось всё: Алексей прекрасно знает историю, умеет ее донести не как сухой материал, а с изюминкой, предупредителен. За
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    короткое время мы успели посмотреть и посетить много мест, причем практически не пересекаясь с другими экскурсионными группами. Кроме того, мы не остались голодными ни в процессе экскурсии, ни после нее)) рекомендую!!

    На экскурсии понравилось всё: Алексей прекрасно знает историю, умеет ее донести не как сухой материал, аНа экскурсии понравилось всё: Алексей прекрасно знает историю, умеет ее донести не как сухой материал, а
  • П
    Полина
    2 июня 2024
    Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек - влюбиться за один день
    Изумительная экскурсия! Потрясающая природа, любопытно с исторической точки зрения. Гибкий подход - можно подстроить нюансы маршрута под себя. Вкусно и визуально, и в самом прямом смысле - в ресторане Фишхоф. Мы остались в восторге! Очень рекомендую.
  • М
    Мария
    2 июня 2024
    Знаковые места Куршской косы
    Все было отлично, большое спасибо!
  • А
    Анастасия
    2 июня 2024
    Куршская коса и Зеленоградск за один день
    Присоединяюсь ко всем восторженным отзывам и ставлю 10 из 5 баллов Олегу! Много бываю на экскурсиях, у Олега всё прекрасно
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    организовано, структурированно и логично подано, изложение понятное, одна история вытекает из другой, нет перескакиваний в одной мысли на другую. Также отмечу, что экскурсия в форме диалога, на все вопросы получаешь ответы, также Олег вовлекает всех участников, задавая вопросы, заставляет шевелить мозгами. Комфортный темп, достаточно времени для фотографий, своевременная остановка на обед. Остались чрезвычайно довольны днём, проведенным на Куршской косе, и познавательной вечерней прогулкой по Зеленоградску.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Станция Фрингилла»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
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