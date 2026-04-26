39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Об уникальном уголке Земли я расскажу вам как автор книг-бестселлеров: повести о Куршской косе времён куршей и викингов, сборников мистических легенд Кёнигсберга и морских историй. Вы узнаете об особенностях этой узкой полоски суши между заливом и Балтийским морем, о её природе и обитателях. А места для посещения выберете сами.

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Описание экскурсии

3 локации на выбор

Достойных посещения мест на Куршской косе столько, что для знакомства не хватит и трёх дней. Поэтому я предлагаю вам выбрать 3 самых интересных на ваш взгляд уголков:

Королевский бор. Вы окажетесь в древнейшем лесу, где никогда не вырубали деревья. Узнаете, почему живописный бор сохранился именно здесь, увидите места подкормки диких животных, гигантские туи высотой до 60 м и сосны, которым более 300 лет

Посёлок Лесной и самая узкая часть Куршской косы, где прикасаешься к воде залива, а через 400 м стоишь у Балтийского моря. Здесь я расскажу о кусателях ворон и том, какие необыкновенные желания иногда появляются у путешественников в этих местах

Высота Мюллера подарит виды уходящей вдаль Куршской косы, озера Чайка и посёлка Рыбачий

Озеро Чайка, где живут лебеди, утки и серые цапли. Мы поговорим о названии живописного водоёма и его истории

Посёлок Рыбачий. Здесь вы узнаете о Тевтонском ордене, Россинтенском замке и новелле Гофмана «Майорат». И можете посетить уникальный магазин изделий с янтарём самых невероятных расцветок: пейзажный, «волосы Вероники», королевский, «перепелиные яйца», зелёный, «кровь дракона», голубой и пр.

Танцующий лес — название отражает суть странного места. Вас ждут деревья, изогнутые в необыкновенных позах, — феномен, которому пока нет объяснения. Я расскажу все существующие версии и поделюсь историей из детства, связанной с Танцующим лесом

Дюна Эфа. С высочайшей точки косы откроются виды на белые дюны, море и залив — идеальное место для созерцания и фотографий

Поляна диких подснежников, «избушка Бабы Яги», питомник и красивейший выход к морю Мы увидим один из лучших пляжей Куршской косы, побываем в сказочной избушке, узнаем как пахнет гигантская туя, посмотрим на омелу в тополиной роще, а ранней весной полюбуемся настоящими лесными подснежниками. И ещё здесь никогда не бывает туристов.

Вы узнаете об истории, экологии и действительно уникальных природных особенностях Куршской косы. О первой в мире экологической катастрофе, созданной руками человека, и о «дюнах-убийцах», которые никого не убивали. Как автор книг об этих краях я поделюсь собранными мной легендами (например, об углежоге Тиме и гноме Тристане).

В конце экскурсии вас ждёт подарок — одна из моих книг. Если захотите — с автографом автора.

Организационные детали

Поедем на Mitsubishi Galant (до 4 человек) или компактвэне Opel Zafira (до 6 человек). Могу предоставить детское кресло и 2 бустера. При группе до 5 человек в автомобиле останется место для коляски

Количество детских мест:

— дети от 1,5 до 7 лет — не более 1 ребёнка

— дети от 7 до 12 лет — не более 2 детей