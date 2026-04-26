39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История и природа Куршской косы с гидом-писателем (из Зеленоградска)

Насыщенное путешествие из Зеленоградска, Лесного, Сокольников, Малиновки для детей и взрослых
Об уникальном уголке Земли я расскажу вам как автор книг-бестселлеров: повести о Куршской косе времён куршей и викингов, сборников мистических легенд Кёнигсберга и морских историй.

Вы узнаете об особенностях этой узкой полоски суши между заливом и Балтийским морем, о её природе и обитателях. А места для посещения выберете сами.
5
83 отзыва
История и природа Куршской косы с гидом-писателем (из Зеленоградска)
История и природа Куршской косы с гидом-писателем (из Зеленоградска)
История и природа Куршской косы с гидом-писателем (из Зеленоградска)

Описание экскурсии

3 локации на выбор

Достойных посещения мест на Куршской косе столько, что для знакомства не хватит и трёх дней. Поэтому я предлагаю вам выбрать 3 самых интересных на ваш взгляд уголков:

  • Королевский бор. Вы окажетесь в древнейшем лесу, где никогда не вырубали деревья. Узнаете, почему живописный бор сохранился именно здесь, увидите места подкормки диких животных, гигантские туи высотой до 60 м и сосны, которым более 300 лет
  • Посёлок Лесной и самая узкая часть Куршской косы, где прикасаешься к воде залива, а через 400 м стоишь у Балтийского моря. Здесь я расскажу о кусателях ворон и том, какие необыкновенные желания иногда появляются у путешественников в этих местах
  • Высота Мюллера подарит виды уходящей вдаль Куршской косы, озера Чайка и посёлка Рыбачий
  • Озеро Чайка, где живут лебеди, утки и серые цапли. Мы поговорим о названии живописного водоёма и его истории
  • Посёлок Рыбачий. Здесь вы узнаете о Тевтонском ордене, Россинтенском замке и новелле Гофмана «Майорат». И можете посетить уникальный магазин изделий с янтарём самых невероятных расцветок: пейзажный, «волосы Вероники», королевский, «перепелиные яйца», зелёный, «кровь дракона», голубой и пр.
  • Танцующий лес — название отражает суть странного места. Вас ждут деревья, изогнутые в необыкновенных позах, — феномен, которому пока нет объяснения. Я расскажу все существующие версии и поделюсь историей из детства, связанной с Танцующим лесом
  • Дюна Эфа. С высочайшей точки косы откроются виды на белые дюны, море и залив — идеальное место для созерцания и фотографий
  • Поляна диких подснежников, «избушка Бабы Яги», питомник и красивейший выход к морю Мы увидим один из лучших пляжей Куршской косы, побываем в сказочной избушке, узнаем как пахнет гигантская туя, посмотрим на омелу в тополиной роще, а ранней весной полюбуемся настоящими лесными подснежниками. И ещё здесь никогда не бывает туристов.

Вы узнаете об истории, экологии и действительно уникальных природных особенностях Куршской косы. О первой в мире экологической катастрофе, созданной руками человека, и о «дюнах-убийцах», которые никого не убивали. Как автор книг об этих краях я поделюсь собранными мной легендами (например, об углежоге Тиме и гноме Тристане).

В конце экскурсии вас ждёт подарок — одна из моих книг. Если захотите — с автографом автора.

Организационные детали

  • Поедем на Mitsubishi Galant (до 4 человек) или компактвэне Opel Zafira (до 6 человек). Могу предоставить детское кресло и 2 бустера. При группе до 5 человек в автомобиле останется место для коляски

Количество детских мест:

— дети от 1,5 до 7 лет — не более 1 ребёнка
— дети от 7 до 12 лет — не более 2 детей

  • Про любой багаж прошу написать до заказа экскурсии
  • Обязательные дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на косу (400 ₽ за машину с водителем + 400 ₽ за пассажира; детям до 18 лет и пенсионерам бесплатно)
  • Можно будет искупаться, выпить кофе и перекусить. Полноценные завтраки, обеды, ужины, долгий шопинг и отдых на пляже в программу не входя
  • Экскурсию можно продлить и добавить питание, пляжный отдых или шоппинг — 2500 ₽ за час

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный3900 ₽
Дети до 16 лет2900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Зеленоградске на улице Окружной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2862 туристов
Сертифицированный и аккредитованный гид. Писатель и профессиональный фотограф. Автор книг о Калининграде, мистических легенд Кёнигсберга, морских историй, сказок и мифов Куршской косы. Мне повезло родиться и вырасти на этой земле, в окружении замков, фортов и булыжных мостовых, под шум солёного Балтийского моря, среди магии древних прусских легенд. Вместе с командой опытных коллег проведем для вас интересные и незабываемые экскурсии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 83 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
78
4
5
3
2
1
Ксения
Экскурсия вышла замечательной! Прекрасный вариант для тех, кто ищет небольшой часовой формат, и не желает посещать все локации Куршской косы в сопровождении толпы. Игорь прекрасен и как экскурсовод, и как человек. Если снова приедем в Калининградскую область, обязательно обратимся к нему. Спасибо!
Экскурсия вышла замечательной! Прекрасный вариант для тех, кто ищет небольшой часовой формат, и не желает посещать
Экскурсия вышла замечательной! Прекрасный вариант для тех, кто ищет небольшой часовой формат, и не желает посещать
Экскурсия вышла замечательной! Прекрасный вариант для тех, кто ищет небольшой часовой формат, и не желает посещать
Экскурсия вышла замечательной! Прекрасный вариант для тех, кто ищет небольшой часовой формат, и не желает посещать
Экскурсия вышла замечательной! Прекрасный вариант для тех, кто ищет небольшой часовой формат, и не желает посещать
Экскурсия вышла замечательной! Прекрасный вариант для тех, кто ищет небольшой часовой формат, и не желает посещать
Экскурсия вышла замечательной! Прекрасный вариант для тех, кто ищет небольшой часовой формат, и не желает посещать
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А
Выражаю огромнейшую благодарность Игорю за прекрасную поездку по Куршской косе. Время пролетело незаметно. Сложилось впечатление, что экскурсию для тебя проводит не обычный человек, которого ты видишь первый раз в жизни,
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а дальний родственник, готовый поделиться с тобой красотами и историей своего родного края. Время экскурсии выбрано прекрасное, никаких очередей и толп туристов. Плюсом является показ нетуристических, но при этом не менее живописных мест. За книгу в подарок отдельное спасибо! Уже прочли, читается на одном дыхании!

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Ольга
Мы были на экскурсии у Игоря в середине октября. Все прошло отлично - встретили нас вовремя, машина была комфортной, нас провезли именно по тем локациями, которые мы хотели посетить. В
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поездке Игорь предлагал на выбор свои варианты того, что еще здесь можно посмотреть. Во время рассказа о Куршской косе экскурсовод заботливо уточнял интересна ли тема или мы хотим послушать что-нибудь другое. Завершилась экскурсия также вовремя, как и договаривались. На прощание Игорь подарил нам свою книгу с легендой Куршской косы. Большое спасибо за запоминающееся путешествие.

Мы были на экскурсии у Игоря в середине октября. Все прошло отлично - встретили нас вовремя,
Мы были на экскурсии у Игоря в середине октября. Все прошло отлично - встретили нас вовремя,
Мы были на экскурсии у Игоря в середине октября. Все прошло отлично - встретили нас вовремя,
Мы были на экскурсии у Игоря в середине октября. Все прошло отлично - встретили нас вовремя,
Мы были на экскурсии у Игоря в середине октября. Все прошло отлично - встретили нас вовремя,
Мы были на экскурсии у Игоря в середине октября. Все прошло отлично - встретили нас вовремя,
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оксана
Очень довольны поездкой на Куршскую косу с Игорем. Он встретил нас в аэропорту, мы обсудили наши пожелания, Игорь предложил добавить свои варианты и получился просто шедевр!!!! Старинная кирха, сыроварня с
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дегустацией, поездка за местной рабкой и пивом, главные достопримечательности косы и чудесный закат на Аван дюне. Все было прекрасно спланировано по времени, браво, Игорь!!!!! Будем Вас рекомендовать друзьям👍👍👍 Отдельное спасибо за погружение в историю края, фото и книги🌹🌹🌹

Очень довольны поездкой на Куршскую косу с Игорем. Он встретил нас в аэропорту, мы обсудили наши
Очень довольны поездкой на Куршскую косу с Игорем. Он встретил нас в аэропорту, мы обсудили наши
Очень довольны поездкой на Куршскую косу с Игорем. Он встретил нас в аэропорту, мы обсудили наши
Очень довольны поездкой на Куршскую косу с Игорем. Он встретил нас в аэропорту, мы обсудили наши
Очень довольны поездкой на Куршскую косу с Игорем. Он встретил нас в аэропорту, мы обсудили наши
Очень довольны поездкой на Куршскую косу с Игорем. Он встретил нас в аэропорту, мы обсудили наши
Очень довольны поездкой на Куршскую косу с Игорем. Он встретил нас в аэропорту, мы обсудили наши
Очень довольны поездкой на Куршскую косу с Игорем. Он встретил нас в аэропорту, мы обсудили наши
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Елена
Мы побывали на чудесной экскурсии, роскошные виды сопровождались удивительными комментариями нашего экскурсовода. От истории до легенды, от серьёзных фактов до веселых баек - назвали бы мы наше путешествие. В нём всё было прекрасно и абсолютно не напряжно. Экскурсия полностью адаптирована под нас-путешественников. Если хотите посмотреть конкретные объекты, просто скажите об этом. Игоря советуем всем, останетесь довольны.
Мы побывали на чудесной экскурсии, роскошные виды сопровождались удивительными комментариями нашего экскурсовода. От истории до легенды,
Мы побывали на чудесной экскурсии, роскошные виды сопровождались удивительными комментариями нашего экскурсовода. От истории до легенды,
Мы побывали на чудесной экскурсии, роскошные виды сопровождались удивительными комментариями нашего экскурсовода. От истории до легенды,
Мы побывали на чудесной экскурсии, роскошные виды сопровождались удивительными комментариями нашего экскурсовода. От истории до легенды,
Мы побывали на чудесной экскурсии, роскошные виды сопровождались удивительными комментариями нашего экскурсовода. От истории до легенды,
Мы побывали на чудесной экскурсии, роскошные виды сопровождались удивительными комментариями нашего экскурсовода. От истории до легенды,
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Гайдукова
Очень интересная экскурсия. Узнали много интересного. Я в восторге от этого места. Рекомендую всем
Очень интересная экскурсия. Узнали много интересного. Я в восторге от этого места. Рекомендую всем
Очень интересная экскурсия. Узнали много интересного. Я в восторге от этого места. Рекомендую всем
Очень интересная экскурсия. Узнали много интересного. Я в восторге от этого места. Рекомендую всем
Очень интересная экскурсия. Узнали много интересного. Я в восторге от этого места. Рекомендую всем
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