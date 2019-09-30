39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познавательное путешествие в вашем ритме из Светлогорска, Зеленоградска и Пионерского

Игорь
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Игорь – ваш гид
Уникальная природа красивейшей полоски суши — пишут путеводители о Куршской косе.

И не обманывают! Я расскажу, в чём же особенности этой земли между заливом и морем, познакомлю с её обитателями, легендами и мистикой.

Места для посещения вы выбираете сами: например, необычный Танцующий лес, самую узкую часть косы, музейный комплекс, очаровательные посёлки, смотровые площадки — в любом случае обещаю насыщенную, интересную именно вам поездку.
7700 ₽
6930 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии39 отзывов
4.9
Природа и легенды Куршской косы
Природа и легенды Куршской косы

Что вас ожидает

Любые уголки косы на выбор
Достойных посещения мест на Куршской косе столько, что для внимательного знакомства не хватит и трёх дней. Поэтому я предлагаю вам выбрать 3-4 самых интересных на ваш взгляд уголков этой полоски суши:

  • Королевский бор: вы окажетесь в древнейшем лесу, где никогда не вырубали деревья. Узнаете, почему живописный бор сохранился именно здесь, увидите места подкормки диких животных и гигантские туи высотой до 60 метров, прогуляетесь до залива и полюбуетесь окрестностями со смотровой площадки.
  • Поселок Лесной и самая узкая часть Куршской косы, где прикасаешься к воде залива, а через 400 метров и несколько минут стоишь у Балтийского моря. Здесь я расскажу о «кусателях ворон» и том, какие необыкновенные желания иногда появляются у путешественников в этих местах.
  • Музейный комплекс Куршской косы: здесь стоит заглянуть в краеведческий музей и музей суеверий, прогуляться по деревне викингов и тропе ощущений, помогающей прочувствовать ландшафты косы.
  • Высота Мюллера подарит виды уходящей вдаль Куршской косы, озера Чайка и посёлка Рыбачий.
  • Озеро Чайка, где живут лебеди, утки и серые цапли. Мы поговорим о названии живописного водоёма и покормим лебедей хлебом.
  • Посёлок Рыбачий: в маленьком посёлке с большой историей вы узнаете о Тевтонском ордене, Россинтенском замке и новелле Гофмана «Майорат». А после можно остановиться на обед с местными блюдами и заглянуть в рыбный магазин.
  • Танцующий лес: название отражает суть этого странного места. Вас ждут деревья, изогнутые в необыкновенные позы, — феномен, которому пока нет объяснения. Я расскажу все версии (самые интересные придумали мои гости!) и поделюсь личной историей из детства, связанной с Танцующим лесом.
  • Дюна Эфа: с высочайшей точки косы откроются виды на белые дюны, море и залив — идеальное место для созерцания и фотографий.
  • Зеленоградск: на обратном пути вы сможете погулять по очаровательному городку в начале Куршской косы. Увидите кирху Св. Адальберта — ныне действующий православный храм, Водонапорную башню, с которой открывается панорама Зеленоградска, и сквер королевы Луизы.

По пути будем останавливаться и выходить на морской берег в приглянувшихся вам точках.

Рассказы об истории, легендах и экологии
В какие бы места мы не отправились, я расскажу самое главное о Куршской косе. Вы узнаете об истории, экологии и действительно уникальных природных особенностях этой земли. О первой в мире экологической катастрофе, созданной руками человека, и о «дюнах-убийцах», которые никого не убивали. Как автор книг об этих краях я поделюсь собранными мной легендами (например, об углежоге Тиме и гноме Тристане), историями о леших, русалках, домовых и прочих персонажах сказок.

В конце экскурсии вас ждут подарки :)

Кому подойдёт экскурсия

И тем, кто впервые на Куршской косе, и тем, кто уже приезжал сюда — ведь план и маршрут подстраивается под ваши интересы и желания.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия может начинаться в Пионерском, Зеленоградске и Светлогорске (это включено в стоимость) в 8:30 и 14:00 с апреля по сентябрь, а с октября по март — в любое время. Такой график позволит избежать пробки при въезде на косу и большого количества людей на основных маршрутах.
  • Из Калининграда: самостоятельно добраться до Пионерского (электрички приходят в 08:34 и 13:46, много другого транспорта). Расставание в Зеленоградске (много электричек и другого транспорта в Калининград). Плюсом посмотрим наши прелестные приморские городки и не потеряем время по дороге в калининградских пробках.

Дополнительные расходы

  • Экологический сбор при въезде на косу (150 руб. с человека + 150 руб. за машину; детям до 12 лет бесплатно)
  • Во время экскурсии я могу провести для вас профессиональную фотоссесию (обсуждается в переписке)
  • Экскурсию возможно провести и для большего количества человек (до 19) за дополнительную оплату (по запросу)
Природа и легенды Куршской косы
Природа и легенды Куршской косы
Природа и легенды Куршской косы
Природа и легенды Куршской косы
Природа и легенды Куршской косы
Природа и легенды Куршской косы
Природа и легенды Куршской косы
Природа и легенды Куршской косы
Природа и легенды Куршской косы
Природа и легенды Куршской косы
Природа и легенды Куршской косы
Природа и легенды Куршской косы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Игорь
Игорь
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Игорь. Сертифицированный и аккредитованный персональный гид. Писатель и профессиональный фотограф. Приглашаю на авторские экскурсии по Калининграду, Куршской косе и приморским городам: Светлогорску, Зеленоградску, Балтийску и Янтарному. Опыт работы гидом с 2000 года, опыт вождения более 30 лет. Автор книг о Калининграде, морских историй, сказок и легенд о Куршской косе. Мне повезло родиться и вырасти на этой земле, в окружении замков, фортов и булыжных мостовых, под шум соленого Балтийского моря, среди магии древних прусских легенд. Возможно привлечение транспорта до 15 человек. Обращайтесь, будет интересно!
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39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

30 сентября 2019
Экскурсия очень понравилась. Природа просто завораживает. Залив и через несколько метров бушующее Балтийское море-это просто изумительно. Красота дюн
3 сентября 2019
Были на экскурсии 25 августа 2019 г. Все очень понравилось. Светлогорск смотрели сами, затем Игорь составил компанию по маршруту Зеленоградск -вся Коса и обратно. 10 тыс шагов в Светлогорске и 15 тыс на Косе. Море прекрасное, прохладное, пляж малолюдный, хот-доги вкусные, песок чистый. Отличный отдых наедине с природой и увлекательные рассказы Игоря прекрасно сочетались. Зеленоградск посмотреть не успели, вернемся. Игорю спасибо!
19 августа 2019
Довольно интересная и познавательная экскурсия. Гид Игорь отлично владеет материалом, освещает историю косы с неожиданной стороны, отвечает на любые вопросы и идет навстречу пожеланиям туристов по поводу организации маршрута.
19 августа 2019
Игорь провел отличную экскурсию, рассказал историю Куршской косы и много легенд, связанных с ней. Было невероятно интересно, Игорь помог выбрать нам места для посещения, всегда узнавал, что нам хотелось бы послушать из его рассказов, а так же у него отличная поставленная речь рассказчика, слушать которую - одно удовольствие. Кроме того, в конце путешествия Игорь подарил нам одну из книг собственного сочинения. Очень рекомендую этого гида.
Большое спасибо за увлекательную экскурсию!
17 августа 2019
Очень хотелось поехать именно на индивидуальную экскурсию, Игоря выбрали по отзывам и ни капли не пожалели! Вежливый, пунктуальный, тактичный, прекрасный рассказчик. Посетили все основные локации косы, и не со стандартными "посмотрите направо/налево", а познавательно и нетривиально. Огромное спасибо за поездку!
15 августа 2019
Замечательная экскурсия, прекрасный гид! Интересно было всем - и взрослым и детям (10 лет). Уверена, что Игорь сможет найти подход к любой аудитории. Очень важный момент - отсутствие спешки. И приятная допуслуга - фотосопровождение. Получили отличные фотографии. Спасибо!
4 августа 2019
Мы провели 2 незабываемых дня в компании Игоря , заказав экскурсии: по Калининграду и на Куршскую косу! Это было насыщено, информативно и ооочень увлекательно!!! Игорь как человек, родившийся и выросший на этой земле, знает пожалуй все легенды, сказки, исторические факты, что делает его рассказы необычайно занимательными. Так же он знает все экскурсионные маршруты и...ещё некоторые потайные места, но об этом вы узнаете только от него! Деликатность делает общение легким и непринуждённым! У нас было время и самостоятельного осмотра и совместного. Пунктуальность позволила осмотреть и посетить все запланированное! Рекомендуем однозначно!!! Выражаем огромную благодарность!!!! И самое приятное- Вы не уйдёте с пустыми руками - Вас будет ждать подарок)
20 июля 2019
Хочется сказать только огромное спасибо нашему гиду Игорю!
Отличная экскурсия. Познавательно, комфортно. Игорь - знающий экскурсовод, любящий свое дело. Грамотная речь, остроумная подача информации. Время пролетело столь стремительно, что не хотелось уходить. На обратном пути, уже после окончания экскурсии, отвечая на вопросы Игорь рассказал нам интересные легенды и истории. Рекомендую эту экскурсию - вы увидите то, о чем могли и не догадываться. В следующий свой приезд в Калининград обязательно снова воспользуюсь предложениями этой команды.
14 июля 2019
Отличная, потрясающая экскурсия!!! 10 звезд из 5 возможных!!!
Я остановилась в Калининград е, но на экскурсию с Игорем поехала в Пионерский. Выбрала гида потому что было интересно пообщаться с настоящим писателем, пишущим книги о Куршской косе.
На электричке доехала до Пионерского, очень удобно и комфортно, никаких пробок и потери драгоценного времени, 20 минут и я на море. 2 часа до начала экскурсии погуляла по пляжу и променаду.
Гид забрал меня от пляжа в назначенное время и мы поехали. Машина чистая, удобная и комфортная. Рассказ гида яркий и образный. Вождение аккуратное и безопасное. Экскурсия по моей просьбе продолжалась на час больше, никакой доплаты Игорь не просил.
Я уже много раз была на косе, поэтому смотрели места, о которых не пишут в интернете и путеводителях. Ритм экскурсии и что посмотреть Игорь адаптировал под мои интересы.
На обратном пути Игорь рассказал местные истории и легенды. Потрясающе!!! Невероятный, фантастический талант рассказчика!!!
Получила в подарок книгу автора сказку о Куршской косе "Неринга и Морской Змей". Легкая, добрая и очень мудрая сказка. Если побываете на косе, не уезжайте без этой книжки, написано гениально, оторваться невозможно!!!
Также купила набор шикарных открыток с видами косы (Игорь автор) и сборник Мистические легенды. Легенды мне не понравились. Написано талантливо, слов нет. Но как... Жестко, реалистично, местами откровенно жутко. Чувствительным людям не рекомендуется, если хотите спокойно спать по ночам.
Игорь, спасибо огромное за прекрасный день! Надеюсь мы еще встретимся)))
6 июля 2019
Добрый день! Игорь - экскурсовод по Куршской косе очень пунктуальный и деликатный человек, отличный рассказчик , с юмором и байками, с лирическими отступлениями, доходчиво и просто для восприятия доносит материал.Побывали в нескольких местах Куршской Косы, машина удобная ( меня не укачало ), хотя плохо переношу всегда дорогу.Останавливались, фотографировались, Игорь даёт время погулять в одиночестве. Перекусывали в ресторанчике с видом на море( посоветовал Игорь). Очень вкусно!Также перед экскурсией Игорь посоветовал взять с собой хлеб ( для лебедей и уток) и сосиски( для лис и кабанчиков ).Мы кормили лебедей с рук! И встретили лисичку, которую тоже покормили. Для нас - мы из Москвы)- это необычно.Куршская Коса поражает своей красотой и ощущением свободы.Игорь подарил нам несколько своих книг. Одну из них я начала читать. Обязательно оставлю позже отзыв о ней.Спасибо Игорю за замечательный день.
Ещё 29 отзывов

Игорь проводит ещё 1 экскурсию

Калининград по максимуму!Калининград по максимуму!Калининград по максимуму!
скидка10%
11000 ₽
9900 за экскурсию
9 часов
7 отзывов
Насыщенная обзорная авто-экскурсия из самого города или с побережья (Светлогорск и Зеленоградск)
Это нескучное путешествие для тех, кто хочет объять необъятное — все достопримечательности города двух имен. Вы побываете в must-see Калининграда: Кафедральном соборе и Рыбной деревне, музеях марципана, янтаря и Мирового океана. Познакомитесь с немецкой фортификацией и полюбуетесь домами района Амалиенау. А я поделюсь историями о жителях, мистическими легендами и морскими байками, сориентирую в городе и подарю свою книгу о нашем крае.

Экскурсии на Куршскую косу

Куршская коса для детей и взрослыхКуршская коса для детей и взрослыхКуршская коса для детей и взрослых
скидка15%
6900 ₽
5865 за экскурсию
6 часов
248 отзывов
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и встреча с прусским котом-философом
Это путешествие — возможность проникнуть в загадочный мир сказок Куршской косы, пройти по местам языческих обрядов и услышать истории, которые вдохновляли рыцарей, и удивляли королей. За один день вы не только увидите главные природные объекты заповедника, но и пройдете тропами прусских птицеловов, услышите музыку песчаных дюн, узнаете, какой след оставил на Куршской косе немецкий сказочник Э.Т.А. Гофман, и разведаете места обитания водяных и русалок.
Экскурсия на Куршскую косу в мини-группеЭкскурсия на Куршскую косу в мини-группеЭкскурсия на Куршскую косу в мини-группе
1550 за человека
6.5 часов
32 отзыва
Ощутить гармонию природы и открыть предания узкой полоски суши
Уверена, вы точно наслышаны о том, как прекрасна Куршская коса! Один из гидов нашей команды с радостью покажет вам интересные уголки земли между Балтийским морем и заливом: вы познакомитесь с птицами, увидите танцы деревьев, узнаете о хрониках этих мест, пройдете по дюне Эфа и увезете с собой красивые фотовоспоминания.
Куршская коса — путешествие в мир волшебстваКуршская коса — путешествие в мир волшебстваКуршская коса — путешествие в мир волшебства
скидка15%
5300 ₽
4505 за экскурсию
6 часов
2 отзыва
Песчаные дюны, Танцующий лес, высота Мюллера и орнитологическая станция на авто-пешеходной экскурсии
Приглашаю отвлечься от городской суеты и провести день в царстве природы, наполненной голосами птиц и ароматами моря и леса. Вы ощутите приятный бриз Балтики, погрузитесь в мир легенд и преданий древних куршей, посетите Танцующий лес и отведаете местные рыбные деликатесы.
Уютное путешествие по Куршской косеУютное путешествие по Куршской косеУютное путешествие по Куршской косе
2000 за человека
7 часов
10 отзывов
Изучить эко-тропы, природные феномены и легенды косы в формате мини-группы
За один день вы исследуете красивейшие уголки Куршской косы — в маленькой компании и дружеской атмосфере, без туристической суеты и набора сухих фактов. На легковом автомобиле или минивэне мы проедем от загадочного Танцующего леса до песчаных дюн Эфа, насладимся панорамами Балтики и оценим литовскую кухню.
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка ШаакенОчарование Куршской косы и загадки средневекового замка ШаакенОчарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
5000 за экскурсию
5 часов
47 отзывов
Богатая история и природные феномены заповедника на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
За один день вы проедете по приморским поселкам, насладитесь морским воздухом и запахом хвои, посетите замок Шаакен, подниметесь на дюну Эфа, исследуете мистический Танцующий лес и прикоснетесь к водной глади озера Чайка.
Национальный парк «Куршская коса»Национальный парк «Куршская коса»Национальный парк «Куршская коса»
скидка20%
6300 ₽
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159 отзывов
Куршский залив, песчаные дюны, сказочный лес, богатая фауна, красота пляжей и другие чудеса природы
Приглашаю в однодневное путешествие в национальный парк Куршская коса. Вы посетите заповедную территорию — полоску суши длиной 100 км., из которых 50 км. —российская территория, и познакомитесь с красотой ее девственной природы.

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