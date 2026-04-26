39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Об уникальном уголке Земли я расскажу вам как автор книг-бестселлеров: повести о Куршской косе времён куршей и викингов, сборников мистических легенд Кёнигсберга и морских историй.
Вы узнаете об особенностях этой узкой полоски суши между заливом и Балтийским морем, о её природе и обитателях. А места для посещения выберете сами.
Вы узнаете об особенностях этой узкой полоски суши между заливом и Балтийским морем, о её природе и обитателях. А места для посещения выберете сами.
Описание экскурсии
3 локации на выбор
Достойных посещения мест на Куршской косе столько, что для знакомства не хватит и трёх дней. Поэтому я предлагаю вам выбрать 3 самых интересных на ваш взгляд уголков:
- Королевский бор. Вы окажетесь в древнейшем лесу, где никогда не вырубали деревья. Узнаете, почему живописный бор сохранился именно здесь, увидите места подкормки диких животных, гигантские туи высотой до 60 м и сосны, которым более 300 лет
- Посёлок Лесной и самая узкая часть Куршской косы, где прикасаешься к воде залива, а через 400 м стоишь у Балтийского моря. Здесь я расскажу о кусателях ворон и том, какие необыкновенные желания иногда появляются у путешественников в этих местах
- Высота Мюллера подарит виды уходящей вдаль Куршской косы, озера Чайка и посёлка Рыбачий
- Озеро Чайка, где живут лебеди, утки и серые цапли. Мы поговорим о названии живописного водоёма и его истории
- Посёлок Рыбачий. Здесь вы узнаете о Тевтонском ордене, Россинтенском замке и новелле Гофмана «Майорат». И можете посетить уникальный магазин изделий с янтарём самых невероятных расцветок: пейзажный, «волосы Вероники», королевский, «перепелиные яйца», зелёный, «кровь дракона», голубой и пр.
- Танцующий лес — название отражает суть странного места. Вас ждут деревья, изогнутые в необыкновенных позах, — феномен, которому пока нет объяснения. Я расскажу все существующие версии и поделюсь историей из детства, связанной с Танцующим лесом
- Дюна Эфа. С высочайшей точки косы откроются виды на белые дюны, море и залив — идеальное место для созерцания и фотографий
- Поляна диких подснежников, «избушка Бабы Яги», питомник и красивейший выход к морю Мы увидим один из лучших пляжей Куршской косы, побываем в сказочной избушке, узнаем как пахнет гигантская туя, посмотрим на омелу в тополиной роще, а ранней весной полюбуемся настоящими лесными подснежниками. И ещё здесь никогда не бывает туристов.
Вы узнаете об истории, экологии и действительно уникальных природных особенностях Куршской косы. О первой в мире экологической катастрофе, созданной руками человека, и о «дюнах-убийцах», которые никого не убивали. Как автор книг об этих краях я поделюсь собранными мной легендами (например, об углежоге Тиме и гноме Тристане).
В конце экскурсии вас ждёт подарок — одна из моих книг. Если захотите — с автографом автора.
Организационные детали
- Поедем на Mitsubishi Galant (до 4 человек) или компактвэне Opel Zafira (до 6 человек). Могу предоставить детское кресло и 2 бустера. При группе до 5 человек в автомобиле останется место для коляски
Количество детских мест:
— дети от 1,5 до 7 лет — не более 1 ребёнка
— дети от 7 до 12 лет — не более 2 детей
- Про любой багаж прошу написать до заказа экскурсии
- Обязательные дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на косу (400 ₽ за машину с водителем + 400 ₽ за пассажира; детям до 18 лет и пенсионерам бесплатно)
- Можно будет искупаться, выпить кофе и перекусить. Полноценные завтраки, обеды, ужины, долгий шопинг и отдых на пляже в программу не входя
- Экскурсию можно продлить и добавить питание, пляжный отдых или шоппинг — 2500 ₽ за час
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|3900 ₽
|Дети до 16 лет
|2900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Зеленоградске на улице Окружной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2862 туристов
Сертифицированный и аккредитованный гид. Писатель и профессиональный фотограф. Автор книг о Калининграде, мистических легенд Кёнигсберга, морских историй, сказок и мифов Куршской косы. Мне повезло родиться и вырасти на этой земле, в окружении замков, фортов и булыжных мостовых, под шум солёного Балтийского моря, среди магии древних прусских легенд. Вместе с командой опытных коллег проведем для вас интересные и незабываемые экскурсии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 83 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия вышла замечательной! Прекрасный вариант для тех, кто ищет небольшой часовой формат, и не желает посещать все локации Куршской косы в сопровождении толпы. Игорь прекрасен и как экскурсовод, и как человек. Если снова приедем в Калининградскую область, обязательно обратимся к нему. Спасибо!
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А
Выражаю огромнейшую благодарность Игорю за прекрасную поездку по Куршской косе. Время пролетело незаметно. Сложилось впечатление, что экскурсию для тебя проводит не обычный человек, которого ты видишь первый раз в жизни,
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Мы были на экскурсии у Игоря в середине октября. Все прошло отлично - встретили нас вовремя, машина была комфортной, нас провезли именно по тем локациями, которые мы хотели посетить. В
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Очень довольны поездкой на Куршскую косу с Игорем. Он встретил нас в аэропорту, мы обсудили наши пожелания, Игорь предложил добавить свои варианты и получился просто шедевр!!!! Старинная кирха, сыроварня с
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Мы побывали на чудесной экскурсии, роскошные виды сопровождались удивительными комментариями нашего экскурсовода. От истории до легенды, от серьёзных фактов до веселых баек - назвали бы мы наше путешествие. В нём всё было прекрасно и абсолютно не напряжно. Экскурсия полностью адаптирована под нас-путешественников. Если хотите посмотреть конкретные объекты, просто скажите об этом. Игоря советуем всем, останетесь довольны.
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Очень интересная экскурсия. Узнали много интересного. Я в восторге от этого места. Рекомендую всем
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